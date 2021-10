De vuelta en Mendoza, Las Pastillas del Abuelo se preparan para un reencuentro pastillero

Allá por marzo de 2020, Las Pastillas del Abuelo estaban listos para regresar a los escenarios de nuestra provincia, aunque la cuarentena obligatoria cambió por completo los planes.

Un año y medio después de aquel oscuro encierro, que frenó por completo al mundo entero, la banda de rock más popular del país regresa a Mendoza para dar un show pastillero que merece el mejor reencuentro.

“La euforia pastillera se extraña un montón”, admite Piti Fernández cuando le preguntamos cuál es la sensación de regresar al oeste.

Y aunque el vocalista de LPDA estuvo vagando por aquí con su proyecto ‘Piti Fernández y los brindis’, esta vuelta será una especie de fiesta para toda una generación de fanáticos.

La gira por el país ha comenzado, ya hace algunos meses dieron el paso de regresar a los escenarios y las expectativas de traer su último disco ‘2020′ y presentarlo en vivo ante su comunidad pastillera es una emoción incontrolable.

“LPDA siempre fue como punta de lanza. En lo que fue pandemia y post-pandemia, fuimos los primeros en girar a los puntos mainstream del país y del rock”, asegura el vocalista de la legendaria banda, que el próximo año celebra sus dos décadas de formación.

La cita está pautada para el sábado 23 de octubre a partir de las 19 en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Las entradas ya están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall.

El 2020, un año y números cabaleros

No es novedad que el Piti tiene un cierto arraigo con el número 20. La banda que lo ha acompañado desde su adolescencia se apoda “La 20″, durante la cuarentena llevaba a cabo su ‘Momento 20:20′ a diario a través de sus redes sociales, su último disco se titula 2020.

No hay forma de escapar, el 20 es la fiesta en la quiniela, aunque él mismo admite que, más que un año de fiesta, “fue un año de aprendizaje, de pérdidas.”

“Pérdidas de amigos, pérdida del Diego, pérdida de Beto un poeta amigo, pérdidas de las libertades, de la economía y los recursos. Pero todas esas pérdidas también traen aprendizajes y es un año que recuerdo con gratitud”, admite sincero.

Sin embargo, a Las Pastillas, el 2020 los agarró llenos de proyectos. Con presentaciones virtuales y presenciales, con un nuevo disco y una banda pastillera que los sigue a todos lados, son de las bandas que más mantuvo su esencia durante el encierro.

“Seguimos con el ‘2020′ increíble, es un disco que nos dio un montón de alegrías y un montón de temas para la lista”, expresa sincero.

La banda regresa a Mendoza para presentar oficialmente su último disco 2020.

“Uno piensa qué temas quedarán y realmente de 10 temas, 9 la gente los festeja en la presentación. Interpretación, Neblina, El favor ya es un clásico joven porque no puede faltar. Es alucinante porque nos dio un montón de cortes que pusieron en la vista y los pusieron vigentes.”

¿Sus temas favoritos del disco? “Azúcar impalpable me hace llorar por la historia con mi hija, Interpretación también por la historia con el Chapu y es un momento muy importante para mí, y El favor también.”

Los próximos proyectos del Piti Fernández

Cuatro bandas son lideradas por el músico, todas funcionando en su mejor momento. Es inquieto, siempre saliendo de la zona de confort. Con las energías más encendidas que nunca, Piti se prepara para un año de regreso a los escenarios, al estudio y a la escritura.

- ¿Costó estar encerrado?

Siempre estar encerrado cuesta, pero me vino bien por lo que soy tan salidor. Estudié mucho guitarra, tarot, me aboqué mucho a la lectura e incluso pude hacer un proceso depurativo que abarca mucho más que comer mejor y eso fue durante 15 días y bajé alrededor de 15 kilos en un mes. Lo único malo del 2020 fue la pérdida de Beto y de Diego, después fue un año de mucho despertar y yo lo venía siguiendo de cerca y pude subirme a la hora del despertar.

- El año que viene se cumplen 20 años de la banda, un número muy significativo para ustedes…

Ahora estoy escribiendo un libro sobre mis memorias, siempre pocas, y entiendo que LPDA se formó un poco antes del 2002 pero la fecha de mayo de ese año se cuenta como la primera porque fue muy significativa. Fue la primera fecha donde llevamos 250 personas, fue la primera fecha organizada por nosotros y donde presentábamos un demo. La 20 cortó Rivadavia.

- ¿Hay algo planeado?

El año que viene cumpliríamos oficialmente 20 años a partir de La Colorada. Siempre pensando con el 20 adelante entendemos que nos faltarían 3 Luna Park para llegar a los 20 de nuestra carrera. Sería lindo hacer esos tres a foro completo antes de la próxima sepa. Sería lindo llegar a los 20 Luna Park en el año 2022 donde cumplir 20 años como banda. Son números capicúas.

- Si haces un balance de estos últimos 20 años, ¿qué fue lo mejor que te llevas?

Mis hijas y mi compañera lejos están en el primer puesto, son lo mejor que me pasó en estos 20 años, no puedo más de la ternura y el amor que hay en este hogar. Después la banda, la belleza, un sueño cumplido, un acierto que se retroalimenta con cariño, amor, amistad. Y después los vínculos que me dio la banda, tanto como lo que para mí son ídolos y referentes del arte, como los desconocidos de siempre, algunos bohemios que me ha dado la ruta del rock.

- Tenés cuatro bandas en funcionamiento, ¿qué proyectos siguen en LPDA y en Piti Fernández?

Entre otras cosas estoy con mis memorias, es increíble y divertido recordar tanto. Después las cuatro bandas que tengo, un homenaje a Sumo, Las pastillas está en la cresta y viajando como pocas bandas pueden hacerlo, con mi proyecto solista voy a estar tocando a fines de octubre con invitados increíbles. Y con el trío Los Brindis, que nació en algún momento de encierro y cuarentena estricta, ahora sale por las provincias a contracorriente a brindar algunas versiones.

Piti Fernández y su filosofía inquebrantable

Tras un año apocalíptico, en donde admite que “nos resetearon en un año y medio”, el músico admite que para él en particular no fue un año perdido, sino más bien “como un año que colapso en el sentido de llegar a la coyuntura misma, llego a destino un plan que se venía planeando de hace mucho tiempo.”

Aunque el conocimiento es algo que lo caracteriza. Interesado profundamente en el tema, el músico ahondó en cuestiones relacionadas a la pandemia y explicó por qué finalmente, en su vida no generó un cambio demasiado drástico.

“Entre otras cosas no me sorprendió porque había varios indicios de que este coronavirus se iba a dar y se iba a dar de esta manera. Después aparecen casualidades, hay más de una en Los Simpsons, en Asterix, estoy viendo muchos documentales de vacunas, son casualidades ahora y antes eran causalidades.”

Las teorías conspirativas fueron un espacio muy recurrido durante los meses de cuarentena y coronavirus. Sin embargo, más que teorías, Piti recurre a cuestiones relacionadas a certezas.

"Fue un año de mucho despertar y yo lo venía siguiendo de cerca y pude subirme a la hora del despertar."

“Yo lo vengo sabiendo esto desde el 2007 más o menos. Tuve que acelerar algunas cosas, pero no me agarró a la deriva, tenía mucho documental visto al respecto por lo que pude ser de los que se acostumbraron más temprano que tarde a esta nueva normalidad y encontré canales de información alternativos”, explica.

Y agrega: “Más temprano que tarde apagué la tele, me bajé telegram donde la información no está censurada y así, más temprano que tarde empecé a vivir más relajado y confiado que lo que te insinúan en los medios.”

Fiel a sus ideas, a sus convicciones y posturas, el legendario cantautor encontró el espacio para compartir su conocimiento y pensamientos respecto a la situación actual.

Ahondando en lo que refiere a los shows presenciales, algo que se ha ido modificando y variando desde que ellos regresaron a los escenarios, el músico habló sobre los cambios que los mismos han sufrido durante los meses de aislamiento.

Con ansias de volver, admite que espera que durante su paso por Mendoza los cuidados sean a través de “protocolos y no protolocos”, haciendo referencia a las situaciones de represión que ha vivido en otros shows presenciales.