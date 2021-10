“De Tango y Jazz”, un concierto nostálgico y solidario

La fusión de dos géneros como lo son el tango y el jazz es algo juicioso y oportuno: ambos estilos nacieron de los bajofondos sociales; mismos subsuelos desde los cuales se eleva la crítica mordaz y la esperanza vivificadora. Desde esa premisa, exponentes del género en Mendoza se reúnen en “De Tango y Jazz”, un concierto a beneficio, que contará con texto de Jorge Sosa, el viernes en el teatro Plaza.

El cantante de tangos Varón Álvarez, el guitarrista Diego Ferreira, Alé Julián Sosa y Nicolás Diez en piano se reunirán por primera vez en el escenario de Godoy Cruz, en este espectáculo solidario.

“Balada para un loco” y “La última curda” o como “Fly Me To The Moon” y “That’s Life” son parte del repertorio elegido junto con textos inéditas del autor y periodista fallecido recientemente.

“Hace ya seis años, papá elaboró un espectáculo con destacados artistas de la provincia, Patricia Cangemi, Nicolás Diez y Joel Di Cicco. Aquél show se llamó “Tangueramente” y de él he tomado algunos de los textos que introducen los tangos del repertorio, remozando alguna que otra cosa y agregando lo que me pareció conveniente, en este último caso escribiendo yo lo que fuera necesario. Para introducir las canciones de jazz he buscado en los manuscritos que dejó mi padre, algunos inéditos. Y también hay dos escritos originales, elaborados enteramente por mí, ya que no encontré textos que se ajustaran puntualmente a lo que solicitaba el espectáculo en esos momentos”, cuenta el músico Alé Julián Sosa, hijo del recordado Jorge Sosa y encargado del guión de este nuevo espectáculo.

El espectáculo a beneficio de la biblioteca Popular este viernes, en el teatro Plaza.

En esta unión de género y los textos originales de Sosa, la premisa es generar un viaje musical donde predomina la nostalgia y la reflexión, con grandes similitudes entre ellos, por su gestación y mensaje.

“El tango y el jazz rebosan de frases críticas y muchas veces desesperadas. Es un tono que particularmente me moviliza, porque la fortuna juega con cada uno de nosotros; las más de las veces somos víctimas de los acontecimientos y nosotros vivimos como los irrenunciables actores de una obra ya instalada. ¡Pero siempre nos queda la rebeldía!, esa última dignidad… y también nos acompaña siempre la nostalgia, porque somos una sucesión de eventos pretéritos. Espero que mucha gente se sume a este viaje prometedor que nos llena de pasión y en el que creemos con toda sinceridad”, confiesa el músico que bien entiende esta unión musical y la búsqueda de la emoción en el público en esta nueva propuesta.

El evento promete un asomo al mundo de la emoción sincera y el reconocimiento amoroso. El objetivo es claro: volver hacia las fuentes para redescubrirnos en todo aquello que no debemos dejar morir.

Un concierto con grandes exponentes del género, a beneficio de la Biblioteca Popular Celestino Pedro Arce, de Godoy Cruz se vivirá este viernes 29 de octubre, a las 21.30, en el teatro Plaza. Las entradas están disponibles en entradaweb.com.ar y boletería.

La Ficha

DE TANGO Y JAZZ

Con: Varón Álvarez, el guitarrista Diego Ferreira, Alé Julián Sosa y Nicolás Diez.

Día y hora: viernes 29 de octubre, a las 21.30.

Lugar: teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Entrada: $300. En boletería y entradaweb.com.ar