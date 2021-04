De no creer: Anthony Hopkins ganó el Oscar a mejor actor y se enteró este lunes porque “estaba dormido”

Anthony Hopkins logró un récord para la historia: se convirtió en la persona con mayor edad (83) en ganar un Oscar entre las principales categorías interpretativas. El actor se consagró por su trabajo en “The Father” y su triunfo ha provocado reacciones encontradas, ya que el fallecido Chadwick Boseman era el gran favorito para llevarse ese mismo galardón.

Su victoria también supuso un cierre bastante decepcionante para la gala de tres horas, que a diferencia de otros años decidió entregar antes el premio a Mejor Película y reservar el de Mejor Actor para el final. Como la veterana estrella no acudió a recoger la estatuilla en persona, tuvo que aceptarla en su nombre el encargado de presentar a los nominados, Joaquin Phoenix.

Ahora el representante de Hopkins reveló qué estaba haciendo el intérprete en un momento tan importante de su carrera para aclarar que ni siquiera siguió la ceremonia por televisión.

“Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido”, reveló Jeremy Barber en declaraciones a People.

La situación no impidió que el actor agradeciera el premio esta mañana, gesto que realizó a través de su cuenta de Instagram con un video desde su casa. El mensaje muestra a un Hopkins sonriente, claramente sorprendido, agradeciendo a la Academia y dedicando el premio a Chadwick Boseman, el fallecido intérprete con quien competía en la nominación.

“Aquí estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio y estoy muy agradecido. Quiero rendir homenaje a Chadwick Boseman, a quien perdimos demasiado pronto”, expresó el actor. Y continuó: “Realmente no esperaba esto, así que me siento muy privilegiado y honrado”.