De los momentos más divertidos de Rozín: cuando se desnudó ante Nicolás Repetto

Gerardo Rozín dejó innumerable momentos en la pantalla de TV, destacándose por su amplio conocimiento de la música y literatura. Pero entre tantos culturales, hubo uno desliz del conductor rosarino en sus inicio como profesional, inolvidable para aquellos televidentes que pasan los 30.

Hacemos referencia a aquel desnudo que hizo en sus principios como productor y desde el cual comenzó a tomar protagonismo ante las cámaras. Fue en Sábado Bus, el programa que conducía Nicolás Repetto en 1999, por la pantalla de Telefé.

De aquella escandalosa aparición, Rozín jamás se olvidó. Incluso años después recordó aquel momento y confesó en el programa Divina Comedia (2020): “Salí en bolas en televisión a las ocho y veinte de la noche, hace quince años. No me da especial orgullo, pero tampoco ninguna vergüenza”.

Y profundizó su relato, dando detalles de cómo surgió la bizarra idea de desnudarse: “Cuando empezaba el programa teníamos que meter un chiste con Nico (Repetto), él solía bajar la escalera y yo lo esperaba ahí, pero ese día no había ningún chiste por eso me dijeron: ‘¿Por qué no lo esperás en bolas y hacés el chiste?’”.

“El tipo baja, mira y dice: ‘¿Qué hace Rozín?’. Enseguida hace un comentario favorable, porque es un amigo, y yo le respondo: ‘Creí que como viene Hanglin hoy era sin ropa’”, continuó, aclarando que Rolando Gangling hablaría de nudismo durante esa edición del programa.

La imagen se pixeló y siempre quedó dudas de si se desnudó completamente. Aunque tiempo después, en una nota a Clarín (2020), Rozín afirmó que “se buscó la manera de evitar papelones en todo sentido”; y que ante la presencia de los compañeros en el estudio “no vieron todo”.