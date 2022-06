“De la mano de Belgrano”, un espectáculo familiar para celebrar el Día de la Bandera

Entre canciones y relatos, la vida de Manuel Belgrano, uno de los próceres de nuestra patria será contada en el espectáculo “De la mano de Belgrano”.

El elenco Marabunta y la Orquesta Filarmónica de Mendoza protagonizan esta propuesta para todo público, con doble función, el domingo 19 de junio, a las 18 y 20 horas, en el teatro Independencia. La entrada tiene un valor popular de $300 y se puede adquirir en entradaweb.com.ar o de 18 a 21, en boletería del teatro.

“Narrar y narrar al estilo de una gran juglaría, con canciones que son canciones y también estímulos lúdicos. Narrar y que tus palabras sean acompañados por una formación de instrumentos musicales que hacen que ese viaje hacia el pasado y la conexión con el presente sean majestuosos e inolvidables”, así define Emanuel Gauna, actor, cocreador de la Compañía “Marabunta Teatro”, quienes gestaron “De la Mano de Belgrano”.

El ensamble local unido al elenco Marabunta, en un espectáculo para toda la familia.

De ellos salió la semilla germinal del espectáculo, que ahora, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, ha resultado en una fusión de gran belleza musical y didáctica, sobre la vida de uno de los grandes héroes de la patria, Manuel Belgrano.

“El propósito de nuestro expresar teatral es que la historia e interpretación estén al alcance de todos, todas; pero no por eso que haya una subestimación de las y los receptores. Al contrario, crear lenguajes de fácil acceso, pero envolverlos en el arte que pueden ser las propias canciones, en las actuaciones, en los arreglos orquestales que se hicieron, hacen que “De la Mano de Belgrano” sea una mirada 360 en el sentido de apelar intensamente a gran parte de los sentidos”, dice Gauna.

En cuanto al trabajo de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, estará a cargo del músico mendocino Leandro Riolobo, quien realizó los arreglos orquestales, para que las canciones de Marabunta Teatro pudieran tener el respaldo de la orquesta.

“La propuesta me llegó por parte de César Iván Lara, director de la OFM, que conocía mis trabajos orquestando y confió en que podía desarrollar estas adaptaciones. Inmediatamente, me puse a trabajar con el material musical de Marabunta y me sorprendí gratamente al encontrarme creaciones tan divertidas y educativas. Ellos me pasaron sus composiciones, a guitarra junto a sus voces, desde ese punto luego el trabajo fue en base a lo orgánico de la OFM, escribir para cada instrumento sus respectivas partes. La premisa siempre fue enriquecer las posibilidades tímbricas”, dice Riolobo, experimentado licenciado en música, con especialidad en guitarra, que tiene ya una amplia trayectoria como orquestador.

Emanuel Gauna y Matías González, actores del elenco Marabunta querían estrenar un espectáculo en el marco del bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano. El desarrollo de la pandemia dejó truncada la concreción, pero fue un tiempo donde pudieron aportar más redondez artística a esa idea de contar con la impronta Marabunta sobre la vida de un hombre que allanó el camino para nuestra nación libre y soberana.

A fines del 2021, el espectáculo ya estaba con “la esencia de Marabunta, que siempre es disfrutar con contenido, es entretener con guiños, para distender la formalidad y dejarse llevar por las percepciones”, cuentan casi al unísono Emanuel y Matías, integrantes de la compañía creada en 2007 por Gauna y Gabriela Garro.

“Fue hace unos meses que, en el contexto de la programación de la OFM y sus maravillosos conciertos patrios, surgió esta idea de conocer nuestra propuesta y ensamblar junto a la exquisita Orquesta Filarmónica de Mendoza. El resultado es este ‘De la Mano de Belgrano’, concierto sinfónico más teatro, que sé que a cada integrante de las familias, en el formato que estén constituidas, les tocará esa vena patriótica que nos enorgullece. Habrá momentos de mucha risa, seguro hasta la gente se pare para bailar desde sus asientos y también tome reposo para permitirse la emoción de la música envolviendo una historia”, dicen desde Marabunta Teatro.

El elenco estrena este espectáculo en el teatro Independencia.

Belgrano fue además y fundamentalmente, una fuente inagotable de ideas para el desarrollo, no tuvo reparos en ser desde soldado a general, para ayudar en tropas o con las suyas, a defender la libertad del país. Recordarlo y enseñar sobre su valentía es mirar hacia nuestra raíz argentina e identificarnos con sus ideas para un mundo de palabras y acciones que puedan darnos siempre una mejor calidad de vida.

“De la Mano de Belgrano” es un espectáculo teatral y musical para todo público, que repasa el gran legado de Manuel Belgrano en una fecha especial.

La Ficha

DE LA MANO DE BELGRANO

Día y hora: domingo 19 de junio, a las 18 y 20.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entrada: $300. En entradaweb.com.ar y boletería de la sala, de 18 a 21 horas.