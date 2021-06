De la consola al mando: Nobeat, el productor colombiano que marca tendencias en la música

El trap, rap y reggaetón han ganado gran parte de terreno en cuanto a la música que jóvenes y cada vez más adultos incluyen en sus listas de reproducción. Figuras como Duki, Bad Bunny y Bizarrap generan cierto revuelo entre los seguidores de los géneros urbanos.

En este caso Nobeat, artista y productor colombiano, se convirtió en la nueva revelación de la música juvenil, acompañado por segunda vez del rapero Khea. El joven de 22 años ha resonado últimamente en las redes sociales y las plataformas de música, tras el éxito de la dupla “Medio Crazy”.

“Tenía el concepto visionando a Khea. Es una canción en donde traté de mezclar ambos estilos, el mío con ingredientes random por así decirlo, me gusta jugar con los estados de la canción, donde cuando menos lo esperas incluyo un chanteo, subo, bajo. Y el estilo de Khea, enfocado a su forma de cantar, su voz y sus sentimientos. Hicimos una temática donde quisimos decir las cosas de otra manera”, cuenta el artista.

Con gran trayectoria en el mundo de la producción, ha trabajado de la mano de artistas como Lele Pons, Natti Natasha, Prince Royce, Lenny Santos, entre otros. Con apenas 22 años, cuenta con un amplio repertorio y experiencia en el mundo de la música, siendo considerado uno de los 10 mejores productores de Latinoamérica.

Su última canción ha superado las tres millones de reproducciones en menos de una semana, uno de los números más altos en sus canciones siendo que recién comienza su carrera como cantautor.

Se trata de la segunda colaboración con el trapero argentino, luego de haber producido su exitoso sencillo “Ayer me llamó mi ex”, que supera las 150 millones de reproducciones.

“Yo creo que lo chévere es que se dio de una manera orgánica. Es una amistad que tiene su tiempo y donde hemos trabajando componiendo, molestando con el piano, produciendo. Tenemos feeling porque tenemos mucho en común, somos relajados, tenemos casi la misma edad, la música es nuestra pasión. Conectamos bastante y salimos a molestar por ahí, y seguimos trabajando”, cuenta el joven sobre su relación con Khea.

Éxitos tras éxitos, esta dupla promete mucho por delante. Ambos se entienden bien y la química puede percibirse tanto en cámara como en sus propias melodías. “Por mi parte siempre trato de dar todo y en este caso es especial porque es parte de mi circulo, una persona a quien le tengo cariño por lo que es más potenciado -explica- Cuando trabajo en los proyectos de otras personas, trato de dar lo mejor y con él es aún más enérgico. Es mi hermano, uno quiere apoyarlo con todas sus energías.”

Nobeat: el nacimiento de un prodigio

Fue reconocido en su ciudad natal por ser un prodigio en la música. Con sólo 6 años ya tocaba el violín y formó parte de la orquesta de su ciudad. A los 7 tuvo su primer encuentro con el piano, a partir de allí su vida cambió por completo.

“Toqué música clásica, tango, merengue, reggaetón, todo lo que a uno lo rodea por Colombia. A los 15 años me gané una beca de los Latin Grammy y estudié un semestre de piano-jazz en Bogotá. Ahí tome la decisión de hacer el salto y entrar a este nuevo mundo desde la producción”, cuenta sobre sus inicios de manera profesional.

Creador de un híbrido musical que lo caracteriza, se formó durante toda su adolescencia para hoy destacarse entre sus pares como uno de los productores más reconocidos del ambiente.

“Mientras, componía y cantaba, trabajaba en mi proyecto en silencio sin que la gente supiera lo que hacía. En un momento, donde ya me sentía cómodo con el color que tenia en cuanto al canto, saqué mi primer tema ‘Ontas’ en Youtube y le fue súper bien de manera orgánica.”

- ¿Cómo le describirías tu estilo al mundo?

- Si describo mi estilo basándome en todo, no solo lo que ha salido, diría versatilidad, atrevido y diría que digerible, trato de buscar el punto de equilibrio donde la canción, por mas cosas raras o mezclas que tenga, sea música digerible. Mi reto es que quien la escuche no sienta que es raro, sino que lo vea como ‘wow, esos cambios me gustan, no lo esperaba’. Que no lo rechacen, sino que resulte atractivo ese juego de géneros y ritmos.

- Tu parte favorita es jugar con los sonidos…

- Trato de divertirme, sea como compositor o cantante, y mi diversión es esa, poner a hacer a los artistas cosas que no hacen o meter ingredientes a su música, o yo obligándome donde yo mismo me digo que debo ponerlo. Tratar de romper estructuras e ir poniendo cosas nuevas a las canciones, son mezclas donde jugamos con lo que ya existe. No creo géneros, pero trato de combinarlos.

- ¿En el estudio se pone en juego el “ego” del artista de permitir o no que interfieras?

- Yo respeto muchísimo los estilos de los artistas, no lo obligo a hacer algo diferente. Soy lo más papá posible a la hora de ver lo que les gusta y lo que no, y basándome en eso veo si la situación se presta para añadir cositas. Siempre me baso en fundamentos, trato que tenga cierta similitud y alcanzar un concepto homogéneo.

Proyectando a nuevos proyectos, la dupla de Nobeat y Khea rompe los esquemas en las plataformas de música. gacetilla

- Con la globalización, está permitido jugar con la diversidad de sonidos y estilos

- Siempre la diversidad es chévere. Creo que la vida te trae personas que piensan como tú o los atraes. Los artistas con los que he trabajado han sido súper creativos y excelentes personas. Esa combinación en las formas de pensar, de venir de diferentes regiones hacen al intercambio. Yo trato de no perder lo que he sido siempre, es un bonus. Me gusta divulgar que soy de Colombia, tener esa personalidad que me ha caracterizado y el hecho de que seas full colombiano, da una vibra diferente, me gusta que en el estudio se de una vibra natural, dejar que fluyan.

El auge de su carrera

Los éxitos que ha producido han alcanzado los tops de Spotify en más de una ocasión, lo que lo ha llevado a ingresar en la prestigiosa lista de productores latinos de Billboard como uno de los 10 productores más importantes de la industria.

“La verdad es que he trabajado mucho en vivir en paz, trato de creer las cosas que pasan en el universo más no me quedo en esos logros. Está chévere pero no me quedo ahí, no se me sube el ego, simplemente soy el mismo. Trato de tener esa misma hambre para seguir manteniéndome fresco.”

Tras haber colaborado con muchos artistas, no se queda en la base y quiere trabajar con países de todo el continente. “Me gustaría con Bruno Mars, Drake, Post Malone, Cardi B, J Balvin, me siento bastante abierto y capaz de hacer una canción con cualquier artista. Digo nombres solo por nombrar, no tengo una lista -asegura- Quisiera hacer bastantes colaboraciones y dejar de lado ese pensamiento negativo de las colaboraciones. Creo que la música es algo tan bonito que mientras más sazón tengas de colores y eso, hace mucho más atractiva la canción.”

Siendo un artista en auge, con sencillos como “Perreo Sano”, “Snicker”, “La Pase Cabrón” y el candente tema veraniego “Vámonos”, Nobeat apuesta a un año que lo encontrará puesto en el equilibrio.

“Creo que mi objetivo es buscar el punto de equilibrio para hacer todo. Aún me está costando lograr ser cantante, compositor, productor, mover las redes sociales, ser tik toker, ayudar a mi mamá que me diseña mi ropa. Buscar el punto de equilibrio y poder dividirme 100% en todo es mi meta”, cerró.