Darío Barassi y Jey Mammón: los conductores que se robaron la televisión este año

Comienza el último tramo del año y los balances son inevitables. Mejores películas, mejores artistas, mejor música. Pero, ¿y qué hay de mejores conductores? Este 2021 fue un año completamente alucinante para dos de las figuras televisivas argentinas que han ganado terreno desde épocas de pandemia.

No hace falta detallar que las personalidades de estos dos conductores son, casi en absoluto, las responsables de que hoy se encuentren entre los más destacados del país.

Tanto Darío Barassi como Jey Mammón llevan años en la industria de la actuación, aunque no fue hasta este año que descubrimos que probablemente se trata de las dos figuras que podrían justificar la televisión de hoy.

Aparecieron en un momento de fuerte crisis, plena pandemia, restricciones por el encierro, dificultad para filmar y producir contenidos, y una pantalla chica que cada vez perdía más terreno frente a las plataformas de streaming.

Sin embargo, sus personalidades tan marcadas y esa actitud perseverante frente a todo fue lo que impulsó a ambos a convertirse en los conductores destacados de este 2021.

Con sus ciclos 100 argentinos dicen, transmitido por El Trece, y Los Mammones, por América, parece que Barrasi y Mammón vienen a renovar aquella lista de conductores argentinos que por tantos años se ha mantenido.

Darío Barassi y un acentuado humor argentino

Barassi encabeza este ciclo que ya había sido probado hace más de una década con Monchi Balestra. Comenzó con un horario complejo para la televisión, siendo el programa de las primeras horas de la tarde, el actor que ya tiene trayectoria en ese espacio logró repuntar la audiencia del canal con su programa de juegos.

Más tarde sería cambiado al horario vespertino, donde competiría con el rosco de Iván de Pineda. Sin embargo, Pasapalabra no fue un impedimento para que Darío Barassi consiguiera el rating, sino que el conductor recibió bien el cambio y sus seguidores también.

Con un humor ácido bien argentino, el conductor ha dominado las tardes de la televisión con su programa de juegos.

Si hablamos de la particularidad del conductor, su impronta sin filtros, su humor ácido que en ocasiones casi roza lo agresivo y su carisma son los principales rasgos a destacar de Barassi.

No es sólo que no tiene filtro frente a las situaciones que se enfrentan en el programa, sino que también le busca ese costado humorístico, riéndose de sí mismo, de sus invitados y hasta incitando a sus propios memes.

En su reciente visita al programa de Mirtha Legrand, el ahora conductor admitió que no se veía en ese rol. “Estoy formado como actor, soy actor y abogado, no me veía conduciendo. Al principio estaba tratando de ser gracioso, recurrir a cosas clásicas que causaban gracia. Pero descubrí que la clave eran las familias, las personas que venían”, reveló.

Según dijo, la clave de hacer el programa divertido es la gente que asiste a jugar.

Y es claro que en ese espacio se encuentra su frescura, en descubrir que hay detrás de los participantes, reír con sus historias y, más que nada, incluir al que está del otro lado de la pantalla.

Ahora, cerrando el año con un promedio de 11 puntos de rating, Barassi cederá su lugar al frente del programa durante enero y febrero, para tomarse vacaciones y para sumarse a un proyecto en Disney. ¿Alguien podrá estar a su altura?

El lado cómico e intimista de Jey Mammón

No hay dudas de que el programa de Los Mammones ha alcanzado una popularidad increíble. Con un estilo que se asemeja a The Tonight Show de Jimmy Fallon, el actor y músico ha logrado una audiencia clave en su paso por la conducción.

Cada noche, un invitado de cualquier rama artística se sienta frente a Jey y comparte todo tipo de conversaciones. La lista de figuras que pasaron por su living es amplia y variada. Desde Nancy Duplaá hasta Diego Torres, pasando por La Mona Giménez, Gabriel Rolón, Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonzi, entre muchos otros.

Y es que si hilamos fino en cuáles son los condimentos esenciales de este encuentro con famosos, diría que la intimidad de la conversación, combinado con el humor, la música y las anécdotas, son lo que hacen funcionar esta fórmula.

Jey propuso un programa al estilo de Jimmy Fallon donde comparte anécdotas, música y charlas con sus invitados de todos los ámbitos artísticos.

De por sí Jey Mammón tiene ese ‘no sé qué’ que hace a la gente querer compartir una misma habitación con él, aunque ahora su particular forma de llevar adelante el programa nos ha invitado a conocer a los famosos desde un costado más anecdótico y no tan estructurado.

Canciones, historias y algunos besos en pantalla han compartido los invitados del conductor, que no sólo han revelado sus proyectos actuales, sino que han repasado momentos de sus vidas que nos han llevado a conocer, en muchos casos, aquellas circunstancias que los llevaron a ser tales y quiénes son.

Con un posible pase a Telefé, como as bajo la manga para el año que viene, Jey Mammon ya se ganó su lugar en el podio de los conductores, sin dudas para el formato late night show.

Con un posible pase a Telefé, Los Mammones ha conseguido consagrarse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

Y aunque el ciclo había nacido para la última franja del día, donde le fue muy bien, ante el fracaso de la TV Nostra de Jorge Rial que fue levantado a poco de su debut, Jey pasó a protagonizar el horario de las 21.

De todas maneras, sea en el horario que sea, Jey Mammón ha demostrado que tiene madera para la conducción. Consagrándose junto a Barassi como una nueva generación de conductores, donde la desestructura y la diversión encabezan por completo sus contenidos, dan fe de que las audiencias necesitaban un cambio y ellos supieron dárselos.