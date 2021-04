Daniela Trovati presentó su segundo álbum y espera su nominación a los Premios Gardel

Tras siete años desde Valle Huentota, su primer álbum de estudio, vuelve al ruedo la cantautora mendocina Daniela Trovati con nuevo material que reúne la música típica de los ritmos latinoamericanos.

‘Suben mis plegarias’ es el título de este álbum que Trovati grabó en diferentes momentos del 2020, luego de que la cuarentena interrumpiera sus planes, donde a lo largo de las diez canciones que lo componen se abordan diferentes temáticas que influyen directamente en la autora.

“Tiene canciones algunas más antiguas de 2016 y 2017, y otras más nuevas. Va desde la música regional mendocina, argentina hasta la música latinoamericana. Se puede encontrar en el disco un varieté que tiene que ver con mi propio recorrido musical. Cuando estuve de gira por Colombia y Honduras me nutri de otros ritmos, y la música cuyana y nacional que siempre ha estado presente en mi, de visitar tantos festivales y tantas peñas, la música regional mendocina habita en mi corazón”, comparte a Los Andes.

Daniela le dedica sus letras a las mujeres, al agua, a la transformación y al renacer, a temas que durante los años la han atravesado y que debe expresar a través de su lenguaje: la música. “Son temáticas que he vivido de alguna manera, he visto, he sentido, he percibido en mi propio ambiente familiar, en el de mis amigas y también en la sociedad, por lo que creo que de alguna manera está en el aire y me toca ponerlo en palabras.”

Respecto al título del disco, el cual comparte con el primer videoclip que se lanzó de este nuevo trabajo, Daniela cuenta: “Creo que resume un poco todo el contenido del disco. Hay temas que hablan un poco más de la injusticia, la transformación y renacer, así que yo tenía las ganas de que fueran ideas elevadas, que de una manera se escuchen en el universo y que tengan sublimación.”

En cuanto a lo que respecta al estilo musical de este disco, la artista hace un recorrido por su propia experiencia musical, dándole espacio y conectando la música argentina con los diferentes ritmos latinoamericanos. Es así que en Suben mis plegarias encontramos canciones encasilladas en estilos como el joropo venezolano, el son cubano y la cumbia colombiana, entre otros.

“En esto ayudó la carrera de música popular en la UNCuyo, hace muchos años estudio y también música clásica, entonces al tener una formación académica cuando escucha música de otros lugares uno tiene un piso para identificarlo más rápido. Esto me gusta destacarlo porque acá en Mendoza tenemos una facultad de música donde podemos estudiar y aprender”, cuenta.

- Además tu disco está postulado para los Premios Gardel 2021...

- Estoy muy feliz porque por primera vez estoy postulada para los Premios Gardel a mejor álbum de folklore. Creo que es una categoría en donde participa mucha gente, sobre todo artistas reconocidos en Argentina pero creo que tengo un material bastante lindo, ha quedado un disco de música popular folclórica argentina. Creo que este disco tiene mucho para decir y contar, y sería para mí un reconocimiento más quedar y ganar estos premios. Como primera experiencia estoy feliz de estar nominada.

- Comenzaste el proceso del disco antes de que se decretó la cuarentena y concluiste a finales del 2020, ¿cómo fue la experiencia?

- Grabar el disco en pandemia fue un desafío, por momentos fue muy estresante y por otros me daba más tiempo de pulir las canciones antes de grabar. Pero el tema de ir a grabar quedó cortado a la mitad, tuvimos que esperar a que hubiese protocolo, que se abrieran los estudios, que nadie se enfermara, que abrieran los teatros para hacer presentaciones por streaming. Use las herramientas que había en ese momento para darle difusión. Este año si planeo darle más vuelo y contar que estuvo y está en un momento mundial complicado.

- ¿Cómo fue, después de tantos meses, la primera vez que escuchaste el disco terminado?

- Fue una sensación muy increíble porque cuando nace la canción, nace muy sencillo y después verla en su proceso, verla madurar, mostrarla, y cuando uno la produce en un estudio es como si alcanzara su punto máximo de madurez y escuchar los sonidos que incorporaron los demás músicos, es como si uno la entregara al mundo, ya no es propia. Es una sensación única y especial.

- ¿Cuál es tu canción favorita de Suben mis plegarias para interpretar?

- Me gustan todas pero la canción que siento que quiero cantar mucho es Renacer. Es una canción que le compuse a mi mamá en esos momentos en que la vi sufrir, llorar, y que de alguna manera la vi sufrir y renacer. Habla de ese momento en que tocamos fondo y lo único que nos queda después es renacer.