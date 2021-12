Daniel Radcliffe admite que sus primeros amores fueron en Harry Potter: “Cada parte de mi vida está conectada con Potter”

Cada vez falta menos para reencontrarse con el elenco original de Harry Potter. El especial “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” debutará el 1 de enero de 2022 en HBO Max y representará la primera vez que el elenco de la franquicia mágica se reúne desde 2011, cuando se estrenó la última cinta de la saga.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se sentaron a recordar los momentos más importantes de su niñez y adolescencia en el set.

Desde primeros besos, cortes de pelo horribles y crecer en el “mejor patio de recreo del mundo”, los actores recordaron viejas épocas y se emocionaron al contar experiencias muy enriquecedoras que perduran.

Tres videos cortos muestran a las estrellas, que interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley respectivamente, charlando sobre cómo pasaron sus años de formación en el set de la icónica serie de películas y hablando con cariño del ‘vínculo fuerte’ que siempre tendrán.

“Siempre estaré feliz de hablar de eso. Creo que la gente espera que no quiera hablar de eso. Pero eso es como si alguien nunca hablara de su infancia o adolescencia”, dijo Daniel Radcliffe, quien recordó los momentos vividos en el set.

“Cada parte de mi vida está conectada con Potter. Mi primer beso está relacionado con alguien aquí, mis primeras novias estuvieron aquí... todo lo que puedo pensar está relacionado en este momento. Todo sale en espiral del set de Potter en alguna parte.”

Al especial se suman las figuras de Ralph Fiennes (Voldemort), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy) y Bonnie Wright (Ginnie Weasley).

Y agregó: “Todo el mundo también dice cosas como ‘creciste en la pantalla’. Bueno, sí y sé. Seguimos creciendo en privado, lo hicimos en un set de filmación y lo hicimos juntos, y eso es extraño”.

Rupert Grint y Daniel Radcliffe se burlan de su cabello

Claro que ambos actores fueron mutando muchísimo durante las ocho películas que componen la saga. Y es que fueron una década de sus vidas depositadas en un sinfín de aventuras.

Los actores de 32 y 33 años hoy recordaron los momentos en que cambiaban de look para cada cinta. Daniel mira al pasado en el cabello demasiado crecido que él y Rupert lucían a menudo en las películas de Harry Potter.

“Cada año cuando salíamos para la película, terminamos una película, decían ‘no te cortes el pelo durante el verano, te lo cortaremos cuando tengas de vuelta, y decidiremos qué quieren hacer’”.

Y agregó: “Y Rupert y yo nos dejamos crecer el cabello diligentemente durante meses, y luego entró y él dijo: ‘¡Genial!’. Y dijimos: ‘No, no, no, no. ¿No nos vas a dejar así? Se supone que nos convertiremos en adolescentes y saldremos con chicas en esta película. ¿No puedes? Eso no es lo que va a ser’”.

Rupert Grint, Emma Watson y Daniel Radcliffe se reúnen después de una década en el especial que estrena el 1 de enero.

Recordemos que en la cuarta película, Harry Potter y el cáliz de fuego, es la primera vez en que los actores tienen citas y salen con chicas, así como Hermione sale con el estudiante búlgaro Viktor Krum.

En los otros dos clips vemos a Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort, y Helena Bonham Carter quien interpreta a Bellatrix Lestrange. El especial también contará con otras estrellas de la franquicia, incluidos Robbie Coltrane (Hagrid), Gary Oldman (Sirius Black), Tom Felton (Draco Malfoy) y Bonnie Wright (Ginnie Weasley).

También aparecerán los cineastas Chris Columbus, David Heyman, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates, aunque la autora de las historias J.K. Rowling se ausentará del especial.