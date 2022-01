Dan Breitman: “Estoy conectado con la risa”

La gracia le sale por los poros. Con la culpa y el sufrimiento judío que lo carcome como parte de la cultura que mamó, Dan Breitman logra hacer reír con muy poco, pero a la vez es mucho. Un humor cotidiano, delirante, con el remate justo y con el que muestra su esencia como actor.

Después de haber participado en el “Cantando por un Sueño”, además de un puñado de ficciones como “Guapas” o “Educando a Nina”, donde siempre se destaco y su oficio como actor de teatro, esta temporada se lleva todos los aplausos protagonizando el musical “Casi Normales” en el teatro Neptuno, en Mar del Plata. Pero potenció su perfil de instagram con videos y contenidos desopilantes, donde relata alguna situación particular de las vacaciones, con su estilo sufrido y alocado.

-¿Cuál es tu fuerte, el humor o el canto?

-Creo que mi fuerte tiene que ver con el humor y con la música, con ponerle humor y música a la vida. Hoy pensaba que Instagram es para mí una plataforma donde puedo hacer muchas cosas, con libertad y puedo mostrar lo que sé hacer. Creo que va por ahí, con hacer reír que es lo que vine a hacer a este mundo, pero con la cuota de la música. Representar escenas que tengan un ritmo, una comedia, todo tiene música, todo tiene un tempo para mí. Pienso la vida musicalmente, de hecho en el silencio hay música. En la soledad me conecto con eso, con escribir canciones. El arte me atraviesa desde chico, pero si no hubiese existido el teatro o la música, no tendría sentido.

-Los videos que subís a las redes ¿escribís el guión?

-No, solo marco algunas cosas. Esto empezó con unos llamados de mi mamá hace dos años, donde yo hacía la mímica a la voz. Y luego pensé en escribir lo que ella me dice y ponerle mi impronta. Entonces empecé a escribir los llamados que son bastantes absurdos y me grababa. Y ahora en el verano, al estar contacto con el mar se me despejó la cabeza y apareció lo creativo. Mi idea no es subir un video por día, pero se fue dando y la gente se empezó a copar. No es que soy instagramer, además no sé mucho de edición. Son monólogos de un minuto que tienen que ver con historias que viví en la Costa o lo que pasa. Y siempre el costado del hipocondríaco, la enfermedad. Las situaciones que pasan con la gente en el verano son bastante cómicas, esa es mi mirada.

También tiene que ver con una cultura judía trágica, ese desparpajo, de la tragedia, de pasarla mal, de padecer, que nos cuesta pasarla bien. Y eso lo tengo en la sangre. Y eso lo veo y lo exorcizo con el humor. Además si yo veo el video y me río es porque algo funciona. Me tengo que divertir cuando lo escribo y lo hago.

-¿Cómo tomas la devolución de la gente en las redes?

-Eso es impresionante. La cantidad de mensajes de gente que me dice que está encerrada y espera mis videos, no es mentira, es real. Yo trato de responder a todos a veces no me da el dedo. Hay mucha gente que se divierte y es un regalo, que más puedo pedir, que te agradezcan. Porque pienso: “No hay ninguno que me esté puteando y me critique”. Pero no aparecen, es toda buena onda.

Empecé mucho con transformismo y con el tiempo me fui sacando todo, porque lo importante es que el personaje esté en la sangre, no hace falta decorarlo. Porque lo tragicómico está y tengo una estructura para no perderme en el tiempo. Hay gente conocida que me deja mensajes, por ejemplo me escribió Cecilia Roth y yo nunca trabajé con ella, pero me escribe que se divierte. Eso es buenísimo.

-No es fácil hacer reír y vos lo tenes naturalmente ¿Tu recorrido como actor te llevó a hoy tener esa frescura y sentirte más natural?

-Sí. Creo que es un recorrido que uno va haciendo desde muy chico. Yo tuve la suerte de una familia que me apoyó. El camino es largo y está lleno de cosas, a veces tenés trabajo, otras no tenés que audicionar, tenes rachas, o te enamoras y te olvidas de la profesión. Pero hoy estoy conectado con el trabajo, con la obra que es hermosa y estoy conectado con la risa. En un momento tan especial, donde todo el mundo está con el Covid. Además yo soy una persona miedosa, no es todo viva la pepa. Y prendes la tele y parece el fin del mundo. Por eso hay que hacer algo para salir de eso. Sino nos vamos a morir de angustia, encerrados, tomando antidepresivos.

-¿No te ofrecieron llevar estos personajes a la televisión?

-El otro día me mandó un mensaje el Chato Prada que se estaba riendo con Lourdes, con los videos. Yo creo en las causalidades, en el universo, que si tiene que ser será. Siempre tengo el sueño de tener un espacio para hacerlo masivo, pero tenes que estar preparado para eso. No es lo mismo subir un video a instagram que trabajar para una productora con un equipo. Llegará cuando tenga que llegar, y que pase de una forma lo más cercano a lo que hago ahora. Así no se pierde la esencia. Sería buenísimo tener un personaje tragicómico de este estilo y que salga en una novela o en un programa.

-¿Hay algún personaje que tengas en el tintero y aún no se te dio?

-Yo quiero vivir de lo que hago, de lo que me gusta hacer. Para mí levantarme y tener trabajo de lo que amo, en un escenario, o con una cámara, para mí es maravilloso, es una bendición y soy un privilegiado. No todos podemos elegir y dedicarse a lo que quiere. Que te paguen por lo que te gusta hacer es una bendición. Igual siempre me pienso para crecer, y a veces no está bueno, pero con mucha terapia logro conocerme. O también canalizar el bulling de chico. Siempre fui provocativo, iba pintado a la escuela, pero era lo que me salía y yo lo hacía igual, pese a las críticas. La diversidad no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con lo que uno quiera hacer de su vida, es más amplio el tema.