Cuáles son las series más resonantes que se estrenarán este año

El 2022 se inicia con un gran listado de series por estrenarse, algunas con nuevas temporadas, otras que finalizan, algunos spin offs de series o películas icónicas y, la gran mayoría, con la carga de ansiedad de los seguidores luego de una larga espera. Entre las más mencionadas (y esperadas) están las que amplían el universo Marvel, otro tanto para Games Of Thrones, El señor de los anillos y -posiblemente, pero aún sin confirmar- la serie de Harry Potter, tras cumplirse 20 años del estreno de la primera película.

HBO Max

-House of the Dragon, amplía el universo de Game of Thrones y se enfoca en la historia de los ancestros de Daenerys Targaryen, quienes usaron todo el poder de los dragones para sentarse en el trono y mantener el poder por generaciones.

-Euphoria, temporada 2, (estrena el 10 de enero) donde vamos a ver lo que sucede con la relación entre Jules y Rue (Zendaya), quienes estuvieron separadas por un tiempo y volvieron a verse en el segundo capítulo especial. La serie promete más drama, drogas, sexo y problemas adolescentes.

Euphoria.

-Peacemaker, estrena el 13 de enero. El personaje de John Cena fue uno de los pocos sobrevivientes de los eventos de “The Suicide Squad”. En esta serie lo veremos trabajando nuevamente con el gobierno, realizando misiones junto a su águila mascota, y un equipo que no está exactamente emocionado de trabajar con él, para lograr mantener la paz.

Otras de las series que se estrenaran durante este año son “The Gilded Age”, “His Dark Materials 3″, “Raised by Wolves 2″ y “Killing Eve 4″

Netflix

-1899 es una serie realizada por los productores de Dark, luego de que esta finalizara. Se trata de una serie de época y del género de terror, que sucede a bordo de un barco que se dirige desde Europa hacia América. En el medio del océano se encuentran con un barco que está a la deriva. Gracias a una tecnología innovadora, las historias de terror surgirán una tras otra, abriendo misterios a su paso. Parte del elenco confirmado son Alexandre Willaume, Emily Beecham, Aneurin Barnard y Anton Lesser.

"1899", la nueva serie de Netflix que promete (Captura web).

-Man vs Bee, es una serie protagonizada y dirigida por Rowan Atkinson, el actor mundialmente famoso por Mr Bean, a quien parece no pasarle los años. Actualmente se encuentra en plena producción, por lo cual no se conoce aun la fecha cierta de estreno. Se tratará de una serie con episodios de 10 minutos que se enfocará mucho en la comedia física, con casi nada de diálogo, tal como nos tiene acostumbrados el humorista.

-The Sandman es una adaptación de las novelas de Neil Gaiman y cuenta la historia de una serie de personas que se ven afectados por Morfeo, quien es el rey de los sueños. Todavía no se ha mostrado mucho de la serie, pero las expectativas están por los aires y se cree que podría ser una de las mejores adaptaciones del año.

El Rey del Sueño, Morfeo o simplemente Sueño, es el personaje central de “The Sandman”.

Además, este año Netflix expera la llegada de “Resident Evil”, “Vikingos: Valhalla”, “Stranger Things 4″, “The Crown 5″, “The Umbrella Academy 3″, “Bridgerton 2″, “Inventing Anna”, “Lupin 3″, “Sex Education 4″, “Bienvenidos a Edén” y “Ozark, temporada 4″.

Amazon Prime

-The Lord of the Rings: La serie se enfocará en la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, donde aparecerá el villano más grande de los libros de Tolkien. Se dice que la primera temporada costó 465 millones de dólares, que es 4 veces más de lo que HBO pagó para crear las temporadas de Game of Thrones.

-Home Economics, que estrenó el 1 de enero, es una divertida serie que examina la alentadora pero incómoda, y a veces frustrante, relación entre tres hermanos adultos de los cuales uno es adinerado, la hermana del medio pertenece a la clase media y el tercero que apenas sobrevive con sus ingresos.

Disney

- Moon Knight es una de las series más esperadas. on Oscar Isaac es una de las más esperadas de Marvel para el próximo año. Es una de las más prometedoras, en especial porque parece que será oscura, dramática y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora.

-Voluntarios: todo sea por la ciencia, la nueva serie de National Geographic Original Productions, llega a Disney+ el 5 de enero con los primeros 4 episodios. Conducida por Marley, y realizada por Non Stop, la nueva producción desarrollada íntegramente en Latinoamérica busca responder algunas de las preguntas más comunes de la vida cotidiana a través de divertidos experimentos con voluntarios.

Otros estrenos de la plataforma son “Obi-Wan Kenobi”, “She Hulk”, “Agatha: House of Harkness”, “Echo”, “Ms. Marvel”, “Ironheart”, “Secret Invasion” y “Wilow”.

Apple TV+

Por su parte, la plataforma de Apple anunció que este año contará entre sus lanzamientos la serie “The Afterparty”, “WeCrashed”, “La dama del lago” y “Masters of the Air”.