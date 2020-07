Crisis teatral: Broadway se une a la lista y busca reinventarse

No importa raza, religión, economía, preferencia política. La pandemia ha arrasado con todo y no discrimina al momento de complicar la realidad de las personas.

Es un hecho que el ámbito artístico, en este caso el teatro, en nuestro país fue uno de los que más perjudicados se vieron durante la pandemia y sus integrantes aún luchan por sostener esta actividad que, si bien no es considerada esencial por las autoridades, lo es para quienes la desempeñan y viven de ella.

Pero esta situación no es sólo en nuestro país. Los teatros de Broadway, conocidos por todo el mundo y donde se albergan a los mejores actores de todas partes, se vieron fuertemente golpeados por la crisis económica y social que está generando el Covid-19. Los telones se bajaron, los escenarios permanecen vacíos y los camarines están desolados, los actores se resguardan en la seguridad de su hogar esperando el momento de volver al ruedo.

En esta oportunidad logramos contactar con Valentina Berger, la argentina que persiguió su sueño y hoy es directora y productora del proyecto Go Broadway. Ella contó a Los Andes la situación que viven los artistas en una de las ciudades más arraigadas al teatro.

“El 90% de Broadway está desempleado así que muchos están buscando trabajo en otras industrias mientras otros se reinventan y buscan nuevas formas de hacer teatro. Ser los últimos en abrir nos va a forzar a aprender de otras industrias y ver qué funciona y que no”, explicaba la productora.

Valentina desarrolló un proyecto para conectar a artistas de distintas partes del mundo.

En cuanto a cómo se han reinventado los artistas luego de esta crisis, Valentina contaba que “están surgiendo otros formatos de hacer teatro como “audiobooks,” podcasts o obras de teatro por streaming. Los productores se están dando cuenta de la importancia de filmar las obras de teatro para poder distribuirlas a través de plataformas.”

Además, rescata que en toda esta situación negativa, incluso pueden encontrarse buenas oportunidades. “Creo que después del COVID hay obras que no volverán y lo que tiene de positivo esto es que permitirá que nuevas obras, nuevos autores y nuevas historias lleguen a Broadway. Desde el lado de la industria creo que mucha gente que trabaja allí no va a poder esperar a volver a sus trabajos hasta el año que viene y conseguirán trabajos en otros rubros así que va a haber una rotación de personal en las empresas lo cual lo veo como algo positivo ya que Broadway es MUY chico.”

La vuelta a los escenarios

El sector de las artes ha sido fuertemente golpeado. Una campaña en las redes sociales, #SaveTheArts, hizo que los profesionales de las artes publicaran fotos de sí mismos en sus trabajos para recordar al mundo la difícil situación de actores, cantantes, directores de escena, diseñadores de iluminación, mezcladores de sonido, asistentes de taquilla y, sí, periodistas de artes.

La necesidad de los artistas es visible en todo el mundo, porque más allá de que hayan encontrado un lugar en las redes para desempeñar su trabajo, la experiencia en vivo es totalmente distinta a lo virtual. El enriquecimiento del cara a cara tanto para el espectador como para el artista no tiene comparación con la virtualidad.

“Lo virtual es un complemento. No debería reemplazar en lo más mínimo la experiencia en el teatro. Eso es imposible de cambiar. Se va a usar la tecnología para llegar a nuevos públicos y asistir en el proceso de producción.”

Por momentos se habló de que los teatros de Broadway volverían a comienzos del próximo año, pero hemos aprendido que los planes que se pueden hacer no siempre resultan ser como lo teníamos en mente.

“Broadway no puede volver hasta que no sea seguro estar en los teatros ya que por cómo está estructurada la industria, las obras no pueden operar con una capacidad menor al 70%. Se están haciendo muchas encuestas y trabajo de investigación para ver qué es lo que está funcionando (o no) en otras industrias como lo es el deporte.”

La realidad es que más allá de los cuidados que haya que tener para volver a reunir personas en un ambiente teatral, también hay que tener en cuenta la rentabilidad de estas decisiones.

“Por ahora Broadway se encuentra cerrado y las obras están ofreciendo reembolsos hasta Enero 2020. Enero y febrero son meses muy lentos en Broadway por lo que no tiene mucho sentido tener los teatros abiertos en esa época”, explicaba Valentina.

¿Qué pasará con las obras que ya estaban planeadas para su estreno durante 2020? “Algunas podrán volver y otras no. Esto dependerá del “reserve”, el dinero en caja que tiene, disponibilidad de los teatros y de los actores, y de la temática de la obra. Después del movimiento #BlackLiveMatters por ejemplo, algunas obras cobran otro sentido en Broadway”.

Go Broadway: el proyecto que la llevó al otro lado del continente

Hace 12 años atrás, Valentina emprendió un viaje que cambiaría su vida para siempre. Ganadora de una beca para un curso de verano de teatro musical en la Universidad de Nueva York, la joven de 18 años armó sus maletas y comenzó esta aventura que hoy la encuentra en un país soñado llevando adelante su profesión soñada.

Luego comenzó la carrera de Performing Arts Management y se sumergió rápidamente en el entorno artístico de Broadway. Su idea era terminar de estudiar y volver a Buenos Aires, pero la vida nuevamente le demostró que los planes no siempre salen como queremos: se enamoró, se casó y armó su vida en Estados Unidos.

Valentina junto a su esposo y sus dos hijos.

Fue allí donde comenzó a desarrollar su emprendimiento que hoy está en pleno auge. En 2009 creó “Go Broadway”, una plataforma para conectar a estudiantes de distintas partes del mundo para que tomen clases con profesores de Broadway.

“GO Broadway es una plataforma que conecta a los mejores maestros y profesionales del teatro con artistas de Latinoamérica. Tenemos dos tipos de maestros: los “celebrity” quienes han protagonizado o dirigido las obras más conocidas de Broadway y tienen mucha experiencia arriba del escenario y los maestros mas “académicos” quienes dan clase en las mejores universidades de New York como Yale, Columbia, NYU, Marymount y muchas más.”

Esta plataforma da la oportunidad de una educación profesional con los mejores maestros de teatro a jóvenes de todo el mundo que no tienen las herramientas de establecerse en Estados Unidos. En este caso, la plataforma ha funcionado de manera muy efectiva en cuanto a la pandemia y las clases online han tomado una nueva importancia.

“Tenemos cursos en inglés y en español en modalidad LIVE (interacción con el maestro) o ON DEMAND (contenido pregrabado). Es un programa muy completo y flexible que cuenta con mucho material de apoyo: partituras, tracks, videos de referencia, presentaciones, etc.”

Además, tomar cursos por Go Broadway tiene un beneficio extra: “Todo lo invertido en cursos online se podrá aplicar a los viajes de NY, Londres y Disney así que es una buena apuesta/inversión en el futuro.”