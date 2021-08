Continúa el rodaje de la nueva temporada de Bridgerton, luego de superar el Covid

Luego de haber superado algunos casos de coronavirus en el set de grabación, vuelve al ruedo la producción de la segunda temporada de Bridgerton.

Tras dos aparadas abruptas por algunos casos de Covid-19, el éxito de época de Netflix retomó las riendas y comenzó el rodaje nuevamente.

Así lo notificó el sitio de noticias Variety, quien conversó con el showrunner Chris Van Dusen. “Estamos de nuevo en camino. Tuvimos que retrasarnos debido a COVID, pero estamos de vuelta”, dijo.

Actualmente la serie se encuentra dividida entre Los Ángeles, donde se encuentra el set de edición, y el set con sede en Londres. “En este momento estoy en la publicación, editando nuestro primer par de episodios, que se ven muy bien”, admitió el showrunner al sitio.

El programa en primera instancia a mediados de julio, luego de un segundo caso de coronavirus confirmado. En ese momento, Netflix se negó a comentar si los dos casos fueron entre miembros del elenco o del equipo, pero confirmó que ambas personas se aislaron.

Finalmente retomaron las riendas de esta segunda temporada, que se basará en la segunda novela de la serie de Julia Quinn. Esta nueva entrega se centrará en el hijo mayor de la familia, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y su búsqueda para encontrar una pareja adecuada.

La segunda temporada girará en torno a Anthony, el hermano mayor de los Bridgerton. web

“Recogemos a Anthony después de haber visto lo que ha pasado con su amante. Está pensando ‘¿Eso fue amor?’. Algunos lo llamarían así, otros no. Estamos explorando esos conceptos de deber y honor una vez más”, bromeó Van Dusen.

El éxito de la serie ha generado cierta presión en la producción y showrunners. El hecho de inspirarse en novelas de época genera cierto apego de los fanáticos a la ficción, por lo que las expectativas no dejan de ser muy altas. Aunque, Van Dusen asegura que es un impulso extra.

Con el amor como estandarte, acompañaremos a Anthony en la búsqueda de su pareja ideal. web

“Siempre ha habido una presión con este programa desde el principio, estar inspirado por estas amadas novelas con fanáticos que son tan apasionados y sienten tanta pasión por estos personajes y estas historias”, dice. “Siempre ha habido una presión saludable allí, la doy la bienvenida y digo que continúe la presión. Funcionó durante la primera temporada, y espero que a la gente le guste esta temporada y más allá tanto como lo hicieron con la primera”.

Algunos proyectos se han visto afectados por los contagios dentro del set y en la producción. Así fue el caso de “Bridgerton” y también el de “House of the Dragon”, la precuela de Game of Thrones que HBO se encuentra produciendo.