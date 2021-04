Conmovedora y divertida “El agente topo” espera llevarse una estatuilla en la entrega de los Oscar

Cuando el cine nos muestra una realidad vívida que, pese a ser insoslayable, está relegada y muy pocas veces es el foco en la gran industria del séptimo arte, poco importa la clasificación del género al que pertenezca. El agente topo está clasificada como documental, aunque por momentos parece ficción, comedia o drama.

La historia comienza con un planteo desopilante: un investigador privado contrata a un anciano para que se infiltre en un geriátrico e investigue cuál es la situación y el trato que recibe una de sus residentes. Al parecer, la hija de la mujer en cuestión, duda de que su madre esté bien atendida en el lugar.

Rómulo le explica cómo funcionan los lentes con cámara de video

Esta maravillosa realización de la directora chilena Maite Alberdi, se ha ganado el aplauso en cuanto festival se presentó y marcha a paso firme hacia la entrega de los Oscar, el próximo domingo. Y aunque se estrenó en enero del 2020, recientemente fue comprada por Netflix, donde puede verse desde febrero de este año.

El hecho de que el planteo del film sea fuera de lo común, sumado a que pronto advertimos la presencia de las cámaras y el equipo de filmación dentro de la institución para mayores, hace descreer de que realmente se trate de un documental y por un momento, pensamos que se trata de una ficción disfrazada. Pero no.

La directora tiene vasta experiencia en este tipo de realizaciones. Ya había hecho La Once (2015) y el cortometraje documental Yo no soy de aquí (2016), que narra la historia de adultos mayores en distintas circunstancias de sus vidas. Además, tiene varios rodajes en ancianatos, por lo que la presencia del equipo de filmación en la residencia San Francisco, -donde se desarrolla la historia- que había comenzado a trabajar varias semanas antes de la llegada del agente topo, no resultaba extraña a quienes allí conviven. De hecho, para ellos no hay relación entre el trabajo del equipo de filmación y la llegada de un nuevo residente.

Sergio Chamy, un hombre de 83 años, recientemente viudo y con una energía vital envidiable, es entrenado en las artes del espionaje con unas cuantas clases de uso de WhatsApp, realización de videollamadas, envío de mensajes de audio y la utilización de una lapicera con cámara fotográfica y unos lentes con cámara de video. Así Sergio se convierte en un agente topo.

El delirio del planteo inicial es cómico y tierno a la vez, y pronto nos damos cuenta que la historia de “el blanco” como le llaman en código a la mujer que Sergio debe identificar y vigilar, no es tan central como la vida misma dentro de la residencia.

“Me gusta la idea del infiltrado, la figura de la persona que tiene que vivir otra vida por un tiempo para investigar, y el proyecto parte desde ahí, de la idea de ver qué tiene que hacer alguien para infiltrarse”, declaró Alberdi en una entrevista al medio chileno Culturizarte.

Según explica, a estrategia de preproducción fue doble: por un lado, conversó con muchos detectives privados –en su mayoría exmiembros de la Policía de Investigaciones de Chile– hasta dar con Rómulo Aitken -el dueño de la agencia que contrata a Chamy-, quien permitió que la realizadora lo acompañara durante las investigaciones, en su mayoría casos de infidelidad o ligados a conflictos económicos y fraudes. En un momento, una mujer contrata a Rómulo con un pedido especial: determinar si su madre está bien atendida en el hogar de ancianos donde se encuentra.

La segunda estrategia fue menos azarosa, ya que haberle dedicado dos películas previas a sujetos documentales de edad avanzada le permitió al equipo de producción acceder fácilmente a la residencia donde tendría lugar la investigación.

La película se estrenó el 25 de enero de 2020 en el Festival de Cine de Sundance y estuvo seleccionada por la Academia de Cine de Chile como candidata a los premios Goya a la mejor película iberoamericana y Óscar a la mejor película internacional. Fue nominada a los Premios Independent Spirit al mejor documental y finalmente quedó seleccionada para los Premios Oscar como mejor largometraje documental. Junto a ella, la directora del film y su protagonista, que hoy tiene 87 años, obtuvieron el permiso de Estados Unidos para ingresar al país y participar de la 93a edición de los Premios de la Academia. “Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada”, señaló Sergio Chamy.

El agente topo. 2020. Chile. Dirigida por: Maite Alberdi. Protagonizada por: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca, Rubira Olivares. Género: Documental. Disponible Netflix. Nuestra opinión: Excelente.