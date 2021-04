Conmoción: encontraron momificada bajo su propia basura a una ganadora del Emmy

Desde septiembre pasado estaba desaparecida y en las últimas horas la encontraron sin vida en su casa. Este fue el trágico final de Evelyn Sakash, una escenógrafa y diseñadora de producción ganadora de un premio Emmy en 2003 gracias a su trabajo en la serie “Between the Lions”.

La mujer de 66 años, conocida también por su tendencia a acumular cosas, estaba fallecida bajo una pila de basura en su propia vivienda, en Nueva York, Estados Unidos.

Un vocero de la policía de la ciudad le confesó a la revista People que el cuerpo de Sakash fue encontrado el pasado martes 30 de marzo por la tarde debajo de una pila de escombros que había dentro de la cocina de su casa en Queens.

Las autoridades locales aseguraron, también, que los médicos forenses estaban trabajando para determinar la causa de la muerte, aunque las autoridades no sospechan de ningún tipo de móvil criminal.

La trágica historia de Evelyn

La hermana de la productora, Ellen Brown, admitió que no pudo contactarla desde el mes de octubre pasado, al tiempo que la describió como una “persona muy acumuladora”.

Fue por eso que decidió, finalmente, viajar hasta Nueva York y contratar una empresa para limpiar la vivienda. Fueron los empleados de esta compañía los que hallaron el cuerpo momificado, explicó Madeline O’Connell Hartling, quien creó una campaña de GoFundMe en diciembre para recaudar fondos para encontrar a Sakash.

“Esto es simplemente devastador”, le dijo Brown al New York Daily News sobre la muerte de su hermana. “Tenía una vida plena. Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante ... No quiero que mi hermana sea recordada así, como la encontraron”.

“Esto es claramente el efecto de mucho tiempo -agregó-. A veces mantenía a raya a la gente. Los titulares la llaman la ‘Acumuladora de Queens’, pero ella realmente no era así”.

De hecho, su hermana destacó lo generosa que siempre fue con su familia y amigos. “Cada uno de sus amigos diría que era la primera persona en dar un paso al frente si alguien necesitaba ayuda”, recordó. “Quiero que todo eso sea su recuerdo final, y no que la hayan encontrado en malas condiciones”.

La marca del éxito

En sus más de 30 años de carrera como decoradora de escenarios y diseñadora de producción en el mundo del cine y la televisión, Evelyn Sakash trabajó en programas como “Plaza Sésamo”, “Orange Is the New Black” y “La Ley y el Orden: Intento Criminal”.

Entre sus principales logros, ganó un Emmy por sus sobresalientes logros en dirección de arte, decoración de escenarios y diseño escénico en 2003 por su trabajo en “Between the Lions”.

Además, tuvo otra nominación al año siguiente y se destacó en una docena de films, entre ellos, Taxi; Sirenas, el gran éxito de Cher y Winona Ryder; Siempre Alice, con Julianne Moore; y la comedia romántica Hecho en América.

Actualmente, en GoFundMe sus allegados están recaudando fondos para poder pagar los gastos del funeral. El objetivo es llegar 10.000 dólares.