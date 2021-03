Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, llega al Teatro Independencia ‘Boleros Inolvidables’

El mes de marzo está destinado a recordar, conmemorar y darle espacio a las artistas femeninas de expresar la lucha, la fuerza y el valor de las mujeres a lo largo de las décadas. Hoy miramos para atrás y nos encontramos con un camino recorrido que valió cada una de sus luchas, de sus marchas, de sus sacrificios y al fin, están dando sus frutos.

Por esto, las artistas mendocinas se han unido para, a través de su arte, expresar el valor y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En esta oportunidad, será la música el conducto.

“Vamos a estar junto a la Orquesta Filarmónica bajo la dirección de César Lara, estamos muy contentas. Es un espectáculo dedicado al bolero, a un género muy querido, y es hermoso estar junto a estas cinco cantantes y vamos a cantar con arreglos orquestales de Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara, y la compañía de dos percusionistas Carla Abraham y Mailén Obrador Púpura”, adelanta Julieta Cangemi, una de las vocalistas de esta velada.

A Julieta se suman las voces de Coca Carbone, Ofelia Cuadra, Raquel Delú y Vicki Zuin para darle vida a ‘Boleros Inolvidables’, que tendrá funciones esta noche y mañana a las 21 en el Teatro Independencia.

Este espectáculo dedicado al bolero, un género amado por varias generaciones y que actualmente encuentra nuevas referentes en Mendoza, recorrerá clásicos de sus grandes referentes.

“Son boleros de Armando Manzanero, del trío Los Panchos,es la idea de que sean clásicos y que la gente también lo pueda cantar, sumarse y disfrutar. Cada una aportará su bolero con la Orquesta, tendrá su momento para aportar su palabra y su voz y su manera, y veremos cómo nos acomodamos para hacer algo las cinco juntas.”

Clásicos como Dos gardenias de la compositora y pianista cubana Isolina Carrillo o grandes éxitos de Los Panchos como Piel canela y Sabor a mí darán vida a este concierto dedicado a un género icónico de la música popular latinoamericana.

Por su parte y encuadrando el show en el mes de la mujer, estas artistas han elegido un repertorio que refleje parte de su lucha, ideología y postura en una actividad que las representa en su totalidad.

Hablando por todas y expresando lo que implica hoy encontrarse representando a las mujeres, Julieta expresa: “Es un homenaje para cada una, en mi caso un placer compartir con mujeres tan hermosas, cada una trabajando en su proyecto. Es un placer estar en este marco, también cuidando lo que implica el texto, la palabra, nos hemos tomado el trabajo de elegir el repertorio y que nos represente como artistas. Para nosotras ha sido un placer.”

Las artistas darán dos conciertos dedicados al bolero que serán filmados y cuyo repertorio será registrado en un disco.

Y agrega: “Es un momento que por suerte nos favorece, nos tiene presentes. En mi caso siempre tuve un espacio o gente que me ayudó, y cuando no he sentido esa situación, ponerlo en palabras y ser claro con la situación, ser claro con esta profesión para estar y tener en lugar. Por suerte la ley de cupo nos ampara, así que lo importante es unirse y hablar, dialogar sobre esto, pero entre mujeres ayudarnos. Siempre del amor y el respeto dialogar, y nada de enemigos sobre el escenario.”

Además, y sumado al 35º aniversario de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, se hará un registro audiovisual de ambos conciertos que serán transmitidos tanto por televisión como subidos a las plataformas digitales de distribución musical.

Respecto a las filmaciones, cuenta cómo será la dinámica. “Van a grabar los dos conciertos, va a quedar un registro fonográfico así que es maravilloso para guardar este momento y que circule el espectáculo. En este teatro no he tenido un concierto filmado, es maravilloso que quede el registro para que puedan disfrutar de estos boleros y me imagino que se podrá ver por streaming en la misma noche. El día sábado grabaremos el audio para una calidad de sonido y los conciertos quedarán grabados del Teatro.”

Por el tipo de repertorio y la forma de registro, se trata de un hecho inédito en la historia del organismo artístico pero dialoga con otro de sus hitos: en pandemia, la orquesta grabó su primer material discográfico hecho en casa. Por ello, ambos lanzamientos potenciarán la presencia de la Orquesta en la industria musical digital.

La entrada general tiene un valor de $300 y podrán adquirirse con anticipación en www.entradaweb.com.ar.