Confirman una nueva “Indiana Jones” y Harrison Ford se prepara para volver a su papel emblemático

Harrison Ford, de 78 años, volverá a ponerse el sombrero de Indiana Jones para la quinta y última entrega de las aventuras del famoso arqueólogo, que deben llegar a los cines en 2022, según anunció Disney.

“Estamos en pre-producción para el próximo y último episodio de ‘Indiana Jones’. Y, por supuesto, el propio Indy, Harrison Ford, estará de vuelta para terminar el viaje de este personaje icónico”, afirmó la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante una conferencia organizada por el grupo Disney para sus inversores.

A diferencia de los episodios anteriores, Steven Spielberg ya no estará detrás de la cámara, sino en la producción. El rodaje debe arrancar en 2021, mientras que el estreno está previsto para julio de 2022.

En 1981, un Harrison Ford ya famoso por su papel de Han Solo en “Star Wars” se puso por primera vez en la piel de Indiana Jones en “En busca del arca perdida”, bajo la dirección de Spielberg.

Éxito mundial, la película dio paso después a otros dos episodios igual de populares, “Indiana Jones y el templo maldito”, de 1984, e “Indiana Jones y la última cruzada”, en 1989, con Sean Connery en el papel del padre del arqueólogo. Una cuarta entrega, “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, se estrenó en 2008, también con Harrison Ford.

Disney lleva anunciando desde 2016 la continuación y el final de las aventuras de Indy con un estreno inicialmente previsto para 2019, pero el proyecto acumuló retrasos debido a las diferencias entre los productores, guionistas y Spielberg.

Después llegó la pandemia de Covid-19, que complicó el calendario de las grandes producciones de Hollywood.

Semanas atrás, Ford había recordado a Connery, a propósito de la noticia del fallecimiento a los 90 años del actor que, antes de trabajar en Indiana Jones, se había hecho famoso por interpretar a James Bond. “Él fue mi padre... No en la vida ... Sino en Indy 3”, dijo Ford, sobre el actor que falleció en su casa de Bahamas.

Y agregó: “No conoces el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una moto rusa rebotando por el sendero de una montaña lleno de baches y curvas y lo ves retorcerse. Dios, lo que nos divertimos. Si está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansá en paz, querido amigo”, dijo.

En su momento, Spielberg habló sobre cómo había sido el making off de “Indiana Jones y el templo maldito”, y señaló que el casting para el padre de Indiana fue una obviedad. “Sólo hay una opción cuando se trata de interpretar al padre de Indy y ésa es James Bond. El James Bond original, el gran James Bond: Sean Connery”, contó.

Junto con el ingenio y el humor que Connery aportó al papel, su personaje también entregó lo que la mayoría de los fans consideran el momento más emotivo de toda la saga: cuando el Dr. Jones llama finalmente a su hijo “Indiana” con el fin de salvarlo de la muerte.

George Lucas, creador de Indiana Jones, el arqueólogo más famoso del cine, también le dedicó unas palabras a Connery: “Sir Sean Connery, a través de su talento y empuje, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Su público abarcó generaciones. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como el padre de Indy”.

Más proyectos

El conglomerado de medios y empresas de entretenimiento The Walt Disney Company anunció la semana pasada muchas más novedades de series y películas de sus principales franquicias, además del lanzamiento de Star+, una nueva plataforma. Los anuncios se dieron en el marco del “Investor’s Day”, en el que se actualiza la situación financiera y los planes futuros a sus inversores.

En ese contexto, la empresa liderada por el CEO Bob Chapek y el presidente ejecutivo Bob Iger informó que a un año del lanzamiento de su plataforma de streaming Disney+ ya cuenta con 86 millones de suscriptores en todo el mundo. Son 13 millones más que en el reporte anterior, hace apenas un mes; una cifra que creció a partir del desembarco del gigante digital en Latinoamérica y que supera todas las expectativas.

Disney prometió invertir para 2024 entre 8.000 y 9.000 millones de dólares en contenido solo en Disney+; mucho más si se suma lo que gastará para sus franquicias cinematográficas y televisivas. A la plataforma llegarán en los años siguientes 10 series nuevas de Marvel, 10 de Star Wars y 15 de Disney y Pixar. Además, se preproducen ya múltiples películas de todas las marcas bajo el paraguas de The Walt Disney Company. A esto habrá que añadir la llegada de Star+, disponible en Latinoamérica en junio próximo con diferentes precios según se lo contrate de forma separada o en paquete con Disney+.

La plataforma le dará la posibilidad a la compañía de ofrecer en un lugar todas las series y películas dirigidas a un público adulto de sus marcas FX, los estudios cinematográficos que adquirió con la compra de Fox y hasta el streaming de deportes a través de ESPN. Series como “Fargo” o “Futurama”, tendrán así un lugar en el streaming.

Marvel confirmó las fechas de estreno de numerosas películas como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (25 de marzo de 2022), “Capitana Marvel 2” (11 de noviembre de 2022), “Pantera Negra 2” (8 de julio de 2022), que no reemplazará al fallecido Chadwick Boseman con otro actor. Se confirmó la tercera película de Ant-Man (“Ant-Man and the Wasp: Quantumania”), la llegada de Christian Bale como villano a “Thor: Love and Thunder” y el regreso de la franquicia de “Los 4 Fantásticos”, dirigida por Jon Watts, responsable de las últimas cintas de Spider-Man.

En el ámbito de las series se anunció que tras “WandaVision” el 15 de enero, llegará a Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier” (19 de marzo) y “Loki” (mayo).

Star Wars confirmó dos spin-offs de la serie éxito “The Mandalorian”, uno centrado en el personaje de Ahsoka Tano de Rosario Dawson, y otro titulado “Rangers of the Republic”. Además se confirmó el estreno próximo de “Andor” con Diego Luna y “Obi-Wan Kenobi” con Ewan McGregor. Otra noticia impactante fue la novedad de una nueva película situada en el universo de “La Guerra de las Galaxias”: “Rogue Squadron”, que llegará en 2023. A este paquete de proyectos pertenece la última “Indiana Jones”.

Disney y Pixar anunciaron “Encanto”, inspirada en Colombia, una película sobre el personaje de Buzz Lightyear de “Toy Story” y varias series para Disney+ sobre los personajes de “Moana”, “La princesa y el sapo”, “Zootopia” y “Big Hero 6”.