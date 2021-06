Conciertos presenciales: The Strokes dió su primer recital con capacidad completa

Transcurrido ya más de un año desde que comenzó el aislamiento social por la pandemia del Covid-19, poco a poco los artistas vuelven a sus ruedos y comienzan a dar presentaciones en vivo.

En el caso de Nueva York, fueron uno de los primeros, por no decir los primeros, en dar un concierto presencial a sala completa con una audiencia 100% vacunada. La fecha ocurrió el sábado pasado en una presentación de The Strokes.

Con el fin de recaudar fondos para Maya Wiley, candidata a la alcaldía de esa ciudad con quien la agrupación ya había colaborado en el pasado con un set acústico, donde apoyan fervientemente a la mandataria y confían en que logrará una buena economía para la ciudad tras la crisis que desató la pandemia.

Acompañados de artistas como Dev Hynes de Blood Orange, el humorista John Mulaney y la representante del Congreso Alexandria Ocasio-Cortez, la banda neoyorkina dio un concierto excelente, donde repasaron gran parte de su discografía y clásicos que los llevó a convertirse en una de las bandas más icónicas de siglo XXI.

La vuelta a los conciertos presenciales implica un gran paso para la música. Esta velada implica un renacer de la música estadounidense que cada vez está más cerca de una nueva normalidad. Durante esa noche, Ocasio-Cortez no logró reducir su emoción y con gran énfasis, expresó: “¡Mierda, Nueva York ha vuelto!”.

Durante el concierto, The Strokes interpretó un set de 16 canciones dentro de las que se encuentran temas icónicos de su repertorio como “Is This It” y “Reptilia”, y piezas de The New Abnormal (2020), disco que los hizo ganadores del Grammy al Mejor Álbum de Rock. Asimismo, tocaron junto a Blood Orange “One Way Trigger”, composición que forma parte de Comedown Machine (2013).

El pasado mayo, tal como publicó Telam, la agrupación había realizado una versión semiacústica de “The Star-Spangled Banner”, con el cantante Julian Casablancas divirtiéndose con AutoTune.

Casablancas también destacó el “compromiso de toda la vida” de la candidata demócrata y su lucha a favor de la “justicia radical y social” que “resulta tan inspiradora para todos nosotros que no podríamos estar más emocionados de poder hacer esto con ella este fin de semana”.

“Soy seguidor de Maya desde hace mucho tiempo. Quería contactar con ella incluso antes de que anunciara su campaña. Cuando confirmó que se presentaba a la alcaldía, me emocionó mucho que alguien tan inteligente, sólido y atento se presentara para cualquier cargo, y más aún para dirigir la ciudad de la que todos somos parte y a la que todos queremos y por la que nos preocupamos tanto”, había dicho el cantante.