Concierto de tango: se lanza a nivel mundial la interpretación en bandoneón de la obra de Max Bruch

Compuesta hace 140 años e interpretada en las grandes sinagogas del mundo, ahora por primera vez será el bandoneonista y compositor musical Lisandro Adrover junto a una orquesta de 24 músicos los encargados de reversionar la clásica obra de Max Bruch.

En el marco del ciclo Encuentros Culturales 2021 de la Fundación Judaica , la agrupación de músicos realizará en el Templo Libertad la presentación de esta obra, tanto con público presencial como vía streaming para todo el mundo. La cita está programada para hoy a las 20.

“Tengo una expectativa linda, unas ganas de hacer y una responsabilidad también. Es un combo de las tres, de alguna manera también optimista. Hemos tenido algunos ensayos, ahora intensificamos los últimos días y tratamos de ubicarnos en tiempo y forma de los problemas que estamos viviendo. Nosotros tenemos ganas de tocar y hace un año que estamos haciendo prácticamente lo mínimo, esa no es una situación linda”, asegura Adrover.

Ampliando la llegada del público y permitiendo que se disfrute tanto en vivo como desde casa, los músicos aceptan que es una nueva modalidad que llegó para quedarse y hay que sacarle provecho.

Así lo afirma Lisandro, que lejos de limitarse a la presencialidad, incluyó a cualquiera que desee presenciar este momento, podría decirse, histórico. “El streaming es un arma que se tiene para estos momentos que estamos viviendo, son cosas importantes que ayudan por lo menos a paliar la circunstancia incómoda y difícil que estamos viviendo. En fin, todos los que estamos trabajando en este proyecto tenemos una disposición muy elevada, una ganas muy profundas y el optimismo que venimos trabajando.”

En 1880, Max Bruch una obra para orquesta y violonchelo solista que llamó Kol Nidre y que dedicó a la comunidad judía de Liverpool. Es una obra que ha sido interpretada en todas las Sinagogasdel mundo en el día del perdón (Yom Kippur).

Aunque en esta oportunidad, Adrover modificó la obra para darle vida con su bandoneón. “La obra aparentemente está compuesta por violonchelo y una orquesta sinfónica grande, este no es el caso que será una orquesta del tipo cámara. Con respecto al instrumento es cierto, yo he escuchado la interpretación de Pablo Casals y Jacqueline Du Pré y aparentemente la obra fue compuesta con ese fin pero nosotros lo adaptamos, no es un arreglo sino adaptación. No le sacamos ni ponemos nada, simplemente la adaptamos para la orquesta y el instrumento que utilizamos” , cuenta.

Además, en este concierto, la orquesta interpretará composiciones propias de Adrover y piezas icónicas del tango compuestas por Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese, entre otros. Como así también obras judaicas reconocidas mundialmente.

En esto, el compositor asegura que aunque sea el Año Piazzolla, la conmemoración es algo necesario de todos los días. “Se hace un tema de Piazzolla ‘Adiós Nonino’ pero no es en forma de homenaje, tocar un tango de Piazzolla no es un homenaje, es una necesidad por lo que implica su figura.”

En cuanto a proyectos personales, luego de una larga trayectoria compartiendo piezas musicales por el mundo, asegura que es la primera vez en su vida que pasa tanto tiempo sin poder tocar.

“Indudablemente, sin ningún tipo de duda nunca había pasado por esta circunstancia de no tocar o tener algún proyecto, tenía un proyecto para comenzar el año pasado y quedó en stand by porque fue un año perdido. Ahora parece que hay menos miedo, se aprende a convivir con este drama.”

Y agrega: “Yo siempre estoy trabajando y componiendo, pienso que es el destino de uno. Yo siempre trabajé pero quiero grabar todo un repertorio totalmente mio pero no pude hacerlo por la pandemia, en cualquier momento se hace. En cuanto a presentaciones, aún no hay algo más confirmado, hace tres meses estamos trabajando en la presentación del jueves y la verdad es que no es fácil planear. Yo he vivido viajando y hoy lo tengo que pensar por el miedo, uno es una persona grande y es difícil. No hay grandes cosas para hacer, el mundo está parado o son con cuentagotas las cosas que se hacen. Este un problema del mundo.”

Sobre Lisandro Adrover

A lo largo de su trayectoria ha tocado en distintos escenarios con músicos de la talla de Osvaldo Piro, Roberto Goyeneche, Rubén Juárez, Raúl Lavié, Alberto Di Paulo, Leopoldo Federico, Néstor Fabián, Dyango, Susana Rinaldi, Armando Manzanero e innumerables artistas más.

En 1995 fue convocado por Alan Parker como uno de sus colaboradores para arreglar e interpretar parte de la música de la película Evita. En 1998 compone, arregla y dirige la música de tango de la banda de sonido de la película The Impostor ́s filmada en Broadway.

En ese mismo año readapta los arreglos de Forever Tango y participa junto a esta agrupación de un concierto difundido en los Estados Unidos junto a la célebre y afamada Orquesta Boston Pop ́s.

La repercusión que este evento tuvo, motivó que el Teatro Colón abriera sus puertas a través de Forever Tango con la interpretación, arreglos y dirección.

Entre otros reconocimientos, en Agosto de 2004 la Comisión de Cultura de la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentó por unanimidad un proyecto de ley para declararlo Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el Ámbito de la Cultura al Maestro Adrover, por su aporte y trayectoria dentro y fuera de nuestro país.