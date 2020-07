Con Metallica arranca hoy el Lollapalooza en streaming y gratis por Youtube

Es una duda de los fans de Metallica: ¿participará hoy Ennio Morricone en el Lollapalooza 2020? ¿Llevará la banda algún alivio al streaming pandémico, anunciando su show con uno de los clásicos del italiano, como hicieron siempre? ¿El coronavirus, después de haber cortado tantas cosas, cortará también la tradición de Metallica, de calentar los corazones más duros con la música del compositor?

Ojalá que no. Lo que se espera, de hecho, es un homenaje al compositor italiano fallecido hace menos de un mes, quien a través de su música creó lazos duros como cadenas con la banda. Increíblemente, Morricone forma parte del imaginario del thrash metal: ¿Metallica y el "Maestro", el que le dio música a los más dulces sentimientos, el que despertaba las nostalgias más melodiosas? Sí, se admiraban.

Desde hace casi 40 años, Morricone forma parte de la lista de las canciones de Metallica, que hoy actuará en el festival mencionado (en el recuadro hay más detalles). Es así: cada vez que la mítica banda oriunda de San Francisco actúa, abre con “The Ecstasy of Gold”, una de las piezas que el italiano creó para “El bueno, el feo y el malo”, recordado spaghetti western de Sergio Leone, que lanzó la mirada fruncida de Clint Eastwood a la fama.

Por eso es casi inevitable que el genio musical de "Cinema Paradiso" o "La misión" sea el invitado inesperado en el streaming que dará Metallica. Si los ha acompañado desde 1983, por qué no ahora, que tenemos tan cerca el 6 de julio pasado, cuando falleció a los 91 años.

Una conexión mística y nacional

El fallecimiento de Ennio Morricone golpeó a Metallica. Lo despidieron así en Instagram: “Gracias por crear el ambiente para tantos de nuestros conciertos desde 1983”, escribieron escuetamente. “Descansa en paz. Tu carrera fue legendaria y tus composiciones atemporales”. “Siempre pensaré en ti como parte de la familia Metallica”, le dijo James el día de su muerte.

La amistad comenzó en 1983. Antes de ese año, la banda comenzaba sus shows con el latido de un corazón que se iba haciendo cada vez más fuerte, anunciando la agitación del concierto. Fue por consejo de su mánager de entonces que reemplazaron el "opening" por ese fragmento de "El bueno, el feo y el malo", que comparte con el corazón latiendo el ritmo, que se va haciendo cada vez más frenético, con acordes que galopan, salpicados con golpeteos metálicos. Si no recuerdan, esa música inmortaliza el primer y más famoso duelo en triángulo del cine, en medio de un cementero que esconde una tumba con monedas de oro.

"Esa fue una de las cosas más cool que hizo nuestro primer manager. Fue lo único que conservamos de él, en términos de consejos", dijo James Hetfield, voz y guitarra de la banda, que visitó por última vez la Argentina en 2017, también en el marco del Lollapalooza.

“¡El día que tocamos por primera vez ‘The Ecstasy of Gold’ como nuestra introducción en 1983 fue mágico! Se volvió parte de nuestro torrente sanguíneo, nuestros profundos respiros, nuestros golpes de puño, oraciones y abrazos grupales en nuestro rituales pre-show desde entonces”.

"No recuerdo la primera vez que la vi", decía sobre la película. "Me hice fan de Clint Eastwood desde muy joven. De hecho me identificaba con cada personaje de la película: el feo, el bueno y el malo. Sin profundizar mucho, metafóricamente, todos tenemos eso en nosotros. Tenemos el potencial para ser uno de ellos", dijo Hetfield en entrevista con Utimate Classic Rock.

A lo largo de los años, esa música acompañaría a la banda en los shows en vivo y también en los discos. A veces con música grabada y otras veces con ellos interpretándola en vivo, matizándola con su propio estilo, como es el caso de los DVD’s: “Metallica: Through the Never”, “S&M”, y “Live Shit: Binge & Purge”.

En el rubro de producciones de estudio, Metallica añadió dicho tema en el relanzamiento del “…And Justice For All” de 2018 y en su participación del álbum tributo “We All Love Ennio Morricone” de 2007. Esta interpretación fue nominada a un Grammy a Mejor interpretación rock. The Ramones también usó esta canicón en algunos de sus shows. Jay - Z hizo un sample de ella en Blueprint.

Quien también se refirió el vínculo fue Robert Trujillo, el bajista. “‘The Ecstasy Of Gold'... recuerdo que la escuché en la gira de ‘Black Album’, cuando estaba en la banda Suicidal Tendencies, y estábamos abriendo el show. Fue como:’ ¡¿Quién hace esto ?! ¡Esto es genial! Se convirtió en parte de la experiencia, en parte del viaje. ¡Prepárate y estás en esta montaña rusa, o estás de vuelta con Star Trek al principio, donde ningún hombre ha ido antes! Para mí se relaciona con eso, es el diálogo de apertura a la experiencia de Metallica. Me representa como el viaje que estás a punto de emprender en este concierto esta noche. Fue el precursor de la aventura”.

¿Qué más hay de común entre ese fragmento y la banda? "La música, la conexión de Clint Eastwood, estar fuera de la ley... Todo ello, de una forma u otra, contribuye al espíritu de Metallica. Para mí la música de Ennio tiene esa conexión con Metallica. El elemento fuera de la ley. Es peligroso, pero es genial. Y esa era su música: peligrosa pero muy, muy genial. Con tantas hermosas capas. De hecho, creo que gran parte de la música de Metallica se basa en esos planos sonoros y en tomar riesgos. Las composiciones de guitarras en capas, la dinámica de ese ingrediente es realmente genial y eso es lo mismo con la música clásica. Ennio lo hizo increíblemente bien y es un genio en eso. Sé que 'Orion' es una pieza de Metallica, pero para mí tiene la belleza de una composición de Ennio Morricone: las capas y el viaje que te lleva, los altibajos", reflexionaba en una reciente entrevista.

Un Lollapalooza gratis y en streaming

Desde hoy al domingo 2 de agosto, muchos estarán pegados a la pantalla de YouTube para ver el primer Lollapalooza vía streaming. La edición que el clásico encuentro iba a tener en Chicago se vio de cara con la pandemia de Covid-19 y, para no fracasar todo el proyecto migró a la virtualidad, con cuatro días que se podrán ver gratis y exclusivamente por la plataforma mencionada.

En total, unos 150 artistas se irán presentando en este line up atípico. Los organizadores ya hablaron de presencias “épicas”, muchas ya asiduas del festival. Hablamos de Paul Mc Cartney, Metallica, The Cure, Cypress Hill, Arcadde Fire, Yeah Yeah Yeahs, A$asp Rocky, Alabama Shakes, LCD Soundsystem, Imagine Dragons, y Chance The Rapper, entre muchos otros.

El cofundador del festival, Marc Geiger, participó recientemente del podcast de Bob Lefsetz y habló de cómo ve el futuro de su industria: “En mi humilde opinión, el regreso de los shows en vivo será para 2022. Va a pasar mucho tiempo antes de que lo que yo llamo ‘la economía germofóbica’ sea lentamente eliminada y reemplazada por la economía de la claustrofobia, que es cuando las personas quieren salir e ir a cenar y tener sus vidas, asistir a festivales y espectáculos”, expresó. Además dijo que los eventos “súper propagadores” como los deportivos y los recitales, no podrán funcionar bien mientras el virus aún esté presente.

La edición regional del Lollapalooza, que todos los años une fechas simultáneas en Argentina y Chile, también sufrió los cambios. Iba a hacerse entre el 27 y el 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, luego se suspendió y se reprogramó para el 27, 28 y 29 de noviembre. La evolución de la pandemia dirá si se hará o no.