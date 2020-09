Con los nominados en sus casas se celebran los premios Emmy 2020

Los Premios Emmy siempre se destacaron por el glamour, las pompas y el desfile interminable de las estrellas que brillan en la televisión. Pero la pandemia del Covid-19 arrasó con las viejas costumbres y la 72 edición del reconocimiento a la industria de la televisión será muy diferente a lo que ya conocemos.

Dado por protocolos exigidos para un evento de esta envergadura, la producción optó por no dejar de celebrar el encuentro y no perder el espíritu festivo, aunque con cambios significativos. A partir de las 21 horas (Argentina), la premiación se trasladará al Staples Center de Los Ángeles, dejando de lado al clásico Microsoft Theater de esa ciudad. La transmisión será virtual con la conducción de Jimmy Kimmel.

Para quienes quieran seguirlo en directo será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original), con las traducciones de Ileana Rodríguez y Sebastián Pinardi, y los comentarios de Rafa Sarmiento.

El actor, comediante y conductor estadounidense es el anfitrión de la ceremonia, que se realizará en Los Ángeles.

Festejo informal desde el living

A falta de red carpet, la producción de la gala apostará por el factor sorpresa y la diversión. Como la transmisión será virtual los nominados estarán en sus casas esperando el momento de su categoría, con la condición de que podrán lucir con un look formal o informal para la ocasión. Lo importante es participar del encuentro.

Claro que la diferencia de horario entre Estados Unidos y Europa puede jugar en la elección de la vestimenta. Esta vez no habrá un código de etiqueta, sino que apostarán a divertirse y que las celebridades se muestren lo más natural posible desde sus casa.

Esta noche todas las fichas están puestas en el gran despliegue técnico que se necesita para transmitir en simultáneo y por streaming una ceremonia con personalidades en distintos puntos del mundo. Porque en los Emmy dejarán de lados las conexión por Zoom o un mensaje grabado por parte de los ganadores, y habrá un equipo de transmisión en vivo que se trasladará al lugar donde están los nominados.

Eso demuestra que a pesar de las limitaciones que hay en la actualidad para realizar un evento multitudinario, se trata de tener ingenio y un gran presupuesto, para que la gala más esperada de la televisión internacional no pierda su estatus.

Más allá del despliegue técnico y la modalidad virtual, los sobres con los ganadores son celosamente custodiados como sucedió en toda la historia de los premios. El equipo de producción no conocerá al ganador de cada categoría hasta el anuncio.

Además, otro dato curioso es que hasta el momento no se sabe si los ganadores recibirán la estatuilla para pronunciar su discurso como es habitual en cada ceremonia.

Al eliminarse la alfombra roja no habrá público presente a los alrededores del Staples Center, un estadio deportivo que permite colocar toda la técnica necesaria que requiere el evento. Y para no perder el feedback con el público durante la transmisión mostrará parte del detrás de escena de la gala.

Los favoritos y lo políticamente correcto

Además de los cambios impuestos por la realidad, la virtualidad del evento y la falta del glamour de la alfombra roja, esta edición de los premios Emmy sorprende también en la lista de nominaciones.

La exitosa miniserie “Watchmen” de HBO es una de las favoritas y candidata a llevarse la estatuilla en las principales categorías como Mejor miniserie o película, Mejor Guión y Mejor Actor entre las 26 nominaciones. La ficción es un drama de realidad alternativa con superhéroes que trata temas raciales y el favoritismo da cuenta del lugar que la industria le da a las minorías, para no despertar controversias en un momento convulso para Estados Unidos y la lucha interna por la discriminación y violencia racial.

A su vez, las series “The Marvelous Mrs. Maisel” (20 nominaciones), “Ozark” (18), “Succession” (18) y “The Mandalorian” (15) también están en el podio de las más nominadas y firmes candidatas a ganadoras.

Este año Netflix cuenta con más nominaciones y en segundo lugar está HBO. Un dato más que visibiliza el poderío de la plataforma de streaming en la industria de la televisión, más allá de la calidad de las ficciones.

Según las apuestas en la categoría a Mejor Drama las expectativas están puestas entre “Ozark” y “Sucession” y alimentan la rivalidad de HBO y Netflix y la posibilidad de la plataforma de llevarse la estatuilla en una de las categorías más reñidas.

La serie de Netflix cuenta con 18 nominaciones, entre ellas a Mejor Drama.

Con su tercera temporada la serie británica “The Crown” no quiere perder pisada y esta vez busca la estatuilla en la categoría Mejor serie dramática, además de competir como Mejor Actriz, con la actuación de Olivia Colman como Isabel II, y Helena Bonham Carter por mejor actriz de reparto.

Una de las categorías más reñidas es a Mejor Actriz Dramática con la revelación de Jennifer Aniston por “The Morning Show” frente a Laura Linny por “Ozark” y Zendaya “Euphoria”. A su vez a Mejor Actor Dramático el favorito es Brian Cox con “Succession”, quien ya se llevó el Globo de Oro y se quiere quedar con una nueva estatuilla.

En lo que respecta a Mejor Comedia “Dead to me” y “El método Kominsky” (Netflix) son firmes candidatas ante la potente “La maravillosa señora Maisel” (Amazon Prime).

La comedia de Amazon Prime es firme candidata a quedarse con la estatuilla.

Principales nominados

Mejor serie de comedia: “Curb Your Enthusiasm”; “Dead to Me”; “The Good Place” “Insecure”; “The Kominsky Method”; “The Marvelous Mrs. Maisel”; “Schitt’s Creek”; “What We Do in the Shadows”.

Mejor serie de drama: “Better Call Saul”;“The Crown”; “The Handmaid’s Tale”; “Killing Eve”; “The Mandalorian”; “Ozark”; “Stranger Things”; “Succession”.

Mejor miniserie: “Little Fires Everywhere” “Mrs. America” “Unbelievable” “Unorthodox” “Watchmen”

Mejor actor dramático: Jason Bateman, “Ozark” Sterling K. Brown, “This Is Us” Steve Carell, “The Morning Show” Brian Cox, “Succession” Billy Porter, “Pose” Jeremy Strong, “Succession”

Mejor actriz dramática: Jennifer Aniston, “The Morning Show” Olivia Colman, “The Crown” Jodie Comer, “Killing Eve” Laura Linney, “Ozark” Sandra Oh, “Killing Eve” Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de comedia: Anthony Anderson, “Black-ish” Don Cheadle, “Black Monday” Ted Danson, “The Good Place” Michael Douglas, “The Kominsky Method” Eugene Levy, “Schitt’s Creek” Ramy Youssef, “Ramy”

Mejor actriz de comedia: Christina Applegate, “Dead to Me” Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel” Linda Cardellini, “Dead to Me” Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek” Issa Rae, “Insecure” Tracee Ellis Ross, “black-ish”

Mejor actor de miniserie o película para televisión Jeremy Irons, “Watchmen” Hugh Jackman, “Bad Education” Paul Mescal, “Normal People” Jeremy Pope, “Hollywood” Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cate Blanchett, “Mrs America” Shira Haas, “Unorthodox” Regina King, “Watchmen” Octavia Spencer, “Self Made” Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Mejor dirección en una serie de comedia: The Great, “The Great” (Pilot) The Marvelous Mrs. Maisel, “Marvelous Radio” Modern Family, “Finale Part 2” Ramy, “Miakhalifa.mov” Schitt’s Creek, “Happy Ending” Will & Grace, “We Love Lucy”

Mejor dirección en una serie dramática: The Crown, “Aberfan” The Crown, “Cri de Coeur” Homeland, “Prisoners of War” The Morning Show, “The Interview” Ozark, “Fire Pink” Ozark, “Su Casa Es Mi Casa” Succession, “Hunting” Succession, “This Is Not for Tears”

Mejor dirección en una miniserie o película: Little Fires Everywhere, “Find a Way” Normal People, “Episode 5” Unorthodox Watchmen, “It’s Summer and We’re Running Out of Ice” Watchmen, “Little Fear of Lightning” Watchmen, “This Extraordinary Being”

Mejor guión de serie de comedia: The Good Place, “Whenever You’re Ready” The Great, “The Great” (Pilot)" Schitt’s Creek, “Happy Ending” Schitt’s Creek, “The Presidential Suite” What We Do in the Shadows, “Ghosts” What We Do in the Shadows, “On the Run” What We Do in the Shadows, “Collaboration”

Mejor guión de serie dramática: Better Call Saul, “Bad Choice Road”, Better Call Saul, “Bagman” The Crown, “Aberfan” Ozark, “All In” Ozark, “Boss Fight” Ozark, “Fire Pink” Succession, “This Is Not for Tears”

Mejor guión de miniserie o película: Mrs. America, “Shirley” Normal People, “Episode 3” Unbelievable, “Episode 1” Unorthodox, “Part One” Watchmen, “This Extraordinary Being”