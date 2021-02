Con “Five years” Duran Duran homenajea a David Bowie

Después de la conmovedora versión en homenaje del clásico de David Bowie “Five Years”, Duran Duran lanzó ayer el videoclip oficial en celebración continua del legendario artista británico.

El emotivo tributo de Duran Duran se vio y escuchó por primera vez como parte del concierto virtual “A Bowie Celebration: Just For One Day!” que se realizó el 9 de enero pasado.

El miembro fundador y tecladista del conjunto, Nick Rhodes, sostuvo en una nota de prensa que “la visión apocalíptica de Bowie en ‘Five Years’ fue escrita hace casi medio siglo, pero hoy parece cada vez más conmovedora”.

Acerca de la elección de dicha canción para aquella celebración y esta reversión que hoy tiene su video, el músico aseguró que “todos la abrazamos y canalizamos la emoción y la alegría que traía para nosotros cuando la escuchamos de niños abriendo espectacularmente el álbum de ‘Ziggy Stardust’”.

La gratitud y conexión entre Duran Duran -que este año celebra 40 años de su homónimo álbum debut-, y el clásico de Bowie, se plasma ahora en el videoclip dirigido por Gavin Elder.

Duran Duran y David Bowie: un tributo inolvidable

Con el 74 aniversario del nacimiento de David Bowie se realizó un concierto monumental que marcó un hito en la música internacional : exintegrantes de la banda de Bowie, comandados por el pianista Mike Garson, y figuras como Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Adam Lambert y Duran Duran hicieron este show por streaming que vio el planeta entero.

“Just For One Day” fue el nombre del espectáculo, que también reunió al actor Gary Oldman, a la cantante Macy Gray, al vocalista de The Cult Ian Astbury, al corista de The Rolling Stones Bernard Fowler y una superbanda compuesta para la ocasión.

En ese contexto los hombres de “Ordinary World”: Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor fue que concibieron esta versión del tema de Bowie , que ayer estrenaron a modo de tributo y clip; con su propia impronta y estilo. Esta misma canción es la que la banda aportó a ese recital inédito y dejó sentada la filiación entre ellos y el “Duque Blanco”.

Simon Le Bon, el líder de Duran Duran, reveló en esos días previos al concierto que fue el germen de esta nueva versión: “Mi vida como adolescente giraba en torno a David Bowie. Él es la razón por la que comencé a escribir canciones”.

Y agregó: “Una parte de mí todavía no puede creer en su muerte (la de Bowie), pero tal vez sea porque hay una parte de mí donde todavía está vivo y siempre estará. Cuando compramos el disco en vinilo de ‘Ziggy Stardust’, nuestra primera prueba de su perfección fue la canción ‘Five Years’. No puedo explicar lo honrado que me siento de que Duran Duran tenga la oportunidad de interpretar a este ícono y colocar nuestro nombre junto a Bowie para esta conmemoración de su música”.