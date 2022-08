Comprar de forma inteligente: tips y trucos

Tener claro qué es lo que buscamos y comparar precios son dos de las claves para comprar bien. ¿Eres una persona a la que le gusta vestir siempre a la última? Seguramente te fijarás en tendencias y moda, pero lo cierto es que si sabes comprar la ropa adecuada, podrás lograr que tus “looks” sean siempre excelentes. Veamos a continuación, paso a paso y de manera fácil, cómo comprar ropa de manera inteligente.

No compres al paso. A la hora de comprar liquidaciones es importante ir con tiempo.

Calidad

La calidad también se mide en la relación costo/beneficio. Se compra de manera inteligente cuando sabemos qué ofrece cada marca y si existe una relación proporcional entre calidad y precio. La idea de que lo más caro es mejor y más duradero, no siempre es así. Créeme.

Comparar calidades, leer detenidamente la etiqueta, observar costuras, botones, que todo este optimo.

Comparar

Comparar precios, calidad y características. El punto clave para comprar de manera inteligente y escoger los precios óptimos es sin duda comparar.

Busca precios y compara calidades.

Lista de compras

Llevar una lista de compras que considere 3 aspectos:

qué es lo que queremos comprar

lo que esperamos de esa compra

y el presupuesto con el que contamos

Armá una lista con los diferentes items que faltan en tu guardarropa.

Internet

Internet es una herramienta muy eficaz que ayuda a comprar sin tener la necesidad de ir a miles de negocios. Cada vez son más las personas que consultan antes de comprar algo, los lugares donde lo venden y los precios que ofrecen.

Sumergirte en internet es muy interesante, se encuentran prendas de muy calidad y precio, Anímate a explorar el e-commerce.

Seguimiento

Una buena estrategia es darle seguimiento a un producto (puede ser por Internet para mayor comodidad) y en el momento en que lo vemos con descuento, podemos decidir y comprar.

Colores

Tener en cuenta los tonos que quedan bien con nuestra piel. Una prenda puede ser muy linda, pero si no nos hace lucir muy bien, no vale la pena comprarla. A veces, elegir un solo color, especialmente los oscuros, puede favorecer la figura y mostrarte más esbeltos. (Algo de que hablaremos pronto)

Un punto fundamental es conocer tu colorimetría. Elige colores que se nucleen con tu guardarropas.

Básicos - clásicos

Cuando desarrollamos nuestro propio estilo y compramos prendas de calidad, las mismas serán duraderas en el transcurso de los años. Por que cuando hablamos de básicos o clásicos en moda nunca nos referimos a que pasaron de moda, por el contrario que persistieron al paso del tiempo.

Invierte en buenos básicos de guardarropa, colores neutros, cortes impecables.

Sale o rebajas

Lo mejor es comprar fuera de temporada. Aprovechar las rebajas para comprar la ropa más cara, ya que hay posibilidades de que la encuentres a mitad de precio.

Aprovechar los finales de temporada, es una de las manera de hacer una compra inteligente. Busca colores neutros o piezas que sabrás que el año próximo se usarán.

Tiempo

Salí con tiempo y no compres a las apuradas, o esperes a último momento, o al día anterior al evento. Tratá de estar predispuesto para comprar, de buen humor y tómalo como un plan entretenido. Si no tenés tiempo para probarte la ropa, mejor no compres nada y volvé al día siguiente.

Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuándo una Compra es Inteligente? Justamente tiene que ver con empezar a dominar o a frenar la compra compulsiva y ese enamoramiento fugaz que tenemos con las prendas, esa emoción que nos genera la compra en ese instante pero que luego, llegamos a casa y se nos pasa. Es más, muchas veces pasamos de amar a odiar lo que compramos en el tiempo que tardamos en llegar a casa, y luego, quedan las prendas por años colgadas en nuestro placar con la etiqueta puesta. ¿Les pasó alguna vez?

Una compra inteligente es una compra más pensada, más planificada. Y esto requiere un trabajo de conocernos, conocer tu estilo de vida, conocer lo que tenes en tu guardarropa y poder identificar lo que necesitas de verdad y luego algún gusto que te quieras dar. Para luego, poder planificar tus futuras compras.

Cada cuerpo es un mundo y por ese sentido tenes que tener presente que lo que más importa para que hagas compras inteligentes es el poder sentirte bien con la ropa que eliges, que te haga sentir estupendo con tu cuerpo y con tu estilo personal. Ahora ya sabes en qué debes fijarte para que así puedas tener compras inteligentes y disfrutes de cada prenda que te compres desde el primer día hasta que pasen a mejor vida o simplemente las dones.