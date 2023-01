¿Cómo dominar y programar nuestra mente?

Es confirmado, tenemos tres aspectos en nuestras vidas fundamentales por atender: cuerpo, mente y espíritu. Si bien el aspecto más importante es el área espiritual, necesitamos no olvidarnos de nuestra mente y de nuestro cuerpo para poder vibrar en frecuencias altas, ocuparnos en ellos nos ayuda a estar cada vez más cerca del equilibrio deseado que todos apuntamos.

mente

Científicamente, está comprobado que al día tenemos entre 70.000 y 90.0000 pensamientos, de todo tipo: recuerdos, imaginaciones, interpretaciones, juicios valorativos, análisis, planes, decisiones, deseos, miedos, preocupaciones. Todo sucediendo a una velocidad impensable; y no obstante, se repiten todos los días los mismos pensamientos, son como patrones ya programados. Sin embargo, tener tantos pensamientos no es el problema, el problema es el llamado “pensamiento descontrolado” que es la tendencia de la mente de ir de un lado a otro frenéticamente. Por ejemplo: imagina que cada pensamiento fuera un hueso que la mente te lanza, y tú fueras ese perro sin entrenamiento que va detrás de todos los huesos de forma reactiva. El pensamiento descontrolado solo tiene como resultado agotarnos, agobiarnos e inquietarnos, no es el estado natural de la mente, lo natural es que los procesos sean estructurados y controlados, no caóticos y reactivos.

¿Cómo dominar los pensamientos?

Es importante aclarar que mientras estemos con vida no dejaremos de pensar, no podemos llegar un día y decir “a partir de hoy no pensaré más”. La buena noticia es que podemos decidir que pensamientos alimentar y cuáles no. Y esto, realmente, revolucionará y cambiará nuestra vida. No es casualidad que encontramos miles de textos históricos, de cualquier índole, que nos hablan de la importancia de los pensamientos y sobre todo la gran importancia de elegir cuál seguir y cuál no.

“Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” - Filipenses 4:8-13.

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.” - Gandhi

Alimentamos a nuestros pensamientos con la cantidad atención que le demos, esa es la energía y el combustible de ellos. Renunciar a ser una marioneta de los pensamientos negativos y obtener el dominio de la mente requiere de dos cosas infalibles: Primero, apoyarse de la fuente divina, manifestando y entregándose a las manos del Creador. Segundo, entrenar nuestra atención, aprender a dirigirla, ejercitarla tal cual como hacemos con nuestro cuerpo. Y así, cuando aparezcan los pensamientos descontrolados y negativos y lancen sus trampas, no caigamos en ellas.

Donde pones tu atención, pones tu energía:

La atención es el puente de conexión entre la energía mental y la energía corporal. Cuando ejercitamos, focalizamos y centramos nuestra atención no solo ayudamos a nuestro espíritu, sino también ayudamos a nuestro cuerpo, obteniendo como resultado conectar las neuronas que estaban dispersas en la corteza prefrontal y el tálamo, reunifica reservas cognitivas, promover la creación de nuevas conexiones cerebrales e incluso favorecer el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro, que es lo que se conoce como neurogenesis. Es magia total.

Si quieren leer más a fondo de la atención, los invito a leer una nota que es dedicada únicamente a ese tema, ahí profundice más la información.

conexiones

¿Qué pensamientos quieres detonar e instalar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos quieres adaptar en el día?

Nuestro cerebro está biológicamente diseñado para moldearse y reconfigurarse en función de todo lo que hacemos con mayor frecuencia, generando así patrones establecidos, pero dichos patrones pueden ser modificados y transformados.

Eso quiere decir que tiene que haber cambios, tiene que haber movimiento para que exista dicha transformación. Evolución de pensamientos es igual a nuevos hábitos, nuevas palabras para tu léxico, nuevos amigos, nuevos entornos, nuevos hobbys. Ocuparse del campo físico, mental y espiritual tiene como resultado una reprogramación mental altamente positiva.

Lamentablemente, hay muchas personas que están acostumbradas a vivir en este desorden mental, y creen que lo natural es no poder dominar nuestros pensamientos y acciones, están tan acostumbrados a tener pensamientos negativos y descontrolados, a pasarse todo el día en la preocupación y el miedo que creen que es lo normal, pero no. De hecho, es todo lo contrario, el pensamiento negativo y destructivo es antinatural, solo nos resta salud física y mental. Cada vez que tienes un pensamiento negativo, uno solo, todo tu organismo entra en protección, se activa una respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso, y toda la biología cambia para expresar este estado de emergencia. El ritmo cardiaco se acelera, la tensión aumenta, las hormonas del estrés (cortisol) se libera por el torrente sanguíneo y un largo etcera.

Cuando una persona está prestándole atención obsesiva a los pensamientos o aspectos negativos, el cerebro crea circuitos que mantienen atrapada la atención en toda esa negatividad, termina volviéndose una persona que está constantemente alerta, hipervigilante, siempre pensando en amenazas y peligros, enganchado a la preocupación y el miedo. Y el tema aquí es que el estado de alerta constante es insostenible para la salud integral del cuerpo, al entregarle solo información negativa al cerebro se empieza a generar un estrés crónico, aunque no haya nada peligroso sucediendo afuera en el entorno, si está sucediendo en la cabeza y es real para el cerebro así que activa el modo de estrés que es un modo de supervivencia para que podamos sobrevivir a ese peligro inexistente. Termina siendo una simbiosis que deriva a la ansiedad, depresión y muchas otras patologías y dolencias de otro tipo.

Reprograma tu mente:

Cada día es una nueva oportunidad para transformar y evolucionar nuestro personaje, y nadie absolutamente nadie va a hacerlo por nosotros, y esto es importante entenderlo, solo nosotros podemos exigirnos, solo nosotros podemos reprogramarnos, solo nosotros podemos tener la decisión de dar el cambio de nuestra vida. Y es por eso que cada cambio viene de la mano con la acción, si no hay ejecución, la intención queda en el aire y pierde poder.

Como mencioné anteriormente, apoyémonos de la Fuente Divina, Él Creador, Dios, El Ser Superior que está dispuesto y esperando para darnos de su ayuda, pidámosle dominio propio, sabiduría y discernimiento para tener luz en este plano. Ejercitemos nuestra atención a través de la meditación, ocupémonos de nuestro espíritu, atendamos nuestro cuerpo. Pensemos en todo lo bueno, lo agradable y positivo.

A continuación anexo una meditación guiada que ayuda con el dominio de pensamientos y miedos, espero que les sea de gran ayuda: