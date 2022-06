Comienza hoy la cuarta temporada de “Borgen”, la serie danesa que muestra otra cara de la política

La cuarta temporada de Borgen viene esta vez con un nombre más amplio para distinguirla de las tres anteriores, ya que se diferencia en varios aspectos. Por un lado, esta vez Netflix es coproductora de la serie, que sigue siendo, en principio, una producción de origen danés. Por otro lado, habrá algunos cambios en la temática que, a lo largo de ocho capítulos, ofrecerá una mirada actual, una más global y las implicancias de los hechos internacionales en el gobierno danés. La misma vuelve a estar protagonizada por Sidse Babett Knudsen y Birgitte Hjort Sørensen.

Borgen: Reino, poder y gloria. (Mike Kollöffel/Netflix)

Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), quien se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro de Dinamarca, un país con seis millones de habitantes, es donde empieza la ficción. Presentó un interesante mapa de conflictos donde la política, el poder y los medios de comunicación interactúan entre sí para exhibir una interesante perspectiva sobre el campo en el que se mueve la ficción. Claro que a través de sus personajes, muy bien perfilados y construidos.

La serie se estrenó en los países nórdicos el 14 de abril y recién hoy en el resto del mundo. La ficción ya lleva dos años de producción y el anuncio se dio en abril del 2020, momento en el que la cadena DR y Netflix firmaron el acuerdo.

Serie Borgen.

Borgen debutó en el 2010 y se extendió hasta marzo del 2013, el que sería el último capítulo de la ficción de intriga política. Le bastaron 30 capítulos para convertirse en un ejemplo de que puede existir otra manera de hacer política, más allá de los lauros que cosechó como género televisivo.

Según el resumen entregado por Netflix, los ocho capítulos que componen la cuarta temporada abordan algunos de los principales asuntos políticos de nuestra era: la relevancia del reino de Dinamarca en el mundo moderno, el conflicto de las superpotencias por el control del Ártico, y, no menos importante, la crisis del cambio climático. La historia se centra en la lucha de poder y en cómo este afecta a la gente, tanto a nivel profesional como personal. “Me emocionó mucho cuando Adam Price (guinista) empezó a hablar de la idea de hacer una cuarta temporada. Cuando me contó cuál iba a ser la trama, me pareció que era muy actual e importante. Tuve claro desde el principio que quería hacerlo”, contó Birgitte Hjort Sørensen, días antes del estreno de la serie, al sitio de noticias El Español. Sobre su personaje, en esta nueva entrega vuelve al periodismo, ahora a cargo del Departamento de Noticias de una gran estación televisiva nacional.

Sobre el personaje central de la serie, Birgitte Nyborg, en los capítulos que llegan este jueves a Netflix, estará en el rol de nueva ministra de Asuntos Exteriores cuando una empresa descubre petróleo en Groenlandia. La sinopsis oficial sumó más información al respecto: “Un acontecimiento que marca el inicio de un conflicto internacional por conseguir el control del Ártico. Nyborg, con su vasta experiencia en la política, debe aceptar que, aunque Dinamarca sea como el «hermano mayor» de Groenlandia, cuando se trata de superpotencias internacionales, su país es una presencia minoritaria y, a veces, turbulenta”.

Adam Price, creador, guionista y productor ejecutivo de Borgen, se ocupó de conservar la mayor cantidad de personas del elenco original y del equipo creativo. El equipo de guionistas está compuesto por Emilie Lebech Kaae (Ragnarok) y Maja Jul. Mientras que el reparto se completa con Mikkel Boe Følsgaard (quien interpreta al subdirector de personal de la ministra), Nivi Pedersen, Svend Hardenberg y Lucas Lynggaard Tønnesen (hijo de Nyborg), junto con Özlem Saglanmak, Simon Bennebjerg, Johanne Louise Schmidt, Magnus Millang y Darren Pettie.

Primera ministra. La actriz Sidse Babett Knudsen hace de Birgitte Nyborg, primera ministra de Dinamarca. (/www.linktv.org/shows/borgen)

Borgen sigue siendo, a pesar de haber pasado más de una década de su debut, una de las ficciones que presentó diferentes novedades en el género político. Desde ubicar a una mujer en el rol principal del estado danés, pasando por lo bien explicados que están sus conflictos sin ser demasiado pesados y, quizá lo más destacado, la manera en que crea el desarrollo de los personajes que deben dividirse entre la vida personal y su desempeño como funcionario público.