Comenzó la cuenta regresiva de los Oscar 2021: dónde ver las películas nominadas, las sorpresas y las ignoradas

Con la lista de nominados al Oscar en la mano, solo queda cumplir el rito anual: organizarse y llegar a la ceremonia, que este año se hará el 25 de abril, con un puñado de títulos vistos.

Las bondades del streaming nos permiten, cada año con mayor fuerza, encontrar muchos títulos fácilmente en plataformas. Pero otros, que persisten estoicamente en una proyección en sala, solo podremos verlos (legalmente) en el cine.

Claro que, como estuvieron cerrados tanto tiempo, asistiremos en las próximas semanas a una seguidilla de estrenos de candidatas, lo que nos obligará a visitar el cine más de una vez. Siempre que el bolsillo lo permita.

A continuación, la ruta de estrenos.

“Mank” (10 nominaciones)

La última de David Fincher es la estrella de las nominadas, pero también es una bofetada a la industria, pues esta delicia del blanco y negro, de la cinefilia y del culto por Hollywood se estrenó y puede verse... en Netflix .

Podría llevarse el Oscar a mejor película, director, actor (para un estupendo Gary Oldman), actriz de reparto (para Amanda Seyfried), fotografía, música, sonido, dirección artística, vestuario, y maquillaje y peinado.

La historia ofrece una versión de lo que pudo haber sido la escritura de “El ciudadano Kane”, con Herman J. Mankiewicz (el coguionista, junto a Orson Welles) en el centro de los sucesos.

Lo cierto es que en este filme David Fincher, a quien referenciamos por clásicos thriller cargados de violencia y dramones megataquilleros, viró su estética notablemente. Está disponible en Netflix.

“El padre” (6 nominaciones)

La demencia senil es un tema que se tocó muchas veces en la pantalla grande y que siempre deja resultados lacrimógenos. Ahora tiene una nueva versión, basada en la obra de teatro del francés Florian Zeller, también director del filme. Y es el gran Anthony Hopkins quien interpreta a un padre adulto mayor que quiere vivir solo pero empieza a declinar su salud mental.

Además de actor protagónico, podría ser mejor película, actriz de reparto (Olivia Colman), guion adaptado, edición y diseño de producción.

Estrena en cines el jueves 15 de abril.

“Judas y el Mesías negro” (6 nominaciones)

Aún sin fecha de estreno en nuestro país, esta película sobresalió entre los análisis post-nominaciones por el desatino de incluir a Daniel Kaluuya como actor de reparto, en vez de protagónico, donde compite también con LaKeith Stanfield. Aspira a ser mejor película, dos actores de reparto, más guion original, música y dirección de fotografía. Bill O’Neal (Stanfield) se infiltra en el Partido Pantera Negra, cuyo presidente es Fred Hampton (Kaluuya).

Probablemente, la razón de que Kaluuya figure en una categoría tan desacertada se deba a que no quieran hacerlo competir junto a Chadwick Boseman, fallecido el 28 de agosto del año pasado, quien aspira a un Oscar póstumo como mejor actor por su interpretación en “La madre del blues” (pueden verla en Netflix, con una colosal Viola Davis).

“Nomadland” (6 nominaciones)

Pese a que quedó en un segundo lugar en cantidad de nominaciones, ésta es la película más sólida para ganar en importantes rubros como mejor película, dirección, actriz protagónica (Frances McDormand), guion adaptado, fotografía y edición.

Ganó el premio más alto en el Festival de Venecia, sobresalió en los Globos de Oro y es la favorita para los políticamente correctos. La protagonista es una mujer a la que el “sistema” le quitó todo, incluso su casa. Entonces decide volverse nómada y embarcarse en un eterno peregrinaje por las rutas más inhóspitas del oeste estadounidense. Podremos verla en los cines el 15 de abril.

“Minari” (6 nominaciones)

“Parasite” dejó su huella en los Oscar, que de ahora en adelante mirarán cada vez más a Oriente. Y por supuesto, lo que faltaba era una épica del fracasado sueño americano, pero esta vez protagonizado por una familia coreana, que trabaja una granja en Arkansas.

Esa es la premisa de esta película, que aún no tiene fecha de estreno en nuestro país y que es candidata a mejor película, director (Lee Isaac Chung), actor protagónico (Steven Yeun), guion original, actor de reparto (Youn Yuh-jung) y música.

“El sonido del metal” (6 nominaciones)

Película cruda, en la que un baterista de heavy metal empieza a perder su audición y el espectador asistente, en una desesperante primera persona, al drama del protagonista. Podría ganar a mejor película, actor protagónico (Riz Ahmed), actor de reparto (Paul Raci), guion original, edición y (por supuesto) sonido. Disponible en Amazon Prime Video.

“El juicio de los 7 de Chicago” (6 nominaciones)

El Hollywood que revisa la historia de su propio país suele dar películas insoportablemente solemnes, pero cuando la decisión es mezclarlo con humor e incluso satirizar las circunstancias los resultados suelen ser mucho más disfrutables. Pasa con esta película, que se basa en el juicio (armado) que enfrentaron en 1968 un grupo de pacifistas que estaban en contra de la Guerra de Vietnam.

Aspira a ser mejor película, guion original, actor de reparto (Sacha Baron Cohen), edición, fotografía y canción original. Puede verse en Netflix.

“Hermosa venganza” (5 nominaciones)

Fue una sorpresa la irrupción de “Promising Young Woman” en cinco categorías: mejor película, dirección, actriz protagónica, guion original y edición.

Emerald Fennell, de 35 años, es la responsable de la producción, la dirección y el guion, por lo que podría subir varias veces a llevarse tres estatuillas. La protagoniza Cassandra (Carey Mulligan), quien, como “spoilea” groseramente el título en español, busca vengar un traumático hecho del pasado. Se estrena el jueves 8 de abril en las salas argentinas.

El desafío

Después del Super Bowl, los Oscar son tradicionalmente el evento televisivo más visto del año: una plataforma en la que los organizadores recaudan millones por la publicidad y Hollywood se echa loas a sí mismo.

Pero el coronavirus, que ha impuesto protocolos de distanciamiento, ha golpeado en el corazón del show: números artísticos pregrabados, menos invitados presentes, red carpets escuálidas (cuando nos suspendidas), recepción de premios desde casa, etcétera. Esta temporada, que finalizará con los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el 25 de abril, será recordada como la más triste en términos de audiencia.

El rating de la ceremonia virtual de los Globos de Oro cayó alrededor del 60% en comparación con el año pasado, por lo que la edición de 2021 se convirtió en la menos vista desde 2008. El de los Grammy, que se hicieron el domingo pasado, fue igual de dramático: las cifras no llegaron a la mitad de los espectadores totales de la ceremonia del año pasado, que atrajo a 19 millones. La pregunta que queda flotando es: ¿Podrán los Oscar remontar los malos pronósticos?

Las sorpresas

No es estrictamente una sorpresa, pero este 2021 se consolidó la presencia de mujeres, especialmente en la dirección. Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) y Chloe Zhao (“Nomadland”) son firmes candidatas. La segunda, además, es china - estadounidense.

Dos curiosidades conciernen a Glenn Close y a Maria Bakalova. En ambos casos, en un desorden ridículo de criterios, compiten en los Oscar y en los Razzies (los premios a lo peor del cine) por el mismo papel. Las dos como actrices de reparto: la primera por “Hillbilly: una elegía rural” (en Netflix) y la segunda por “Borat 2” (en Amazon Prime Video).

Los ignorados

Si diversidad hablamos, este año el Oscar pecó de no incluir a latinos en las nominaciones. En el caso de la Mejor Película Internacional, se esperaba que Guatemala (con “La Llorona”) y México (con “Ya no estoy aquí”, en Netflix) pudieran tener su lugar, pero no sucedió. En su lugar, abrió el mapa a países que compiten por primera vez en esta sección, como Rumania y Túnez.

Hay ausencias más polémicas, incluso, como “The assistant”, “Never Rarely Sometimes Always” y “First Cow”, películas que venían con un gran respaldo de la crítica y ya se consideraban unánimemente entre las candidatas.

Hay quienes sostienen que “Tenet”, el tanque de Christopher Nolan, que además fue una de las pocas que pudieron estrenarse masivamente durante la cuarentena, podría haber aspirado a más rubros, además de diseño de producción y efectos especiales.

Otra ausencia notable fue la de “La voz humana”, el cortometraje de Pedro Almodóvar con Tilda Swinton.