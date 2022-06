Comenzó el rodaje de “Pensamiento lateral”, la nueva película del director Mariano Hueter con Itziar Ituño

La nueva realización de Mariano Hueter, -considerado durante mucho tiempo el director de cine exitoso más joven del país- “Pensamiento lateral”, comenzó su rodaje en mayo con un elenco más que destacado de figuras nacionales e internacionales y, aunque aún no hay fecha de estreno, se espera que esté lista para finales de año.

Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Itziar Ituño -a quien amamos en su papel de la inspectora de policía Raquel Murillo, posteriormente rebautizada “Lisboa” en “La Casa de Papel”-, ganadora del premio Labayen Festival de San Sebastián; junto a Alberto Ammann, actor argentino reconocido por producciones internacionales como “Narcos”, serie con la obtuvo el premio a Mejor Actor por la Unión de Actores de España, y el film “Celda 211″, que lo hizo ganador del premio Goya como Actor Revelación; César Bordón, actor de larguísima trayectoria nacional, -reconocido a nivel internacional por la serie “Luis Miguel”- y ganador del Produ Award al Mejor Actor de Miniserie; y Mauricio Paniagua, actor de la serie “Monzón”.

El elenco completo

Escrita y dirigida por Mariano Hueter, “Pensamiento lateral” nos presenta a Julia (Itziar Ituño), una psicóloga que es secuestrada y llevada a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, por un grupo de hombres quienes están convencidos de que ella tiene la información que precisan para llevar adelante un delito.

Con el pasar de los días, Julia comienza a tratarlos como pacientes para intentar analizarlos y poder salir viva de ese lugar. Detrás del secuestro se encuentran secretos profundos que la psicóloga desconoce y la harán conectarse con un aspecto salvaje y desconocido para ella.

En relación al personaje principal, en diálogo con Los Andes Itziar explicó cuáles fueron los aspectos superlativos que le tocó afrontar. “Le pasan muchísimas cosas tremendas, pero (en lo personal) ninguna dificultad a la hora de trabajar porque hemos ensayado bastante, el director lo tiene todo muy claro, nos da las indicaciones muy bien, es verdad que es otro papel totalmente diferente (al de la inspectora Murillo)”.

Itziar, Ituño además de actriz es cantante, no solo conocida por su rol en “La Casa de Papel”, sino también por encarnar a Nekane Beitia en “Goenkale”, la telenovela de más duración del País Vasco. Ganadora del Premio Labayen Festival de San Sebastián, Premio Emmy Internacional y Mejor Actriz Dramática en “Mucho más que Serie’'.

Según explica, su personaje en esta nueva película “también tiene una parte misteriosa” que va descubriendo a la vez que debe relacionarse con los secuestradores “tres individuos terribles, que cada quien tiene su manera de relacionarse con ella y entre sí, entonces ahí tiene una especie de mundo que explorar”

Por otro lado se refirió a la filmación de las escenas más complejas “Es un secuestro con violencia, además porque es golpeada, atada una columna, y le pasa de todo. Es tremendo lo que pasa esta mujer. Pero yo pensaba que para una que lo vive también iba a ser un poco tremendo, y me está resultando no tan tremenda la cosa porque cuando se corta tenemos una relación tan estupenda en el rodaje, que la verdad es que me voy súper contenta a trabajar todos los días”, cuenta la actriz.

Itziar Ituño, conocida por su rol en La Casa de Papel, protagoniza esta historia - Processed with VSCO with s6 preset

Es la primera vez que Itziar está en Buenos Aires y aunque tuvo oportunidad de conocer algunos lugares, los tiempos de rodaje la tienen comprometida. “Es imposible ver todo Buenos Aires pero sí que he visto muchos lugares. Es verdad que el trabajo es bastante intenso, pero bueno, siempre hay un ratito para escaparse por ahí y ver ir descubriendo rincones, pues no sé San Telmo, La Boca, la Costanera, Palermo y un poco en el Tigre”.

Su contraparte, Alberto Ammann, desarrolló la mayor parte de su carrera en España en cine, televisión y teatro. Entre sus papeles más destacados aparecen la película española “Celda 211″ (2009) que le hizo obtener el Premio Goya al mejor actor revelación; y su actuación en varias temporadas de la serie “Narcos’'. Algunos de sus otros trabajos han sido “Tesis sobre un homicidio” (2013), “Betibú” (2014), en cine; “Marte” (2016-2018), “Apaches” (2018) y “La noche más larga” (2022), en televisión; y “Las brujas de Salem”, en teatro.

Alberto Ammann, actor argentino radicado en España, habló con Los Andes

“Tengo la fortuna de conocer bastantes, países y bastante sociedades y muchas miserias también y muchas alegrías y muchas cosas bonitas también y entonces bueno, o sea, vivo en España estoy afincada en España pero si empiezo a contar los meses que pasó fuera, no sé de 17 años que llevo allá igual 7 años me la pasé viajando”, resume Ammann, explicando su vida actual.

Nacido en Córdoba, emigró a España junto a su familia durante la época de la Dictadura Militar, donde creció y estudió actuación. “Mis padres son los que siempre me echaron una mano enorme y siempre me animaron”, cuenta y agrega “mi viejo un día me dijo, ‘Alberto ahora creo que te lo puedo decir porque ya parece que vas a vivir de esto, (la actuación, ya había hecho la tercera película). El día que me dijiste que querías ser actor te dije que ibas a tener que trabajar mucho, estudiar, formarte bien. Nosotros con tu mamá, te íbamos a apoyar, pero pensé. Uy, ¿de qué va a vivir este chico? ¿Qué va a hacer en su vida?’. Cuando mi papá se sinceró, fue maravilloso”, detalló.

Parte del elenco de visita por Buenos Aires

Con una tonada claramente cordobesa, Alberto cuenta cómo se tuvo que formar fonéticamente para otros proyectos “Yo tengo una mezcla de tonada muy variopintas , ahora tengo que hacer de porteño. Entonces,cuando llegó al set trabajo mucho sobre los textos puntualmente. Cuando estaba rodando en Los Ángeles tenía que hacer acento de Medellín, y venía de rodar de México que había hecho a un mexicano nativo. Ese fue un trabajo muy complejo , porque en mexicano es difícil de hacer bien. Tengo un muy bueno, Martín Rojas y estuve tres meses trabajando el acento y cuando volví a Colombia digo no me salía el colombiano. En La noche más larga, que la hicimos en Madrid, hago de español, entonces tengo un lío importante. Mi pareja ya está acostumbrada”, dice mientras se ríe.

El personaje de Ammann, junto a César Bordón y Mauricio Paniagua, son “los malos de la historia”. La descripción del actor acerca de su propio personaje da cuenta de la profundidad que amerita. “Es un villano, un tipo jodido y resentido, malo básicamente. Pero es un tipo que también tiene su universo, ¿no? Muy ambiguo, que por un momento te puede llegar a caer bien, pero por otro lado ves que tiene una violencia interna muy fuerte y te enojas con el personaje, pero después pasa algo que hace que lo mires con otros ojos. Eso me interesó mucho del guión”, explica.

El film tendrá una duración aproximada de 90 minutos y está siendo rodado en formato 4K. No es un dato menor teniendo en cuenta que la película está dirigida por Mariano Hueter, reconocido como el director más jóven y prolífico de la ficción actual argentina.

“El guión lo tengo escrito hace más de cinco años. Es una historia que en verdad tiene muchas cosas en común sobre todo con tres de mis series: Inconsciente colectivo, que fue mi primera serie, que hice cuando tenía 22 años y que se trata de un policíal cuyo protagonista es un psicólogo; El mundo de Mateo, , con Martina Guzmán como una psicopedagoga que investiga la mente de este chico: y Tierra de rufianes, una serie de animación, con Pablo Rago, Alejandro Awada y Julieta Ortega, que es también muy oscuro y que tiene este tono de Thriller”, adelanta el director.

Cesar Bordón encarna a uno de los villanos de la historia.

En relación a “Pensamiento lateral”, Hueter explica: “En los ojos de un personaje podemos empezar a entender o a conocer las miserias de los demás y a ver los universos que hay debajo de los personajes más superficiales, que es algo muy lindo que venimos haciendo en las series como Breaking Bad o Better call Saul. Es algo que me entusiasma mucho”.

En ese sentido, agrega “La película te hace entender por qué están en ese contexto y por qué toman esas decisiones. Son tres secuestradores que son terribles y que tienen una intención muy voraz, muy violenta contra nuestra protagonista, pero que al mismo tiempo son hermosos de ver porque son unos hijos de puta encantadores y que tienen todo su clase para hacer lo que hacen, sus motivos y sus justificaciones, siempre y cuando también la historia de la película después haga honor, a qué tipo de justicia dramática busca contar”, concluye.

Mauricio Paniagua, uno de los personajes principales

Mariano Hueter fue a sus 22 años el director exitoso más joven. Hoy recalca que ya no es tan joven -aunque apenas tiene 32-, sin embargo, la fama de una vasta filmografía lo precede. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “El Grito de las Mariposas”, serie sobre la muerte de las hermanas Mirabal que se estrenará en 2023; “Inconsciente Colectivo”, seleccionada en Wit como una de las series más novedosas del mundo en Fresh TV Fiction (MIPCOM); “Inconvivencia”, galardonada como Mejor Serie de 2019 por Television.com.ar y “El Mundo de Mateo”, un oscuro policial de dos temporadas que batió récord de audiencia en la plataforma Flow, estrenándose mundialmente en Berlín (Alemania) y ganando el premio a Mejor Guión en Buenos Aires Series 2020. Además ha realizado “El legado”, “Tierra de Rufianes” y otros proyectos para plataformas como Amazon Prime Video, Flow y Netflix.