Combate Freestyle: este miércoles el ingrediente principal será la rapidez mental

Es un hecho, el freestyle ha ganado terreno en nuestro país en los últimos años y hoy en día ya no es un género destinado puramente a los jóvenes.

En esta oportunidad podremos disfrutar del deporte urbano llevado a las pantallas de cada hogar, donde el desafío será la instantaneidad de las respuestas y la agilidad mental para dar batalla sobre la marcha.

Combate Freestyle es la competencia que reúne a los mejores exponentes de freestyle de Latinoamérica. A través del canal de Youtube de Space, organizada junto a Turner, se transmitirá este viernes a partir de las 19 esta edición que, como contaba Trafikante de Almas, el rapero mexicano que será el host de esta edición, tiene un formato particular.

“Lo que estamos haciendo es una dinámica distinta a lo que se ha hecho en línea. Tiene esa diferencia, este formato no te da la posibilidad de pensar que ellos lo tienen preparado, todos tienen que estar en su mayor momento y es un ejercicio mental de la más grande calidad, les exige mucho y en eso puede verse la distinción.”

Comenzará con una previa de 20 minutos para ir entrando en calor, para luego dar lugar a la competencia, que consta de dos instancias de 25 minutos. En cada una de ellas, los participantes se enfrentarán en una dinámica con múltiples encuentros de 2x2 (dos frases y dos réplicas). Los siete se batirán a duelo para conservar la posición de líder, porque quien lo logre por mayor tiempo, será el campeón.

Participarán en esta ocasión siete raperos de diferentes partes de Latinoamérica: Dominic, Jony Beltran, Rapder, Zticma, Yoiker, Wizard y RC. Respecto a sus experiencias en el formato, Trafikante explicó que no puede imaginar quién será el ganador, ya que todos han tenido la oportunidad de estar en una competencia de estas características.

“Ninguno de ellos es ajeno a este formato, al ya tener contacto es muy difícil. Cada uno de los participantes ha sido campeón, esto del Freestyle la parte muy padre que tiene es que la energía puede fluir y cualquiera puede ganar”.

Además explicó que este formato permite a los participantes más ágiles ganar una ventaja mayor. “Con que te enranches un poco después es difícil para los demás alcanzarte y eso se pone bastante interesante.”

El jurado lo componen Ezko, Sipo y K-Road, todos ellos con carreras y conocimientos suficientes para analizar y catalogar el desempeño de los participantes.

El crecimiento del género

El público ha cambiado su forma de apreciar las batallas de freestyle y la improvisación. Con el tiempo, no son sólo los jóvenes quienes disfrutan de ver a estos raperos luchando con la fuerza de la palabra y las rimas para consagrarse como campeones, sino a cada momento esta práctica suma más espectadores.

“Estamos a punto de tener un evento en línea, en vivo y que pueda llegar a todo el mundo. Es un cambio gigantesco, y en cuanto al público ya no es un público apuntado solo al rap sino que es en general. Desde niños hasta a adultos, familias me han dicho que se sientan a ver las batallas juntos, tienen a su favorito y están apoyándolo. El cambio es exponencial, estamos llegando a gente que no pensábamos”, expresa el rapero.

Tratarán de que sea más interactivo para evitar que se note tanto la falta del público, que como dice Trafikante es fundamental para los participantes. “Vamos a tener en vivo el #CombateFreestyle para que la gente esté comentando y darles a los participantes el apoyo del público. Además tendrán un barrita al costado para que los espectadores que estén comentando y esas barritas irán subiendo, como una especie de videojuego. Ellos tendrán en poder.”

“Me fascina como hoy en día esto se volvió su propio elemento. Ya no tiene que ser rap, esto nos permite crecer y no quedarnos con el público del rap. A la gente le gusta ver las batallas y me gusta decir que es como tu bebé, no lo quieres dejar. Este bebé tiene muchos años y ya está rompiendo plazas en todo el mundo, hay gente que se dedica sólo a las batallas del Freestyle y no necesitan hacer música. Ha cambiado de forma impresionante”, concluyó.

Perfiles de los participantes

Nacido en Guadalajara hace 24 años, “Rapder” Lozano se consagró campeón de Red Bull Batalla de los Gallos, en su edición Nacional México 2018. Actualmente, compite en FMS México.

Proveniente de Acuña (Coahuila), “Jony” Beltrán de 25 años, se hizo conocido en 2013 al convertirse en campeón en la Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos a sus 18 años y el mismo año fue subcampeón de la edición internacional. En 2019 quedó en tercer lugar en la FMS México.

“Zticma” Castillo obtuvo su fama debido a sus legendarias batallas de plaza y a su participación en FMS México. Tiene 27 años y es oriundo de Ciudad de México.

“Yoiker” González es uno de los participantes más jóvenes de la FMS México. Tiene 22 años y se lo suele conocer como “el flow más pesado”, nombre que vino demostrando a lo largo del campeonato.

El acapulqueño “Dominic” Ramírez de 23 años ha participado en competencias como BDM Deluxe (Batalla de Maestros), Supremacía Mc, God Level Fest, etc.

Representante del DF, el freestyler “RC” Cruz (35) tiene un estilo propio que se identifica por su flow. Se hizo conocido por participar en las competencias de God Level México.

Nacido en Ciudad de México y con sólo 16 años, “Wizard” Trujillo es la nueva promesa del rap mexicano. Su nombre se consolidó en Club de la Pelea de México, donde logró llegar a la etapa a 4×4, muy avanzada para su edad.