“Colores primarios”: Patricia Rodón vuelve a publicar después de casi 20 años

Aunque con solo dos libros publicados, “Tango Rock” (Diógenes, 1998) y “Estudio Voyeur” (Ediciones culturales, 2002), Patricia Rodón ya se ha inscrito en la historia de la poesía mendocina.

Y el largo silencio de casi dos décadas ahora se acaba de romper con un nuevo poemario: “Colores primarios” (Ediciones Peras del Olmo, 2021), un libro que la también docente (en la FCPyS de la UNCuyo) y periodista cultural (Diario Uno, MDZ) quería editar desde, al menos, una década: allá por el 2009, en una entrevista a la revista El Desaguadero, ya expresaba su intención de “darle aire a ‘Colores primarios’, un libro de filosos poemas amorosos”.

Filosos poemas de amor como este: “Si supiera cómo decírtelo ya te lo habría dicho / lo habría escrito con una letra muy prolija / con emes como grupas en exhibición /O un piano lo hubiera dicho por mí / las teclas viajando solas por tu nombre agudo / y por tu nombre grave y líquido / Si supiera cómo gritártelo / ya habrías oído mi voz en tus huesos / abriéndose en tu mente como una flor perversa”. Es “Ahora”, uno de los más breves del compilado.

Rodón (Mendoza, 1961) formó parte en los ‘80 del grupo literario “Las malas lenguas”, junto a Rubén Valle, Teny Alós y Luis Abrego, y fue quizás la voz más contundente de la generación de los ‘90. Fue la poeta “que renovó el lenguaje de la poesía mendocina”, tal como la definió alguna vez el escritor Hernán Schillagi.

Para contar un poco más sobre su reciente libro, que puede leerse de forma gratuita en perasdelolmo.com.ar, respondió las siguientes preguntas vía e-mail.

-De tu último libro de poesía han pasado casi 20 años. ¿A qué se debió ese largo silencio editorial?

-Básicamente no publiqué un libro completo debido al alto costo de la edición. Hubo algunos proyectos para editar que resultaron fallidos. Sin embargo, he estado publicando poemas seleccionados de distintos libros en revistas y antologías nacionales e internacionales.

-En general la pandemia tocó fibras emocionales a los artistas y muchos pudieron aprovechar esa pausa para dar forma a viejos proyectos o generar otros nuevos. ¿Cómo viviste este período y qué tanto tuvo que ver ese hecho con la publicación de “Colores primarios” en este 2021?

-La pandemia, que no ha terminado, me trató bien. A pesar de las preocupaciones lógicas de la situación, continué con mis diversas tareas creativas. La publicación de este libro se debe sólo a la infinita generosidad y paciencia de mi amigo Rubén Valle, poeta y periodista, quien hace unos meses creó la editorial digital Peras del olmo y me ofreció publicar alguno de mis libros. Me encantó la idea de que el libro fuera de descarga gratuita. Fue hermoso volver a trabajar juntos en un proyecto de poesía. Agradezco la lectura y edición de Rubén y el sutil e-diseño de su hijo Matías.

-El libro ahora se publica, pero también en un nuevo ecosistema, porque es un eBook. ¿Cómo ha sido esta experiencia de pensar un libro “en pdf”?

-Los libros no se piensan en ningún formato. El formato en el que se publica un libro es lo de menos.

-¿Cómo fue la selección de los textos? ¿Los fuiste escribiendo con los años o corresponden a una etapa particular de tu vida?

- Colores primarios fue escrito hace unos 15 años. Y obviamente, responde, dice, reflexiona, sobre mi historia personal.

-En retrospectiva, si ves tus poemas de hace 20 años y los que das a conocer ahora, ¿notás diferencias y continuidades en el estilo o los temas?

-Sí.

-El amor y el erotismo son temas centrales del poemario. Pero el lector se va a encontrar con tres secciones: blanco, rojo, negro. ¿Qué simbolizan cada uno de estos colores en relación a los poemas que contienen, y por ende con el título del libro?

-Colores primarios intenta ser una reflexión sobre distintos momentos del amor y sus matices desde varios abordajes, pero siempre desde la perspectiva de una mujer que “dice” en voz alta. Hay poemas que hablan del encuentro, de la celebración, de la alegría, de los cuerpos y el ejercicio de los cuerpos, del desencanto o de las cenizas del amor.

- La biografía que acompaña el libro dice que tenés “una decena de títulos escondidos”. ¿Qué podés contar sobre esa producción que no diste a conocer?

-Que hay poemas interesantes. Tal vez pronto escapen de mí.