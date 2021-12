Coldplay regresa a la Argentina en 2022 con una gira sustentable: ¿cuándo se podrán adquirir las entradas?

La noticia de que Coldplay regresa a nuestro país ha generado un mar de emociones. Su última visita fue en 2017, cuando comenzaron y terminaron su gira en Argentina. Ahora, años después y con una gira sustentable en camino, la banda liderada por Chris Martin anuncia su retorno a Latinoamérica.

La banda regresa en el marco de su gira “Music Of The Spheres World Tour”, la gira con mayor impacto sustentable del grupo, la cual busca, entre otras iniciativas, reducir la huella de carbono a nivel global.

La banda anunció que se retiraría de los conciertos a fines de 2019, cuando declaró que quería lograr un show sustentable para reducir la huella de carbono.

El 25 de octubre del próximo año, la banda británica tocará de nuevo en el Estadio River Plate donde presentarán su último disco “Music of the Spheres”. Las entradas podrán adquirirse a través de All Access.

¿Cómo adquirir los tickets?

Las entradas para el concierto saldrán a la venta este jueves 9 de diciembre a las 10 de la mañana por All Access.

Los precios de las entradas irán desde los $4.500 hasta los $13.000, sin incluir costos por servicio.

· Campo delantero: $13.000

· Platea Preferida: $10.500

· Platea: $9.500

· Plateas Altas: $8.500

· Platea Media Sívori: $6.500

· Campo: $6.000

· Platea Alta Sívori: $4.500

Un desafío sustentable

El vocalista de la banda ha demostrado su interés por la sustentabilidad y protección del planeta. Por esto, Martin anunció hace dos años atrás que dejaría de lado las giras hasta lograr un espectáculo sustentable sin plásticos de un solo uso y utilizando en mayor medida energía solar.

Fue apenas días antes de que apareciera el primer caso de Covid-19 en China cuando Coldplay anunció que dejaría las giras por razones sustentables.

Le llevó una pandemia de por medio alcanzar el objetivo, aunque fue mucho antes de lo pensado. La banda regresa a nuestro país después de cuatro años, desde su última gira “A Head Full Of Dreams”.

En aquella ocasión dieron 122 conciertos que comenzaron en 2016 en Argentina, luego pasaron por Europa, Oceanía, Asia, América del Norte y terminaron al año siguiente de vuelta en nuestro país.

"Nuestro sueño es tener un espectáculo sin plásticos de un solo uso y en el que se use en gran medida energía solar", declararon.

La gira recaudó más de 500 millones de dólares, convirtiéndose en la quinta gira más taquillera de la historia. Sin embargo, sus compromisos ambientales les impidieron seguir generando este tipo de espectáculos.

La última gira estuvo rodeada de efectos visuales pirotécnicos, papeles y colores por doquier, luces láser y las famosas Xylobands sostenidas por el público como centro visual del espectáculo.

A eso se suman los transportes utilizados para llegar al lugar, los aviones y el merchandising que genera miles de kilos de basura, además del consumo masivo que requiere el espectáculo de papel, cartón y plásticos.

En cuanto a la electricidad, se hizo un balance de utilización y Coldplay arrojó 1.1 Mw de energía, lo que equivale a 25.000 focos por concierto.

En 201, el vocalista de la banda británica declaró: “Nos decepcionaría si no fuera con carbono neutral. Nuestro sueño es tener un espectáculo sin plásticos de un solo uso y en el que se use en gran medida energía solar”.