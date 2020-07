Cocineros a la obra: Bake Off y la pasión por los realities gastronómicos

No es novedad que en nuestro país las competencias gastronómicas pisan fuerte y son una de las que encabezan la lista en el rating. Pero, ¿por qué su gran éxito?

¿Será por su beneficioso horario, los domingos en la noche donde los argentinos se dedican a disfrutar, relajarse y mirar la televisión? ¿La competencia jugará un papel fundamental? ¿Será que el público empatiza con los participantes?

La realidad es que es la suma de varias cosas. Si bien están lejos de enseñar a cocinar, esta temática supera el entretenimiento y pasa a formar parte de nosotros, nos sentimos identificados con los mismos participantes y la competencia se vuelve un tema de debate entre grupos de amigos y redes sociales.

Paula Chaves junto al jurado del reality "Bake Off" Gentileza

En las últimas semanas, ha llamado la atención la repercusión que ha tenido el programa de pastelería transmitido por Telefe. Desde que se comenzó a sospechar que una de las participantes de “Bake Off” se dedicaba a este rubro de manera profesional, lo cual va en contra del reglamento, los programas de cocina han dado de qué hablar.

Samanta Casais fue bombardeaba de comentarios a través de las distintas redes sociales y los mismos espectadores empezaron a pedir explicaciones a la producción respecto a qué se iba a hacer con la competencia en caso de que esta información fuera cierta.

Más allá de que las redes sociales se han convertido en un lugar de libre expresión sobre distintos temas cotidianos, la movilización que generó la situación que se vive en la competencia conducida por Paula Chaves fue impactante.

Bake Off y el conflicto de los pasteleros

Adaptando el programa británico de la BBC "The Great British Bake Off", los argentinos tuvieron su primera temporada de Bake Off en el 2018. Viniendo del exitoso fenómeno que resultó ser Master Chef, Christopher Krywonis volvió para evaluar ahora a los mejores pasteleros amateurs de la Argentina, junto a Damián Betular y Pamela Villar.

En su primera temporada en 2018 generó gran repercusión en el público aunque el fenómeno que se vivió este año supera a cualquier precedente.

Desde un primer momento los seguidores del programa comienzan a elegir a sus participantes favoritos. Más allá de la cocina, las personalidades de cada uno juegan un rol fundamental en la aceptación del público. En este caso, Samanta no era una de las participantes que los fans de Bake Off eligieran a menudo como su favorita.

Samanta podría ser descalificada de la competencia.

Hace algunas semanas comenzó a circular la información de que en realidad la pastelera amateur no era tan inexperta como todos pensaban. Uno de los requisitos fundamentales para participar en este tipo de competencias es no tener experiencia en la gastronomía o en este caso en la pastelería, y al parecer Samanta no cumplía con este punto.

El público enfurecido comenzó a apuntar a la producción de Bake Off buscando que se haga “justicia” y se descalifique a Samanta por haber dado información falsa en su declaración jurada. “Sería un problema si fuera 10 mil veces mejor, pero por lo que vengo leyendo en las redes no lo es”, opinó al respecto Narda Lepes en Confrontados.

“Muchas veces me tachan de malo pero simplemente no se mentir. La realidad es que pienso que si Samanta era profesional, no se notó en el programa. Al final se fue afinando un poquito pero la calidad de todo no es profesional, no sé qué tipo de profesional era. Si se prueba, yo simplemente le sacaría el premio porque mintió”, aportó en entrevista con Los Andes Alejo Lagouarde, ganador de Master Chef 2015.

Más allá de que el nivel sea bueno o no, el hecho de que Samanta tenga experiencia perjudica en muchas ocasiones a otros participantes, que a lo largo de la competencia perdieron su oportunidad de seguir adelante por enfrentarse con ella.

Alejo destrozó a Samanta.

“Si a mí me hubiese pasado metería 20 mil abogados para revertir la situación, no hay nada más feo que el engaño y la mentira, haber competido con alguien que era profesional cuando los chicos estaban ilusionados está mal”, agregó Alejo.

Por momentos se habló de descalificar a la participante aunque las últimas noticias que se tienen al respecto se darán a conocer esta noche luego de que la final entre Samanta y Damián, filmada el año pasado, sea transmitida por la pantalla de Telefe.

“Si se comprueba lo que dicen es una gran pena. Sería un engaño, un error que se sabrá corregir. Una mancha, no es otra cosa. Hay muchos talentos en Bake Off, un programa de gente que cocina por placer y ama la pastelería” afirmó Christophe en diálogo con Teleshow. “Si esta chica no es amateur, habrá que tomar la decisión que hay que tomar. En este momento no te puedo decir más que eso porque se está averiguando”.

Por su parte los participantes se remiten a la producción al momento de expresarse sobre este tema. “No tengo las herramientas para dar ninguna opinión. Confío en cada uno de los productores de Turner y en Telefe, me voy a ajustar al comunicado que dieron ellos” expresó Gerardo Domínguez, participante mendocino de Bake Off 2020.

La verdad es que habrá que esperar hasta el domingo a las 22:30, luego de que la final filmada hace casi un año sea transmitida y a partir de ahí sabremos qué pasará de aquí en adelante.

La competencia desde una mirada mendocina

Este año el reality de gastronomía recibió a un representante de la provincia. Gerardo Domínguez viajó a Buenos Aires para anotarse en esta competencia y buscar ganar el delantal que lo consagraría como el pastelero del país. Aunque no tuvo la oportunidad de llegar a la final, la experiencia del programa marcó un antes y un después.

El mendocino se presentó a las dos ediciones de Bake Off en Argentina.

Es empleado administrativo, tiene 43 años y fue uno de los concursantes que logró volver a la competencia. “Bake Off es un programa muy especial porque se puede compartir en familia, todos hemos sido muy respetuosos y hemos tenido un Leitmotiv que era compartir. Más allá de que es una competencia, nos ayudamos entre nosotros cuando pudimos”, contó Gerardo en conversación con Estilo.

Si bien Gerardo cuenta que en general es amante de la cocina, la pastelería es su pasión. Es por ello que se anotó los dos años que se presentó la competencia de Bake Off aunque, en esta segunda edición, audicionó para quedarse.

“La parte de la pastelería es más artesanal, uno puede jugar con sabores y colores, combinaciones, hacer diseños especiales con temáticas. Tenés un rango mucho más amplio de texturas, dibujos, la cocina es más tradicional. Me encanta poder jugar, es mucho más creativa.”

¿Qué pudiste notar de diferente con la primera edición? “En esta oportunidad hubo una carga emocional muy fuerte, pudimos hablar de nuestra infancia, del amor, de cosas que estaban geniales a través de lo que hacíamos y eso el público lo notó.”

El fenómeno de la competencia gastronómica

En distintos formatos y con jurados diversos, el camino de los realities gastronómicos ha sido intenso. Bake Off y Dueños de la Cocina pasaron durante estos últimos años por la pantalla de Telefe, aunque es un hecho: el fanatismo empezó con Master Chef.

El fenómeno que se desarrolla en varios países del mundo con diferentes versiones llegó a nuestro país y despertó sentimientos, hasta el momento, desconocidos. Aunque su primera edición fue en Reino Unido en 1990 creada por Franc Roddam, la versión argentina tardo varios años en llegar.

La primera temporada se realizó en 2014 con Donato De Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis como jurado, aunque podemos decir que la fascinación creció un año después cuando se grabó la segunda temporada y dejó como ganador a Alejo Lagouarde.

Pero, ¿a qué se debe este fanatismo por los realities de gastronomía?

“Yo creo que primero y principal hay un auge de la cocina, se volvió a las raíces y la gente está cocinando mucho. Y segundo que la gente se cansó de ver realities donde no hay talento. La gente hoy en día valora más un talento y a alguien haciendo algo con sus manos, que se nota que están dejando todo en la cancha. El boom de los realities va por ahí, la gente se cansó de ver boludeces sin contenido”, aseguró Alejo.

Ganador de Master Chef 2015 cuenta por qué los realities de gastronomía son tan famosos

Por su parte, Gerardo Domínguez aportó su opinión y expresó que “a la gente le gusta el reality porque sabe que las personas que participan son comunes y corrientes. Somos gente común y corriente que participamos, nos divertimos, nos enojamos, nos emocionamos. Ven todos esos estados en una persona que no es un actor”.

Aunque para muchos las competencias gastronómicas son consideradas beneficiosas para la cultura y participan como jurados e invitados reconocidos chefs del país y el mundo, otras figuras del ambiente no comparten tal pensamiento.

“No me gusta esa idea de la competencia, porque la cocina no es una competencia. Me parece que es un mensaje muy malo para la gente joven que le gusta cocinar. Por qué competir, me pregunto, si la cocina es un abrazo a la vida, a lo que cada uno sabe, a las culturas, a las regiones, a los países… No me gusta que se compita con la cocina. Además hay mucha mentira en los realities” declaró Francis Malmman en una entrevista con Los Andes.

Las redes explotan cada domingo por los fanáticos de Bake Off.

Otra de las chefs, que si bien participó en algún momento de algunos realities de cocina, no coincide con la forma en que los aspirantes a la cocina se adentran en el mundo de la gastronomía es Narda Lepes. “Cuando te hacés conocido por un reality, que es de un día para el otro, todo viene junto. Entonces, quizás no tenés tiempo de leer la letra chica”, opinó en el programa Confrontados de canal 9.

En fin, actualmente este tipo de programas son de los favoritos por el público. ¿Enseñan? ¿Divierten? ¿Empatizan? La verdad es que en conjunto con muchos factores, hoy en día la cocina llena mucho más que el estómago.