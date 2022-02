Cinthia Fernández disparó contra Tamara Pettinato: “Su apellido mucho orgullo no da”

Cinthia Fernández es reconocido en el mundo de los medios por su picante personalidad, que en ocasiones la llevan a estar al límite del conflicto. Esta vez se las agarró con Tamara Pettinato, que en su programa “Bendita Tv” criticó a la panelista: “Cinthia Fernández sacó los votos mostrando la cola, hizo un video frente a la Casa Rosada. Estoy analizando porque siempre utiliza ese recurso, siempre ofrece salir en cu..., para todo es mostrar el cu..”. Además, aseguró que con esta manera de manejarse “atrasa”.

Por su parte, Cinthia recogió el guante en “Momento D”, el programa conducido por Fabián Doman, donde es panelista: “Se preocupa por mi cola, pero no por la suya, porque huye cuando le preguntan por los problemitas de su familia. ¿Qué tiene para ofrecer Tamara Pettinato? ¿Portación de apellido? No creo, porque su apellido mucho orgullo no da, porque su papá tuvo algunas denuncias por hacer cochinadas”, criticó.

“Malinterpretas mis nalgas turgentes, divinas y hermosas. Son agradables de ver porque tengo 34 años y tres pibas, pero estoy bastante buena todavía”, sostuvo Fernández, fiel a su filoso estilo.

“¿Qué tenés para ofrecer, los paseítos a La Quinta de Olivos a las 21:30 horas? Porque todavía no explicaste eso, yo prefiero ofrecer mis nalgas que me parece mucho más honesto que vos”, arremetió la mediática, filosa.

Finalmente, Fernández detalló uno por uno algunos fallos laborales de Pettinato: “¿Vos que tenés para ofrecer? ¿Tu profesionalismo? Que yo sepa no te conocen por buena panelista, se te conoce por falta de profesionalismo, porque te vas rapidito de tus trabajos. Yo prefiero ofrecer mis nalgas, me parece mucho más honesto que lo que hacés vos”, cerró la bailarina.

Luego, la ex angelita se trasladó a Twitter donde siguió la polémica: “Tamarita tu comentario atrasa. No te ocupes tanto de mi culo, que de última mostrarlo no es ilegal. En cambio hay cosas que hacés que me quedan la duda si son legales o no. Todavía esperamos que nos expliques qué hacías en Olivos o por qué te rajaron de lo de (Verónica) Lozano, jardinerita”.