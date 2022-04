Christian Slater se suma al elenco de la miniserie “Fleishman is in Trouble”

El reconocido actor, que ganó un Globo de Oro en 2016 por su rol en la aclamada serie “Mr. Robot”, interpretará a Archer Sylvan, un célebre periodista que detalla en su trabajo disoluciones maritales que se asemejan mucho a la situación que atraviesa el protagonista de la historia, encarnado por Eisenberg.

La historia se centra en un médico cuarentón recientemente separado que se adentra con éxito en el universo de las aplicaciones para citas pero cuando empieza a disfrutar de su nueva libertad se entera sobre la desaparición de su ex, interpretada por Danes, lo que lo deja a cargo de sus hijos.

La serie también tendrá las actuaciones de Lizzy Caplan, Adam Brody y Joy Supruno, Ralph Adriel Johnson, Brian Miskell, Michael Gaston, Maxim Jasper Swinton y Meara Mahoney, informó el sitio especializado Deadline.

Brodesser-Akner estará a cargo de los guiones y será productora ejecutiva de la producción, junto a Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant y Jonathan Dayton y Valerie Faris, que dirigirán los primeros episodios.

Slater comenzó a trabajar en Broadway (The Music Man) y participó en distintas obras, entrenamiento que le preparó tanto para el drama como para la comedia. Su debut en cine fue en The Legend of Billie Jean (1985), pero su reconocimiento llegó con su siguiente film, El nombre de la rosa (1986).

A partir de este momento se le abrieron las puertas y fue protagonista de una serie de películas entre las cuales se destacan por la realización, la banda sonora, como Beastie Boys y por la actuación del propio Slater, Heathers, traducido en España y Argentina como “Escuela de Jóvenes Asesinos”, Pump Up the Volume traducido como “Rebelión en las Ondas” en España, y como “Suban el volumen” en Sudamérica.

En 2004 participó en la película Mindhunters, en la que realizó una escena de desnudo donde mostró sus glúteos. Sus grandes éxitos son Amor a quemarropa de Tony Scott, y Entrevista con el vampiro de Neil Jordan.