Chiara Citterio lanzó su libro sobre sexo y adolescencia y se volvió bestseller en Amazon

Con tan solo 17 años, Chiara amplía sus horizontes y se anima a explorar nuevos territorios que, hasta ahora, desconocía.

Luego de protagonizar “Heidi, Bienvenida a casa” y alcanzar un gran reconocimiento después de ser lanzada en varias plataformas digitales, la joven se aventura en esta nueva faceta: escribir.

Su primera novela titulada “Casi Amor” fue publicada y número uno en Amazon durante sus primeras dos semanas. Esta historia roza muchos temas interesantes que es importante tratar en la adolescencia: embarazo, amor, educación sexual. Una gama de temas que aborda desde una mirada adolescente, pero a la vez, seria.

Después de haber experimentado la publicación y su gran repercusión, Chiara asegura que no esperaba tal reconocimiento. “Fue muy impactante esa noticia, pensé que era mentira, no podía creerlo. Mi mamá me lo tuvo que repetir varias veces. Y cuando lo entendí me desbordó la felicidad. Las piernas me temblaban y no podía parar, estuve al borde de las lágrimas”, admite en entrevista con Los Andes.

Hija del productor Javier Francia y la escritora Marcela Citterio, Chiara se crió en un entorno de artistas que sembraron las semillas que hoy le dan el potencial de desarrollar su carrera actoral y sus primeros pasos en la literatura. Luego de años estando del lado de enfrente de la vereda, esta vez decidió aventurarse en plasmar sus ideas y formar desde cero su propia historia.

“Fue un proceso muy lindo de vivir, cada momento del día pensaba en Emma y en cómo ella enfrentaba su nueva vida. Hice mucha averiguación por internet sobre el embarazo, especialmente el adolescente, e intenté informarme para ser realista a la hora de contar una obra de ficción.”

- Los personajes de Theo y Emma, ¿están inspirados en alguien?

-Emma no se parece a nadie que haya conocido, ni siquiera a mí. Es la chica que me imaginé para vivir esta historia de amor, Theo es un chico que me imaginé y del cual me enamoraría.

- Tenés experiencia en la actuación, pero no en la literatura, ¿Cuándo tomaste la decisión de aventurarte en la escritura?

-Empecé a prestar mucha más atención cuando leía, cómo presentaban a los personajes, cómo abordaban las situaciones. También tomé muchos cursos online, fui a talleres, todo lo que estaba a mi alcance. Pero principalmente escribía todo lo que podía, intentaba mejorarme cada día.

- El libro aborda temáticas interesantes sobre la adolescencia, embarazo no planeado, el amor, situaciones que hoy viven muchas siendo jóvenes aún. ¿Por qué encaraste la historia por ese lado?

-Me parecía interesante relatar el embarazo adolescente desde un lugar que no sea el dramatismo usual, donde la protagonista puede decidir su camino sin que alguien lo haga por ella, y me gustó contar que no tiene por qué ser un impedimento enamorarse ni aun estando embarazada.

La historia relata la historia de Emma, una joven que queda embarazada a sus 17 años y emprende un viaje que cambia su vida.

- ¿Qué pensás sobre la importancia de la ESI o la legalización del aborto en nuestro país? ¿Sentís que es algo en lo que se está fallando?

-Me parece una vergüenza que el aborto no sea legal en nuestro país, que tengamos que seguir luchando por algo que es nuestro derecho como mujeres, el poder decidir. Aunque no es eso solamente, la ESI es algo fundamental, algo que no puede ser una charla sola de 20 minutos y listo, hay veces que ni eso hacen en algunas escuelas. La ESI debería ser una materia como cualquier otra, ya que todos deberíamos saber cosas que no sabemos. Romper esos mitos, esas mentiras que podés leer en internet si no hay alguien que te lo explique bien.

- ¿Te gusta mucho leer?

-Gustarme sería quedarme muy pero muy corta. Leer me apasiona, es algo que amo hacer, me desconecta y me conecta en la sociedad a partes iguales. Ya que puedo salir del mundo, pero a través de las palabras conocer más sobre él.

- ¿Qué géneros son tus favoritos?

-Soy muy fan de los románticos, las historias de amor me pueden completamente. Pero disfruto mucho de todos los géneros sinceramente, policial, fantásticos, biografías todo.

- ¿Pensás seguir apostando a la actuación después de tu éxito en “Heidi, Bienvenida a casa”?

-Claro, yo amo actuar y es algo que no me gustaría dejar nunca.

- ¿Hay algo que te gustaría experimentar, nuevos géneros o formatos de lo audiovisual?

-Mi sueño como actriz es poder hacer todos los géneros que existan y jugar con ellos. Me gustaría poder dirigir alguna vez, sería algo inolvidable para mí.