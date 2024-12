Chau “chatitas”: los 3 zapatos altos para brillar en Año Nuevo 2025

Si estás pensando en tu look para la fiesta de Año Nuevo y no sabés qué calzado elegir, no te preocupes. Los zapatos son clave para darle ese toque final a tu outfit y, por suerte, este 2025 los zapatos de plataforma están más de moda que nunca.

1. Sandalias de plataforma con lentejuelas plateadas

Para las que quieren destacar, no hay nada mejor que unas sandalias de plataforma con lentejuelas plateadas. Este tipo de calzado es ideal para darle ese toque festivo a tu look.

Las lentejuelas son perfectas para reflejar las luces de la pista de baile, dándole a tu atuendo un aire súper chic sin perder la esencia de la celebración. Además, el taco grueso y la correa al tobillo aseguran que podés estar cómoda durante toda la noche.

Las distintas opciones de zapatos altos para este Año Nuevo 2025

Combinarlas con un vestido corto o largo, o incluso con un conjunto más arriesgado, es la receta perfecta para un look de Año Nuevo 100% ganador. Las sandalias de plataforma no solo te aportan altura, sino que además agregan ese toque de brillo que pide la ocasión.

2. Con plataforma y taco esculpido

Si no te vas mucho por el brillo y preferís algo más sobrio pero igual de elegante, los zapatos con plataforma y taco esculpido son la opción ideal. El negro es siempre un clásico para las fiestas, y estos botines, con su acabado de piel, son súper versátiles. Se pueden usar con falda, pantalón o incluso jeans para darle un toque diferente a tu look, sin perder la comodidad.

La plataforma desafiante de estos zapatos se complementa con un taco escultórico que los hace súper originales.

3. Mocasines de plataforma XL con taco aguja

Para las que no tienen miedo de llamar la atención, los mocasines de plataforma XL con taco aguja son un must para este Año Nuevo. Este diseño, que remite a la onda retro de los años 70, es perfecto para las que quieren un toque diferente y original.