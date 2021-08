Chanti: “Siempre pienso que lo mejor todavía no lo hice”

El best seller infantil del momento, el verdadero rey de la historieta infantil, el nuevo Quino. Chanti (Santiago González Riga) suele recibir algunos de los elogios más brillantes a los que cualquier historietista podría aspirar. Aun así, no le hace caso a los rótulos, nos dice: él defiende su trabajo con más trabajo.

Este 2021 es el ejemplo: publicará en total cinco libros, al tiempo que reparte muestras por distintos puntos del país y piensa en próximos títulos.

Pero es el segundo volumen de “La saga de los distintos”, editado este mes por Planeta Junior, lo que nos convoca primero. ¿De qué trata el proyecto? “La idea es mostrar el tema de la discriminación, el sentirse diferente, el ser sapo de otro pozo”, explica el dibujante mendocino.

“Para eso, creé un mundo que se llama Animalia, donde solo viven animales que están divididos por reinos: el reino de los mamíferos, el reino de los reptiles, el reino de las aves y el reino de los peces. Estos reinos no se conocen entre sí, hasta que llega una gran tormenta que se lleva un personaje de cada reino y lo deposita en otro. Así, la saga está compuesta por cuatro libros: 1) el Pez en el Reino de los Mamíferos, 2) el Mamífero en el Reino de los Reptiles, 3) el Reptil en el Reino de las Aves y 4) el Ave en el Reino de los Peces. En cada libro se muestra un tipo de discriminación”, explica.

-Es un tema muy urgente y muy interesante para tratar desde la historieta infantil, ¿de qué trata este segundo volumen?

- Es sobre la discriminación por la belleza. Entonces cae un mamífero (una gata montesa) al Reino de los Reptiles que están enfocados en la belleza, porque son en general delgados, con escamas de colores. Todos los años hacen un gran desfile para elegir al reptil más bello de todos. Y cuando ven a la gata, como no encaja dentro de sus parámetros de belleza (la gata es gorda, peluda y marrón) la discriminan, se burlan de ella, y la hacen sentir fea. El tratar estos temas con animales me permite por un lado que no sea tan duro y por el otro que el mensaje sea más abierto. Y como soy un gran defensor y divulgador de nuestra fauna, los animales que aparecen son de Argentina o Sudamérica.

Chanti con una parte de sus publicaciones. Crédito: Silvana Díaz Coppoletta.

Chanti nos cuenta que, además de este volumen, este mes también salió el libro 8 de “Las Aventuras de Facu y Café con Leche” y que en septiembre se viene el tercero de “Pico Pichón”. Ambos son para los más chiquitos: “Son historias más simples y con menos textos. Estas dos historietas salieron en la revista La Valijita, que hoy ya no está en circulación”, apunta.

Para fin de año se espera “Mayor y menor 18”, que junto a “Mayor y menor 17” (que salió a principios de año), suman cinco libros publicados en 2021.

-”Mayor y menor” no fue indiferente a las vivencias de niños y niñas en los últimos meses. ¿Cómo fue ese proceso de intentar reflejar a través del humor algo tan duro para las infancias?

-Sí, es un tema que no podía obviar. Traté de hacerlo desde la mirada de los chicos y desde el humor. Tampoco quise abrumar con el tema (porque ya teníamos suficiente con todo lo que nos decían los medios) y que no pasara nada tan grave a los personajes. Y recuerdo que el año pasado, mucha gente estaba hastiada y quizás quería leer en una historieta algo que le hiciera olvidar un poco lo que estábamos viviendo (tanto grandes como chicos). Y varias de esas historietas fueron de cómo se entretenían los chicos dentro de la casa, cómo usaban la imaginación y podían sobrellevar esos momentos de encierro.

- La literatura infantil y juvenil crece cada año, en todo el país y en Mendoza también. ¿Cómo mirás este boom desde tu lugar de historietista e ilustrador que viene trabajando para niños y adultos desde hace mucho tiempo?

-Te puedo hablar sobre la historieta infantil, que creció muchísimo. Tengamos en cuenta que hace unos años (unos 20 años), no había libros de historietas para chicos. Casi no había nada, salvo algún título de libros extranjeros como Asterix, o Lucky Lucke. De ese tiempo a este, ha crecido tanto la edición de libros de historietas que encontrás editoriales exclusivamente de ese material, como Comiks Debris o Pictus. En Sudamericana (Penguin Random House), por ejemplo, no había en la sección infantil ninguna historieta para chicos, hasta que llegó “Mayor y menor”.

-¿Estaba desapareciendo?

-Sí, la historieta pasó de casi desaparecer a estar en los libros, pero también a estar dentro de la currícula escolar. Las escuelas usan mucho la historieta como material de lectura, e incluso se la estudia como género. Y aparecen en manuales escolares y libros de lectura. Hubo un tiempo en que la historieta infantil se encontraba en las revistas y suplementos para chicos. Pero esas publicaciones empezaron a desaparecer y hoy encontrás todo en libros. Algo tuvo que ver el trabajo que hicimos desde “Banda Dibujada”, movimiento por la difusión y promoción de la historieta infantil. Tratamos de que la historieta infantil sea visible y se publique en libros (porque lamentablemente las publicaciones como diarios y revistas se pierden en el tiempo, en cambio el libro se atesora, tiene una vida más larga). Tantos son los libros que se publican hoy, que desde hace varios años que venimos dando los Premios Banda Dibujada a los mejores libros publicados en Argentina sobre historieta para chicos. Hay varias categorías que fuimos sumando por la cantidad de libros y también homenajeamos, en cada premio, a uno de los referentes de la historieta infantil.

- Y puntualmente, ¿crees que la pandemia ayudó a acercar a los niños a estas formas de expresión?

-Los chicos ya venían leyendo historietas desde antes, pero seguramente en pandemia se intensificó, porque todos teníamos más tiempo en casa. También se volcaron más a dibujar y a hacer sus propias historietas. Viendo que los chicos necesitaban entretenerse es que el año pasado hicimos un libro especial: “Mayor y menor para dibujar y jugar”. Es un libro de actividades y juegos, donde los chicos no solo pueden dibujar, sino que pueden crear, imaginar. Lo pensamos para que no tuviera una sola manera de hacer las cosas, sino infinitas de acuerdo a la imaginación de los chicos. También en el libro enseñamos cómo hacer una historieta, y hay ejercicios para lograrlo.

-Y a vos, ¿cómo te afectó el aislamiento a nivel creativo?

-Pues, un historietista, un dibujante, trabaja encerrado en su casa. En ese sentido no mucho, aunque como a todos, el no ver a tus seres queridos o poder salir y viajar, hace que te sientas realmente encerrado, y la cabeza necesita despejarse de vez en cuando. Por eso, cuando fueron permitiendo las salidas a caminar o ya a la montaña aproveché esas oportunidades. Pero también, gracias a ese encierro es que pude terminar dos grandes trabajos como fueron el libro de actividades de “Mayor y menor”, y una expo sobre Horacio Quiroga y la selva, donde dibujé muchos animales y plantas, que se pueden ver en el Centro del Conocimiento en Misiones.

-Hace algunos años el diario La Nación te calificó como “el best seller infantil del momento”. ¿Qué se siente llevar ese rótulo? ¿Orgullo o presión?

-Bueno, lo primero que uno siente es orgullo y agradecimiento. Hace poco también , el diario Perfil me nombró como “El verdadero rey de la historieta infantil”. Pero no me detengo mucho en esos rótulos, porque siempre estoy mirando para adelante y viendo qué nuevos proyectos tengo por hacer, y qué puedo mejorar de lo que ya estoy haciendo… siempre pienso que lo mejor todavía no lo hice. Porque en definitiva con la persona que compito todo el tiempo es conmigo mismo. Y mientras tanto, voy disfrutando este camino, porque lo que hago me tiene que llenar a mí primero, sentirme pleno con mi trabajo, satisfecho. Quizás esta manera de pensar me ha venido con la edad, donde no pienso tanto en cómo me ven los demás, sino en el tiempo que me queda para hacer todo lo que quiero hacer.

- Tus seguidores saben que otra gran pasión tuya es la naturaleza, y tengo entendido que estás preparando un proyecto que une tus dibujos con la montaña. ¿Qué podés adelantar de eso?

- Sí, la naturaleza es una gran pasión, ¡y la montaña también! Desde muy chico que salí a la montaña y quiero volcar esas experiencias en un libro de humor y reflexión. De eso que vivimos todos los que hemos ido a hacer un trekking, o ascender un cerro o simplemente de campamento. El tema de la comida, el cansancio, la mochila, el terreno, los compañeros, etcétera... Hay mucho para contar y graficar, muchas situaciones divertidas pero también profundas. En la montaña tenemos un encuentro cara a cara con la naturaleza pero también con nosotros mismos. Estamos despojados de todo lo superfluo de nuestras vidas y aprendemos a manejar otros tiempos, los de la luz solar, y también a conocer nuestro cuerpo y nuestra mente. Porque una ascensión no depende solo de nuestro físico sino de la motivación que tengamos.

Una invitación

Desde ayer, el Municipio de Godoy Cruz propone una muestra itinerante de dibujos de Chanti. Los niños y sus familias podrán ir a los espacios donde esté montada y ver viñetas de “Mayor y Menor” y “Facu y Café con Leche”. En todos los puntos, la entrada será gratuita, limitada y por orden de llegada.

Esta galería al aire libre se instalará en diferentes pulmones verdes del departamento: hasta el 9 de septiembre, de 15 a 19, en el Parque Benegas; desde el 10 al 16 de septiembre (menos el 12), de 15 a 19, en el Parque Margarita Malharro de Torres; del 17 al 23 de septiembre, de 15 a 19, en el Parque San Vicente; del 24 de septiembre al 3 de octubre, de 15 a 19, en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.