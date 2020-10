César Banana Pueyrredón charla con sus fans y cuenta cosas muy personales

Después de los dos primeros acercamientos al streaming, el reconocido cantautor César Banana Pueyrredón llega con una nueva presentación donde compartirá con su público un show mucho más íntimo.

Las dos presentaciones anteriores contaron con un tono más de concierto, con elementos teatrales en cuanto a su formato. Con la participación de su guitarrista en el primero y baterista en el segundo, fueron shows con una dinámica diferente donde se permitió jugar con los formatos de sus canciones, influyendo en sus ritmos y texturas.

Buscando un tono diferente, esta vez transmite junto a Ricky Parkus desde el Teatro Astral y el formato del show no cambiará en lo musical sino en lo personal.

“Este es el primero que paradójicamente voy a hacer desde un teatro, pero es el menos teatral porque va a ser una charla con Ricky. Va a estar en una platea y yo tocando en el escenario, respondiendo a través de mis canciones, voy solo con el piano sin músicos”, cuenta Banana Pueyrredón en conversación con Los Andes.

Sin recurrir a las típicas preguntas que la gente hace sobre sus temas o ritmos, esta vez promete destapar una faceta y rasgos de César que hasta ahora no conocíamos. “Las preguntas tienen que ver con mi vida, mi personalidad, qué me lleva a escribir, en qué me basé. Como él soy un tipo de teatro y me gusta esta cosa creativa, va a dar vueltas por ahí, en mi vida personal, cosas que hayan motivado u originado en que me dedicara a la música.”

La cita será esta noche a las 22 y las entradas se pueden adquirir a través de Plateanet.

Sus pasos por el streaming y la virtualidad

Un artista con una amplia trayectoria musical que se vio enfrentado a una situación atípica, pero que sin dudas supo manejar y buscarle la forma de hacer llegar su música a cualquier parte del mundo.

“Le hice un show a un chico de Estados Unidos y él reunió a sus amigos, se vio fenomenal. Lo proyectaron en una pantalla en una fiesta y yo me iba enterando por el anfitrión de la fiesta. Es una modalidad que se va a usar bastante porque alguien que quiere un show y no quiere pagar todos los pasajes, por ahí podemos salir en vivo por streaming y se ahorra toda una logística de traslado y todo eso, no tiene al artista para sacarse fotos, pero tiene un show exclusivo”, cuenta el cantautor.

“Es una modalidad que llegó para quedarse porque el siguiente paso va a ser tocar en un teatro con menos capacidad y va a haber dos o tres cámaras para que la gente lo vea por streaming, va a haber gente en el teatro y gente en su casa viendo el mismo show.”

Adaptándose a los nuevos procesos, encontró el espacio para compartir su música y será de esta manera que esta noche tendrá un variado repertorio entre sus nuevos temas y los clásicos que nunca fallan.

“Va a haber un tema nuevo, la gente que vio los streaming ya lo ha escuchado que se llama “Vos conmigo”, es una de las baladas fuertes del próximo álbum. Después un recorrido por los clásicos: “Cuando amas a alguien”, “Mi buen amor”, “No quiero ser más tu amigo”, “Toda una noche contigo”, “Conociéndote” obviamente infaltable. Creo que va a estar muy bueno.”

Un hombre desde siempre romántico

Los años pasan y los géneros musicales se van mutando a medida que la sociedad cambia sus propios gustos. Muchos artistas han ido cambiando su estilo a medida que esto pasa, aunque otros como es el caso de Pueyrredón, permanecen fieles a su esencia y sus raíces.

“Si me preguntás a mí lo que no me gusta es el reggaetón vulgar, la música urbana la banco y sé que hay muy buenos artistas. Lo mío es la buena balada de amor y seguir las corrientes del pop británico, Ed Sheeran, Adele, de esa onda. Soy un clásico, me gusta tener una profundidad poética y por eso el reggaetón de ‘bájate la pollera’ no es algo que va conmigo, se ha metido en nosotros y suena porque está de moda. La gente todavía tiene en su corazón un espacio para las canciones emotivas, sensibles, las que te mueven y sacan lágrimas, y me parece que ahí en ese espacio puedo entrar yo y mis canciones.”

- ¿Vos decís que la música romántica no pasa de moda?

- La balada romántica no es una moda, la gente me dice ‘¿vos pensás que ha vuelto a revivir la balada?’ y no, nunca se fue. No hay que rescatarla de ningún lado, siempre está ahí y aparecen otras cosas que entran por otros circuitos, pero la balada siempre vuelve porque esta arraigada a otros momentos, si le preguntás a tus viejos las buenas canciones románticas están relacionadas con cosas importantes que les pasaron en su vida. Me parece que siempre hay buen lugar para las buenas canciones románticas.

Con sus clásicos románticos, Pueyrredón conquista una vez más los escenarios.

- Estás trabajando en un nuevo disco, ¿qué es lo que estás armando?

-El álbum se va a llamar Almaviva. Desde hace un tiempo lo estoy trabajando, ahora me traje material acá para seguir puliendo esos temas, muchos me preguntan si compongo cosas nuevas y la verdad no mucho, lo que si me traje a casa fue el trabajo de reestructurar canciones, cambiar las rimas, las estrofas, el estribillo en otro tono, lo que tiene que ver con la cocina de los músicos. Lo voy haciendo en casa y después lo pulimos en el estudio con los músicos.

- ¿Tenés fecha pensada para lanzarlo?

-Ahora mi sello es de plataformas digitales y eso lo que tiene es que empezamos a sacar temas, me dicen que me saque la idea de que hasta que no tenga todos los temas no saco nada, ahora vamos adelantando. La gente quiere ver cosas nuevas todo el tiempo, juntamente me decían de reservar un estudio en diciembre y empezar a trabajar ahí.

A mí me gusta el formato CD, que tenga una portada, una estética, el libro que las letras de canciones, para gente como yo que les gusta poner CD’s en casa o en el auto. Así lo voy a hacer con ese formato y seguramente en vinilo también.

- ¿Cuál es el balance que haces de tu 2020?

-La verdad es que ha sido un año atípico para todo el mundo, revoluciono toda la manera de trabajar, todo por zoom metiéndonos en las fiestas privadas para sorprender a la agasajada, eso fue extraordinario ver las reacciones. Lo mejor de todo ha sido la relación y el impacto en la respuesta de la gente en las redes, la gente se ha metido muchísimo y ha reaccionado a cada video, en ese sentido ha sido lo mejor del año, la respuesta de la gente en las redes.

Respecto a música, hicimos mucho dentro de todo este bajón que vivimos. Si puedo terminar el año grabando una o dos canciones sería un gran logro. He vivido de los ahorros, tengo espalda por los derechos de autor, pero eso no se acerca a hacer 50 o 60 shows por año. Espero que se recupere todo, los músicos puedan salir a hacer shows y hay que analizar mucho lo que ha pasado en nuestra vida y el mundo tendrá que replantearse la manera de relacionarse.