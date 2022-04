Cecilia Roth recibirá hoy el Cervantes en nombre de Cristina Peri Rossi

Hoy la entrega del Premio Cervantes vuelve a la presencialidad en un acto de premiación que será, como siempre antes de la pandemia, en la Universidad de Alcalá de Henares. No obstante esta edición tendrá la ausencia de la propia galardona, Cristina Peri Rossi. En su representación recogerá el galardón la actriz Cecilia Roth.

El martes pasado, Roth no quiso pronunciarse sobre su papel en la ceremonia ni aclarar la vinculación con la premiada escritora. “Se dijo algo que no tenía que haberse dicho y no era el momento, por lo que no quisiera contar nada antes de que esto suceda”, señaló entonces.

La escritora Cristina Peri Rossi, amiga de Julio Cortázar, obtuvo el Premio Cervantes 2021.

Ya el pasado mes de noviembre, cuando se anunciaba la concesión del premio, se conocía también el estado de salud delicado de la escritora uruguaya, aquejada de un broncoespasmo por entonces.

El Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente los dos últimos años no se ha podido celebrar ese día por primera vez en su historia debido a la pandemia de coronavirus.

Peri Rossi, nacida en Montevideo en 1941, aunque vive en Barcelona desde los años 70 fue elegida en esta edición por ser considerada “una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros”.

La primera obra de Cristina Peri Rossi fue “Viviendo”, una recopilación de cuentos que vio la luz en el ‘63. Luego saldrían los cuentos de “Los museos abandonados” y su primera novela, “El libro de mis primos”, ambos de 1969.

Huyó a París en el 74, durante la época de Franco. Allí cultivó una profunda amistad con el argentino Julio Cortázar.

En 2021 se publicaron sus poemas de la mano de Caballo Negro, en “Detente, instante, eres tan bello”; un libro que según la escritora María Teresa Andruetto permite entrar en esa “verdad del otro” que Peri Rossi narra con en una lengua “feroz” y “sin disfraces”.

Narradora, ensayista, poeta, traductora y periodista, Cristina Peri Rossi recibió el premio Loewe de poesía por el libro “Playstation” y ganó la Beca Guggenheim, entre otras distinciones. Su lenguaje es despojado y preciso, y convirtió al erotismo en una manera de enfrentar al puritanismo estético y moral.

El Premio Cervantes que se le otorga hoy, con la presencia de los reyes de España, es un reconocimiento que está dotado de 125 mil euros.