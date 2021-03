Cande Molfese protagoniza el clásico musical Rent vía streaming

Una de las obras más icónicas de la juventud es Rent. Indudablemente todos hemos oído hablar de este musical de Jonathan Larson que narra la historia de un grupo de jóvenes que lucha por sobrevivir en la década de los ’90 en pleno auge del sida.

Siendo un éxito a lo largo del mundo, está vez un elenco argentino toma las riendas de esta obra que promete ser “la película argentina de Rent”, en palabras de su protagonista, Candelaria Molfese.

“Rent es una obra de teatro musical que yo siempre digo que es un concierto de rock porque tiene unas canciones con una fuerza espectacular, con una potencia que la gente que las conoce las ama y quienes no, lo van a hacer. Y después tiene de trasfondo un mensaje que vale la pena hacerse escuchar, se habla del VIH, mi personaje está contagiado y que se hable de esto me parece que está bueno, a que se le de lugar e importancia -cuenta Cande- Además mi personaje habla mucho desde el amor y como este la salva de la situación de transitar la adicción a la droga. Tiene un mensaje denso que si cambias la palabra sida por Covid, tiene mucho que ver con lo que transitamos el año pasado, donde no hay más que hoy; es una realidad, es el lema de la obra hoy.”

Rent es un musical escrito por Jonathan Larson en 1996 e inspirado en La Bohème, que se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios que viven en Nueva York, a comienzos de la década del 90, y luchan por sobrevivir entre la desesperanza y el sida.

En cuanto a lo que son los personajes que componen la obra, Cande encarnará el papel de Mimi, una joven stripper adicta a la heroína y portadora de VIH. El elenco esta conformado por: Franco Friguglietti (Roger), Cande Molfese (Mimi), Federico Coates (Mark), Mariel Percossi (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Pato Witis (Tom Collins), Manu Victoria (Angel), Pato Arellano (Benny). La obra se estrena el próximo jueves vía streaming a las 20 y las entradas están disponibles en Ticketek.

Respecto a la experiencia de darle vida a un personaje con una fuerza y un tono muy distinto a lo que acostumbra a hacer, Cande asume: “Para mi en lo personal está siendo un desafío muy grande en mi carrera, estoy super agradecida porque es algo muy distinto a lo que vengo acostumbrada a interpretar, es una bendición que haya llegado Mimi a mi vida. Definitivamente está siendo un cambio y algo nuevo para mi, estoy re feliz y no falta nada. Es todo increíble.”

En medio de una situación social desfavorable, transitando un adicción y en medio de una enfermedad que amenazaba a la humanidad en la época en qué fue escrita, la joven actriz se sumerge en interpretar un papel muy lejos a lo que acostumbra y de lo que ella es.

“Es un desafío muy grande porque sobre todo Mimi está despegada a lo que es Cande de por sí, a mi contexto social, a mis privilegios, por lo que obviamente fue un desafío desde ese lado y con un director que es super amoroso, super compañero, que siempre está para ayudarnos y acompañarnos en este desafío donde sobre todo tenemos poco tiempo para llevar adelante esta obra que tiene todo un mensaje y un peso importante.”

Y agrega: “Fue muy emocionante para mí porque sobre todo en este momento en que lo estoy transitando, no era tan consciente de que esto iba a ser un antes y un después en mi carrera.”

Rent, lleva décadas cautivando a las nuevas generaciones y acercándolos a la butaca teatral. Siempre retratando la actualidad, el mensaje de esta obra propone usar el amor como la mejor manera de medir el tiempo que nos toca, festejando la diversidad de género y alertándonos que tanto la marginalidad como los prejuicios son los máximos enemigos de cualquier sociedad.

“Creo que la gente ama Rent, la gente disfruta de esta obra que ya es conocida entonces sí creo que el público espera por esto porque tenemos mucho respeto por esta obra, estos textos, estas canciones, entonces la gente espera que esto sea como tiene que ser y que va a estar bien hecho, yo prometo que va a ser así. Es un streaming, es verdad y ojalá se pueda hacer presencial, pero va a ser la película argentina de Rent como le digo yo. No puede fallar esto, está todo muy bien hecho y no se van a arrepentir, yo te lo afirmo”, expresa convencida.

Franco Friguglietti y Cande Molfese interpretan a los protagonistas de este clásico de Broadway.

Los nuevos proyectos de Cande Molfese

La conocemos por haber sido parte de producciones de Disney como Violetta y Soy Luna. Aunque hoy toma un desafío que dará un giro en su carrera, dónde pasará de ser una chica Disney a una adicta a la heroína y stripper en la gran ciudad de Nueva York.

Cande es multifacética, ella misma se describe así. No se encasilla en un papel, interpreta lo que llega a sus manos y le interesa sumar a su experiencia.

En un año laboral que trajo consigo nuevos proyectos, sumado a su protagonismo en Rent se encuentra su participación en la nueva producción de José María Muscari “Redes: viví tu experiencia” .

Está continuación de su clásico Sex estará protagonizado por Connie Isla, Bimbo Godoy, Nati Jota, Cande Molfese, Flor Jazmin Peña, Grego Rossello y Lucas Spadafora, acompañados de la prestigiosa Inés Estévez, y se estrena a mediados de abril.

“Con Redes estoy muy contenta y esta buenisimo el elenco que hay, aparte yo hace mucho quería trabajar con José María y que me haya convocado me hace sentir super afortunada. Es un director que admiro muchísimo porque sabe lo que quiere y lo que quiere lo logra, me da mucho empuje y muchas ganas. Por ahora tuvimos solo un ensayo pero ya se empieza a vibrar”, cuenta.

- Con tus compañeros de elenco, ¿Ya habías trabajado?

- Hay muchos que los conozco, nos llevamos bien y tenemos la mejor y sobre todo está Inés Estévez que para mi es una maestra, es una clase de actuación cada vez que vamos a ensayar. Es impresionante que esté ella y trabajar con ella me encanta.

-Últimamente estás muy ligada al mundo de las tablas...

- Si, estoy abocada al teatro pero tengo dos proyectos en tele que estoy por empezar pero más ligados a la conducción. Todavía no puedo contar mucho pero están abocados a la conducción. En cuanto a la actuación, yo siempre en esta carrera trato de variar y dedicarme a lo que se me presenta, dedicarle el 100%, yo vivo todo como proyecto, me enamoro de los personajes o de las personas que participan de esos proyectos, no es que deje de lado sino que no surgió la posibilidad.

- ¿Y con la música?

- Hay un proyecto musical con Mel Lescano que es mi vecina y muy amiga mía, y comenzamos en cuarentena a escribir nuestras propias canciones así que con suerte este año van a poder escuchar también.

- ¿Cómo te llevas con el mundo de las redes sociales?

- Me encantan, disfruto mucho de las redes, no deja de ser un trabajo ni una responsabilidad tener a tanta gente del otro lado esperando que tengas algún mensaje para dar. Pero desde mi experiencia y desde lo que soy yo, trato de dejar un mensaje positivo para alentar a los otros compartiendo mi vida con el deporte, con mi familia, mi activismo y demás. Así que para mi es un medio que sirve para levantarse por ciertas causas y mostrarse uno tal cual es.

- ¿Piensan llevar Rent al teatro?

- Tenemos muchas ganas de hacerlo presencial, vale la pena que la gente lo vea, lo escuche y lo viva, pero es un deseo y no sabemos si habrá posibilidad. Queremos que haga ruido que la gente lo vea y que se vea nuestro esfuerzo de hacer una obra tan compleja en tan pocos días, así que tenemos mucho entusiasmo y confiamos mucho en lo que hacemos.