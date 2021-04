Canciones conectadas: el proyecto musical que une la presencialidad con el streaming

Durante los meses de aislamiento, una de las herramientas principales de los artistas fue el streaming. Se conformó un espacio donde podían compartir su música y mantener el contacto con sus públicos incluso desde sus hogares.

La pandemia aceleró todo, de la noche a la mañana las puertas se cerraron. Hoy, con la posibilidad de reencontrarse cara a cara con los grupos, este cuarteto de músicos buscó la forma de seguir conectando fronteras y arte a pesar de las distancias.

“Ahora es todo tan raro que cualquier idea puede hacerse, se nos ocurrió esto y nos pareció buena opción combinar lo presencial con un streaming de buena calidad. Es una idea que tuvimos con Leo Fernández y empezamos a invitar músicos, apareció Lucas Heredia y se materializo más”, cuenta José Lucano, uno de los músicos que forma parte del line up.

Hoy a las 20 desde el escenario del Teatro Plaza sumado al streaming desde Córdoba, este concierto tendrá la participación de diferentes artistas. Los músicos mendocinos Juan Manuel Schenone, el dúo Cangemi – Guevara y José Lucano ofrecerán un repertorio de lo más variado de música popular y canciones de autor.

Luego se suma a través de la pantalla y un sonido de primer nivel el músico cordobés Lucas Heredia, quien es el invitado especial de este encuentro y que ofrecerá un recorrido por sus últimas canciones de “Lo mínimo indispensable”.

“Él va a tocar en un estudio profesional cosa de tener buen sonido, nosotros vamos a tocar primero y va a cerrar Lucas. Por mi parte, la idea es compartir escenario con la Juli Cangemi pero aún no está decidido. La idea es hacer un tema de mi último disco a dueto con ella”, adelanta.

En cuanto a lo que refiere a la modalidad del streaming, José asegura que es un arma de doble filo. Tiene sus ventajas y desventajas, aunque si se aprende a utilizar podría ser una herramienta que se mantenga en el futuro.

“Por un lado no sentís esa energía de cuando estás en vivo, cuando la gente va a escuchar se produce una especie de milagro, una conexión que no tiene precio imposible de explicar y eso en el streaming no te pasa, hay una frialdad en donde te tenes que compenetrar vos mismo – explica – Por otra parte, me parece un sistema muy cómodo que permite llegar a lugares que no llegarías de otra manera. Hoy tenemos contacto con el mundo entero y que si no hubiese pasado esto no estaría, la pandemia acelero todo. Con las redes estas muy cerca. Lo banco a morir, no es ideal para la música pero lo banco.”

Y aunque aún no hay nada dicho completamente, los artistas ya se preparan para afrontar un posible cierre de actividades si la situación no mejora. En eso, Lucano está muy centrado en que no debemos esperar a que la tormenta pase, sino aprender a navegar en ella.

“No hay que esperar a que vuelva la normalidad, lo que nosotros tenemos que hacer es para en épocas normales poder dar un buen streaming. Hay que ser realista, hay que adaptarse. Siempre le digo a mis amigos que no se jubilen, yo trato de ponerle siempre cosas nuevas a mi música.”

Los proyectos personales de Lucano

Fines del 2020, coronó un año de restricciones y una gran complejidad para los artistas con un nuevo disco. La travesía de los átomos consta de 10 canciones que el artista fue componiendo y produciendo en cuarentena, donde sus planes de irse a probar con su música al norte del continente fueron pospuestos durante varios meses.

“Me iba a México a vivir el año pasado en abril, me vino bien porque al final allá hubiese estado encerrado. Grabé con Mario Breuer que es muy groso, fue un flash porque imaginate que él trabajo con todos los músicos que alguna vez me influenciaron, sabe un montón y lo lindo de este disco es que también trabajé con otros productores, hicimos un esquema piramidal. Fue muy entretenido, muy variado, fue una experiencia muy divertida sobre todo desde la producción, participe muchísimo y fue una experiencia que me hizo crecer un montón”, cuenta el cantautor.

- ¿Y cuáles son los planes ahora?

- Es muy probable que me vaya a España. En México ya tengo un público armado, iba a grabar unas colaboraciones, lo tengo armado y por suerte tengo muchos oyentes, tengo buena relación con el ambiente. España tiene un público muy tentador, tengo forma de conseguir trabajo y además tengo la ciudadanía, pero aparte tenes ciudades muy grandes y podes hacerlas por tierra, podes armar una gira en poco tiempo y hay una facilidad para recorrer. Es empezar de cero pero es una buena plaza musical.

Pero lo que veo en ambos lugares es que la gente valora más la música con el bolsillo y no con la boca, para ellos la cultura vale enserio, no de la boca para afuera. A donde sea que vayan y hay un show, directamente lo ven y lo aprecian, es otra mentalidad. Y ese respeto es muy lindo, acá pasa pero no es tan así, es otra cultura.

- ¿Cómo ves la escena local donde han surgido muchas bandas de jóvenes?

- Esta buenísimo porque han logrado generar cierta ética, hay cierto orgullo de parte de los públicos hacia las bandas mendocinas. Eso es muy difícil de lograr porque nadie profesa en su tierra. Los mismos pibes y pibas de Mendoza se enorgullecen de las bandas de acá, las escuchan porque le gustan y las van a ver, cuando en otra época no te daban ni bola, si era de Mendoza no.

- ¿Y vos en qué momento decidiste en irte a vivir afuera?

- No me terminaba de cerrar que en Mendoza no haya ningún productor que entienda el indie-folck. De allá me cierra que si quiero grabar un disco y quiero un productor europeo me tengo que ir allá, acá no lo puedo costear ni en pedo.

- Hay una anécdota detrás de esta propuesta de viaje…

- Sí jaja. Tenía un par de toques en México, me empiezo a hacer amigo de muchos músicos y fui a tocar con el bajista de David Aguilar, el cantante del momento allá. Una noche me quedo a dormir en su casa porque debía volver al otro día ahí, me levanto y estaba con otro loco que yo no sabía quién era. Yo soy muy cerrado a la hora de escuchar música, a mi me gusta mucho el indie-folck europeo, entonces este hombre se pone a tocar. El tipo me voló la cabeza, no lo podía creer, era el Hueso Díaz. Y me dice ‘toca algo vos’, y yo decía es ridículo que lo haga. Me puse a tocar y me dijo ‘vos sos la música del futuro, lo que vos haces yo todavía no lo puedo hacer’. Me invitó a tocar con él y también estaba el Dani Drexler. Y Dani me invitó a pasar el fin de año a su casa en Uruguay, termine ahí y fue un flash. Todo insólito, yo siempre busco las casualidades pero esto fue muy loco.

Sobre los artistas

Juanma Schenone es un músico, compositor y cantautor mendocino. Se encuentra presentando su primer trabajo solista, “Una Señal” y publicó sus primeros sencillos: “La flor” y “Ampollas”.

El letrista, pianista y guitarrista José Lucano actualmente está presentando su quinto trabajo discográfico “La Travesía de los Átomos”. Su obra es muy apreciada por el público argentino, colombiano y mexicano. En Europa llevó sus canciones a España, Italia, Suiza, Francia y Croacia.

El Dúo Cangemi- Guevara se conforma por la cantante Julieta Cangemi y el guitarrista Joaquín Guevara. Los artistas rescatan la canción, sin distinción de género ni época. Actualmente se encuentran trabajando en su primer material de estudio, que este año planean saldrá a la luz.

Lucas Heredia es un cancionista y multi-instrumentista oriundo de la Ciudad de Córdoba, que desarrolla su carrera como compositor, intérprete y productor de obras propias, así como también versiona obras de diversas vertientes estilísticas de la música latinoamericana y del mundo. Sus canciones fusionan el pop, rock, jazz y el folklore, entre otros, donde la poética tiene un papel fundamental y comprometido de manera sensible.