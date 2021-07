Camilo se une al canadiense Shawn Mendes en su nuevo tema “Kesi Remix”

Desde hace algún tiempo, los rumores de colaboración se hicieron presentes. Tras varias fotografías que indicaban que ambos músicos se encontraban con frecuencia, ya había comenzado la cuenta regresiva y finalmente llegó.

Ayer, Camilo y Shawn Mendes lanzaron el remix de “Kesi”, el tema autoría del esposo de Evaluna Montaner. El fin de semana pasado, el colombiano había publicado un video donde se los veía a ambos músicos bailando y titulaba con “Kesi Remix. Soon. Te quiero hermano”.

Las expectativas crecían con rapidez, porque más allá de la colaboración, se trata de la primera vez que Shawn Mendes produce una canción en español. Tras haber practicado sus primeros acercamientos con “Señorita”, tema que hizo junto a su novia Camila Cabello, el canadiense apuesta a más y en esta nueva canción se anima a cantar fragmentos completos en otro idioma.

“Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería. Si con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría”, canta Shawn en español, revolucionando a sus seguidores.

Ambos, extasiados con el proyecto que llevaron adelanta, realizaron un vivo a través de la aplicación de Instagram momentos antes del lanzamiento oficial del tema.

Y bromeando sobre la habilidad de Shawn para pronunciar el idioma, el cantante aseguró que mucho tenía que ver con la ascendencia cubana de la familia de su novia. “Me echan de esa casa”, dijo Shawn a modo de broma, refiriéndose a su habilidad de saber hablar español.

Finalmente, a menos de 24 horas de su lanzamiento, la canción alcanza casi el millón y medio de reproducciones en Youtube.

“Kesi Remix salió. Está disponible en todas las plataformas. Te amo hermano. En serio, significa el mundo para mí que hayas decidido cantar en español, por primera vez, conmigo. Amo a tus seguidores, y sé que ahora todos vamos a hacer parte de una sola tribu. Vayan a escuchar”, publicó el colombiano en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el canadiense publicó la misma fotografía que compartió Camilo, en donde se los ve a ambos con fuegos artificiales en las manos, y en la que escribió, “Espero que ustedes la amen tanto como nosotros. La tribu”.