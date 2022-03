Cadena 3 se instaló en Mendoza para vivir Vendimia con el aporte del “Alambre” Jarmolczuk

La vendimia atrae a turistas, pero también a medios de comunicación de todo el país que quieren vivir la fiesta máxima de los mendocinos y todo el color que tiene para mostrar en los días previos al acto central.

Por esa razón es que desde este jueves el móvil de Cadena 3 se instaló en San Martín y Garibaldi con el programa “Siempre Juntos” conducido por Agustina Vivanco y Guillermo Hemmerling, pero con una pata mendocina que se sigue haciendo fuerte en Córdoba: Gabriel “Alambre” Jarmolczuk.

Los integrantes de la radio más federal de argentina se quedarán en nuestra provincia para vivir este fenómeno mundial y hablaron con Los Andes de vendimia, pero también del recuerdo latente de Mario Pereyra.

Agustina fue compañera durante varios de Pereyra y recordó que ya había venido a Mendoza a vivir la experiencia, mientras que para Guillermo será su primera experiencia: “Vine a vendimia con Mario hace cinco años y la emoción fue cuando vino gente al móvil con una foto que se sacaron en aquel momento con él. En ese tiempo vinimos sólo por dos días, pero ahora tuvimos la revancha porque nos quedamos varios días más”.

“Nosotros no vivimos nunca ni Vía Blanca ni Carrusel y eso que residimos en una provincia que tiene muchas fiestas y festivales, pero la vendimia es distinto a todo por como lo vive la gente, como agota las entradas, como se prepara, como vive cada uno de los shows y todo lo que rodea a esta fiesta. Es una cuestión de estado”, señala asombrada Agustina.

Mientras que Guillermo aseguró que sienten la responsabilidad de contarle al país lo que se vive en Mendoza en vendimia: “Lo lindo de Mendoza y de ésta fiesta es que se nota que es el trabajo de todo un año para esto, ya que están eligiendo reinas desde principio de año y nos da la responsabilidad de contárselo al país, además del trabajo que hacen nuestros compañeros mendocinos. La vendimia en Mendoza es otra cosa”.

Agustina Vivanco y Guillermo Hemmerling se instalaron con "Siempre Juntos" en pleno centro mendocino.

El encargado de contarles la idiosincrasia que se vive en ésta época en Mendoza es el ‘Alambre’ quien trata de fanatizar a los cordobeses: “Yo trato de explicarles algo que los mendocinos lo tenemos incorporado y es normal. Trato de crear fanáticos de mi fanatismo por Mendoza y que puedan hablarle de igual a igual a una ciudad que está a 800 kilómetros de distancia y que vive realidades diferentes”.

Mientras el móvil de Cadena 3 estaba en la calle Garibaldi, varios oyentes se acercaron para recordar a Mario Pereyra: “Tengo un profundo reconocimiento con los oyentes que recuerdan con tanto cariño a Mario, se me acercó una persona con una foto y se puso a llorar diciendo ‘ustedes son mi familia, mi compañía, mis amigos’. Tratamos de comprenderlos porque nosotros quedamos un poco como ellos: huérfanos porque Mario se fue de repente, pero a las personas les decime que él está acá en todas las enseñanzas que nos dejó”, aseguró Vivanco.

Hemmerling también recordó al creador de la cadena: “Mario siempre tuvo muy presente a Mendoza, al punto que hace 20 años decidió hacer un programa sólo de música mendocina (folklore), que me tocó conducir a mí, y era para captar a oyentes mendocinos y eso hizo que gente de Mendoza quiere tanto a Cadena 3″.

Para Guillermo la gente entendió el rol que tenían que cumplir al ocupar, como equipo, el lugar de Pereyra: “La gente nos dice ‘extraño mucho a Mario, pero los escucho a ustedes porque son mi compañía’ y eso está bueno porque no caemos en la comparación. Nosotros entendemos que le dimos una frescura, pero teniendo presente siempre a Mario”.

Pereyra fue el encargado de llevar a Jarmolczuk a Cadena 3, pero no compartió prácticamente nada con él por la pandemia, por eso la adaptación del Alambre a una nueva provincia costó bastante: “Mi adaptación a Córdoba fue muy lenta porque llegué a Córdoba y se empezó la pandemia y las restricciones. Fueron dos años de vivir en una provincia y no poder salir, no conocer al cordobés. Fue difícil, raro, sin tener un lugar donde vivir y sin nadie porque estábamos sólo con Agus en el estudio. Eso hizo que todo el proceso se demorada más de lo normal porque estaba asustado, no tenía quien me marcara si me estaba equivocando y por eso toqué mucho de oído”.

Después de Mario

El fallecimiento de Mario Pereyra fue un golpe duro para todos los integrantes de la radio, ya que fue de manera sorpresiva… pero el show tenía que continuar y por eso no se apostó a una figura sino a un equipo para seguir adelante con uno de los programas más escuchados de Argentina.

“Después del fallecimiento de Mario nunca se planteó un reemplazo, nunca se dijo que Guille sería quien reemplazaría a Mario sino que seríamos un equipo que va a ocupar ese lugar, lo mismo pasó con Geo (Monteagudo) y Raúl (Monti) a la tarde que no son el reemplazo de Rony Vargas, sino un equipo. La gente lo percibe y eso está muy bueno”, confirma Agustina.

Y la conductora de “Siempre Juntos”, continuó: “Sabíamos que nos iban a estar mirando porque teníamos que ocupar un lugar muy importante y por eso hicimos un scrum como en el rugby y empujamos todos para adelante y lograr un objetivo y lo entendimos nosotros y los oyentes”.

Mientras que Guillermo aclara: “Prueba de eso es que el equipo es el mismo que hace un año y medio, se suma gente pero el equipo sigue”.

El futuro

Cuando se tocó el tema del futuro, todos tuvieron diferentes visiones.

Guillermo eligió “que sigamos creciendo y viajando para conocer las provincias de todo el país”, mientras que Agustina aseguró “el primer objetivo fue no defraudar y el segundo es seguir creciendo como equipo y mantenernos juntos”.

Por su parte, el “Alambre” señaló que le gustaría “disfrutar el momento porque después de lo que pasó con la pandemia no quiero planificar muy lejos en el tiempo, hay que ser más cortoplacista. Si bien cambió el público, me gustaría que me pase en Córdoba lo mismo que viví acá en Mendoza, pero no haría lo mismo”.