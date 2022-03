C Tangana se bajó del line up de Lollapalooza: Quién lo reemplaza

Después de dos años de reprogramaciones del festival debido a la situación de Coronavirus, la fecha del Lollapalooza 2022 está a punto de concretarse, pero con algunas bajas. Y es que en el día de ayer, algunos artistas confirmaron que no podrán dar su presentación en el festival, entre ellos, C. Tangana.

Así es que la situación por el Covid continúa poniendo trabas a la hora de concretar. O así lo dio a entender la producción del festival cuando anunciaron la noticia.

Comunicado de Lollapalooza 2022.

Sumado al madrileño, Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard también anunciaron que no podrán estar presentes este fin de semana.

C. Tangana se presentaría el día viernes 18, el primer día de los tres que dura el festival. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban y por ese motivo no viajará a Argentina para cumplir con el compromiso.

Comunicado de Lollapalooza 2022.

El músico madrileño re-publicó en su cuenta oficial de Instagram un comunicado que emitió la producción del festival para explicar los motivos de su ausencia en el Lollapalooza 2022.

“Por razones ajenas a la producción de Lollapalooza Argentina y habiendo recibido todo el apoyo posible por parte de la producción del festival, la oficina del artista lamenta comunicar que C. Tangana no podrá hacer llegar la carga ni el personal necesarios para su actuación en la edición 2022 por lo que se ve obligado a cancelar su participación”, comienza el comunicado.

Comunicado de Lollapalooza 2022.

“C. Tangana se disculpa ante todo con sus fans y lamenta mucho no poder brindar su show”, continúa el comunicado. Aunque no todo está perdido y más adelante dejan vigente la esperanza a sus seguidores de que próximamente llegue al país: “Tanto la oficina del artista como EF Entertainment esperan muy pronto anunciar su próxima presentación en Argentina”.

En el caso de Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard se bajan del festival debido a circunstancias imprevistas relacionadas al Covid-19. Sin embargo, desde la organización del festival confirmaron que están invitados para el año que viene. “Estamos emocionados porque regresarán para la edición 2023″, escribieron.

Comunicado de Lollapalooza 2022.

Para reemplazar los lugares vacíos, se anunció que se sumarán a esta edición del Lolla Two Feet y Brandy Cyrus, hermano de Miley quien se presentará el mismo día que ella.

Cabe destacar que, además de estos tres artistas, se suman a las bajas del festival Phoebe Bridgers, quien confirmó anteriormente que no sería parte del Lollapalooza en Latinoamérica, y Natanael Cano.