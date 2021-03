Brassass llega al Teatro Plaza con material de su segundo disco

Con muchas ansias por su vuelta a la presencialidad, Brassass tocará esta noche a las 21.30 en el Teatro Plaza. Con un show que promete nueva música, mucha energía e invitados de lujo, la brass band estará mostrando material de su nuevo disco y presentando a su nuevo percusionista que da un aire muy original al proyecto que se asoma.

Durante la noche, habrá artistas invitados, algo que la banda disfruta compartiendo escenario con amigos y colegas muy cercanos donde la fusión entre sus artes, estilos y ritmos se vuelven protagonistas.

En esta segunda fecha presencial, luego de su presentación en Potrerillos hace algunas semanas, la banda compuesta por 9 instrumentos aerófonos tendrá un momento significativo en donde cerrarán una etapa para darle espacio a lo que viene.

“Básicamente vamos a darle un cierre al primer disco, no quiere decir que no vayamos a tocarlo pero queremos cerrar la etapa del primer disco y abrir el segundo que es una huella bastante interesante de las culturas de los ritmos latinoamericano y la música urbana”, cuenta Abel Manzotti, tubista de Brassass.

Y agrega: “Queremos que la gente vaya y nos escuche, es importante el feedback de la gente para que nos digan lo que siente al escuchar, es interesante pero necesitamos eso y es la gran premisa de este toque y que deje abierto la premisa para el lanzamiento del segundo disco que, si Dios quiere, será en la segunda mitad del año.”

Brassas es la única banda de brass en Mendoza y a nivel nacional, son la única que lleva a sus presentaciones temas de su propia autoría. Es por ello que, tanto en nuestro país como en el resto de Latinoamérica, su repercusión es indiscutible.

Brassass y su segundo álbum

Luego de que en 2017 lanzaron su primer disco bajo el mismo nombre de la banda, no hubo vuelta atrás. A partir de allí, la carrera de estos músicos ha ido en ascenso y sus esfuerzos dan sus frutos.

Con planes de terminar el 2021 con su nuevo álbum en las calles, ya presentaron el primer adelanto de lo que será un disco con un tono muy diferente a lo que veníamos viendo de ellos.

Si bien su fuerte está en saber combinar instrumentos y géneros musicales, esta vez el enfoque está en darle un espacio a la música latinoamericana y así reflejar el sonido urbano que se encuentra a lo largo y ancho del continente.

“El primer disco fue una prueba de tirar la carne al asador y ver qué generaba más movimiento en la gente, ver qué nos rendía a nosotros musicalmente, entonces dentro de la música urbana hay un poco de todo en el primer disco y podemos llegar a decir que hay algo de incidencias latinoamericanas. Pero ya el segundo va todo por ese lado, todo pertenece sin salir de la música urbana con su esencia de brass band, estamos indagando en tinkus, tenemos mucha melodía milonguera, pasamos desde ritmos brasileños a un festejo peruano. Vamos delineando pasajes latinoamericanos con nuestra música, y eso se nota mucho cuando vas escuchando los diferentes tracks , vas escuchando las diferencias y más en la percusión que será la presentación de Ernesto, el pecursionista que tenemos ahora y él ha sabido marcar bien ese camino con su lenguaje”, adelanta.

En cuanto a lo que será el lanzamiento, su deseo principal es lograr una unión con el público pero que por el momento la pandemia no lo permite. Es por esto que, en palabras de Abel, prefieren no apresurarse para así alcanzar su presentación más anhelada.

“El disco está prácticamente grabado, queda un track y quizás un bonus, pero sólo falta la etapa de masterización. Para presentarlo, nos gustaría hacer algo muy participe con el público pero eso hoy por hoy es difícil, y pretender hacerlo y darle la forma a la idea seguramente será más adelante, es muy probable que el disco esté terminado antes pero no lo vamos a sacar hasta que no tengamos definida la presentación -cuenta Abel- Si lo presentamos como este show que el escenario nos separa del público, no va a generar tanto como queremos. Nunca va a ser lo mismo escuchar el track en Spotify que en vivo e incluso a nosotros nos genera algo diferente.”

Por otra parte, no todo se reduce al trabajo del que venimos hablando. Su talento y perseverancia los llevó a ser convocados para representar a Mendoza más allá de las fronteras. “El año pasado nos convocaron a un festival en Francia que lo pasaron para septiembre de este año. Nos gustaría ir, participar de ese festival y mostrar la música que se gesta en Mendoza, representarnos en este rincón del mundo. Es en Belfort y son 1300 bandas las que se presentan. Lo importante es recaudar los fondos para ir porque allá no pagan muy bien, así que queremos concretar eso.”

Este 2021 promete ser un año con muchos proyectos por delante para los integrantes de Brassass. Un disco en camino y un festival en Francia que los invita a mostrar el talento mendocino son las principales metas a las que apuntan llegar.

Sobre Brassass

Brassass nace como una agrupación que, a diferencia de los ensambles tradicionales, no tiene ningún instrumento eléctrico ni armónico, por lo que las composiciones están trabajadas para mantener a todos los instrumentos de bronce ocupando distintos roles dentro de la canción, además de la melodía como la armonía y los tipos de combinaciones tímbricas que enriquecen y caracterizan a la formación: trompetas, un corno de marcha, un saxo contralto, un saxo barítono, dos trombones, una tuba y batería, además de accesorios rítmicos.

En 2015 fue donde comenzaron a participar en numerosos eventos al tiempo que editaron videos para meterse en el mundo de las redes sociales, algo que les permitió posicionarse rápidamente dentro de la escena local y más allá.

Finalmente, en mayo de 2017 vió la luz “Brassass”, su primer trabajo discográfico, y el mismo año fue galardonada con el emblemático reconocimiento provincial “Premio Escenario” a la “Mejor Producción Musical”.

Ya para 2018 la banda presentó su primer videoclip oficial del tema “Gauchos” y a partir de allí su camino siempre fue en ascenso. Desde sus inicios a la actualidad tocó en destacados escenarios y festivales como World Flutes Festival, Festival Andino Internacional de Teatro, Jazz En El Lago en sus ediciones de 2016 y 2018, UNCuyo Rock, “La fiesta de la cerveza, entre otros.

Como adelanto de lo que será su segundo disco, en julio de 2020 la banda lanzó “TINKUng-Fu”, un nuevo single Feat. Ayllu Waira (vientos andinos). Una banda que promete mucho futuro en el plano musical mendocino.

Integrantes: Abel Manzotti (tuba), Rodrigo Martínez (trombón), Leonardo Altavilla (trompeta), Guillermo Levis (saxofón tenor), David Tchrikishvilli (trompeta), Emmanuel Cruz (saxofón alto), Leandro Riolobo (corno), Gonzalo Giménez (saxofón tenor), Lucas Lucchetti (batería), Ernesto Pérez Matta (percusión).