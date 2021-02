Billie Holiday, la biopic con una brillante actuación de Andra Day camino a los Globos de Oro

Entre los estrenos de esta semana se luce la cantante y actriz Andra Day que revive conmovedoramente a la gran Billie Holiday en “The United States vs Billie Holiday”, una de las candidatas a los Globos de Oro que se entregan el domingo. La película llega a la plataforma Hulu; es decir con estreno solo en los países que ofrecen ese servicio (primordialmente en el hemisferio norte).

Lee Daniels no quería tocar la historia de Billie Holiday . Después de todo ya existía “Lady Sings the Blues’' (”El ocaso de una estrella’'), la película de 1972 con Diana Ross y Billy Dee Williams que mostró un romance negro y a Harlem como nunca se lo había visto en pantalla.

Pero esa no era la historia completa de la cantante. Holiday era una heroína olvidada de los derechos civiles que fue perseguida por el gobierno estadounidense por el uso de drogas y su canción de protesta, “Strange Fruit’'. Esta es la historia que cuenta “The United States vs. Billie Holiday’', escrita por la dramaturga ganadora del Premio Pulitzer Suzan-Lori Parks .

“Me hizo pensar sobre las muchas historias que no se cuentan que desconocemos. Así que tenía que contarla”, dijo Daniels. Incluso llamó al emblemático productor Berry Gordy, quien produjo “Lady Sings the Blues’', para que le diera su bendición. “Simplemente quería hacerle justicia. Estaba tan aterrado’', afirmó el director.

Naturalmente, el mayor reto sería encontrar a la actriz correcta para Holiday. ¿Debía usar una actriz conocida? ¿Una desconocida? ¿Una cantante que debutara en el cine como lo hizo Ross hace 50 años?

Por sugerencia de su mánager se reunió con Andra Day, quien había sido nominada a un Grammy pero nunca había actuado. Cuando se sentó con Daniels, Day le dijo: “No creo que debería hacer esto’'. Pero Daniels vio un video filmado en secreto por el maestro de actuación de Day donde ella se transformaba en Holiday, y quedó convencido. Tenía que ser Day.

La vida rota de Billie Holiday, una reina del jazz arrasada por el desamor y las drogas

Hacer la película fue un desafío. Daniels la rodó en celuloide, lo cual consumió gran parte del presupuesto, y quería asegurarse de retratar su mundo y todo su glamour, así que todo el dinero que juntaron está “en la pantalla’': y se nota. El filme traza el recorrido de los últimos años, durísimos y trágicos de la cantante.

Andra agradeció que el inicio del rodaje se aplazara. Tuvo un año y medio para prepararse. Salir del personaje le fue difícil. Incluso alarmó a Daniels: “Esta chica se está preparando para ser súper famosa. Pero me asustó mucho cuando nos acercábamos al final. Una de las últimas cosas que filmamos era ella cantando ‘All of Me’ y le dije, ‘es hora de que liberes a Billie. Tienes que cantarla como Andra ahora’... No podía hacerlo, no podía dejar a Billie’, así que se puso a llorar’'. Las lágrimas quedaron en los momentos finales de la película.

El compromiso le ha valido reseñas favorables y una nominación a los Globos de Oro, que se entregan el domingo.