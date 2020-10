Billboard Music Awards: el rapero Post Malone y Billie Eilish los mejores artistas del 2020

El rapero estadounidense Post Malone arrasó anoche con nueve premios en los Billboard Music Awards 2020, entre ellos el galardón al mejor artista del año, en una gala que debía hacerse originalmente en abril pasado pero que fue postergada por la pandemia.

En el Dolby Theatre de Los Ángeles y con la conducción de la artista Kelly Clarkson, con la ya habitual transmisión para Latinoamérica por TNT, se llevó a cabo una nueva edición de los premios que consagran a los músicos que se posicionan mejor en los rankings de popularidad de la afamada publicación.

Internet

Post Malone llegaba con el mayor número de nominaciones (16), y no defraudó, ganando el premio al “Artista Top” del año, al mejor artista masculino, al artista con más reproducciones por streaming, y por supuesto varios galardones más por su álbum “Hollywood’s Bleeding”.

La otra artista destacada de la noche fue Billie Eilish, quien fue elegida como la mejor artista femenina y su disco “When We Fall Asleep, Where We Do We Go?” fue considerado como el mejor del año.

Internet

La ceremonia contó con los shows de destacadas figuras, como Alicia Keys, Bad Bunny, los coreanos de BTS, Demi Lovato, John Legend y el propio Post Malone, entre otros.