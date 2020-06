Benjamín Torres. Prueba con el pop latino y los ritmos urbanos

En medio de la pandemia y con muchas ganas de seguir adelante con su carrera, Benjamín Torres apuesta a continuar con su trabajo musical y presenta su sexta canción “Nuestra historia”, que hoy se lanza en todas las plataformas digitales.

Con sangre de músico y perteneciente a una familia de artistas, la nueva sensación que causó el comienzo de él en la música es indiscutible. Hace poco más de un año, Benja comenzó con su carrera y ya tiene varios temas publicados que compondrán su primer disco.

“Estoy muy contento, pensé que la cuarentena de alguna forma me iba a atrasar porque tenía varios proyectos y todo lo contrario, me dio más tiempo para estar concentrado en lo mío, componer temas nuevos, trabajarlos y hacer cosas relacionadas a la música, muy activo y trabajando a full”, contaba el joven a Estilo.

Benjamín Torres, el músico lanzó “Nuestra historia”, el sexto corte de su primer disco. Gentileza

“Más allá de que tengo cinco temas, recién está empezando mi camino, es todo muy nuevo y me siento con muchas ganas de seguir”. Codo a codo con su prima Ángela, quién sacó el primer corte de su disco la semana pasada, los jóvenes artistas trabajan en perfeccionar y desarrollar su imagen musical e imponerse en esta industria donde sus antecesores vienen hace tiempo ganando terreno.

-¿Qué vamos a ver en “Nuestra historia”?

- Fue una canción que le compuse a mi novia en el verano y como dice el título habla de nuestra historia, lo que sentí cuando empezamos y está llevado a un sentido alegre que te hace bailar. En el video participa ella, que estamos haciendo la cuarentena juntos pero parece que estamos en distintos lugares y yo rompo la cuarentena para ir a verla.

-¿Y qué dice ella? Imagino que muere de amor…

- Sí, en “Traguito de paz” también hablo un poco de lo que pasó cuando nos conocimos, pero este es más especial todavía. En el video participa ella y hace poco adoptamos una perrita que también está. Es muy especial, estamos muy contentos.

-¿Cuáles son tus expectativas esta nueva canción?

- Expectativas tengo muchas, en lo personal con mostrar estos temas porque son muy personales, escribí sobre cosas que me pasaron o le pasaron a personas cercanas. Estoy muy esperanzado a sacarlo, más allá de que todas mis canciones me tocan, las últimas son diferentes.

Mi primer tema lo compuse a los 18, creo que en estos cuatro años hubo una madurez y los veo distintos. Hoy ya escribo desde otro lugar. Incluso a la hora de componer, uso otras palabras, busco otros mensajes.

-Los temas que conforman el disco, ¿ya están todos compuestos?

- Sí, estoy trabajando en la producción. De los que faltan, hay tres que ya están terminados y dos que aún estoy puliendo. La idea es lanzar un tema por mes, el mes que viene lanzo uno más movido, en agosto una balada, hasta completar los cinco y mi idea es que para octubre o noviembre unir todos y lanzar el primer disco. Todavía no encontré el nombre del CD, estoy viviendo el día a día.

-¿Has podido experimentar con el disco en cuanto al estilo musical?

- Lo que me pasó es que los primeros cinco los saqué hace un año y medio casi y los nuevos ahora, creo que en ese tiempo sentí una madurez y hoy los hubiese hecho distintos. Pero eso pasa, los escucho hoy y ya me hago críticas.

Todavía me estoy hallando como artista, con la música quiero traer un mensaje de alegría, emoción, trasmitir cosas. Creo que la música es eso, generar cosas en los demás. Me parece que este primer disco va para el lado del pop latino, algunos tienen variantes tirando más para el reggae, otros más reggaetón, baladas; me gusta tener esa variedad porque me gustan los artistas que no se encasillan en un solo género. Me gusta que la gente me pueda imaginar cantando otras cosas.

-De todas las canciones que compusiste, ¿con cuál abrirías un concierto?

- Eso me encanta (ríe). Justamente la semana pasada hice un show en mi casa y mi público eran mi novia y mi perrita, canté mis 10 temas y esas cosas me ayudan a proyectar. Acá en mi casa lo suelo abrir con “Te pido que no”, que es mi primera canción tiene un sentido muy especial por eso.

Mis preferidas serian todas pero hoy hay dos de las que estoy muy enamorado que son “Nuestra historia” y después una canción que le compuse a un primo que se separó después de muchos años de relación que se llama “Amor propio”, ese tema lo canto y me pega en el alma a mí, siento y espero poder generar eso en los demás; ya el título es muy fuerte.

El desafío de la música en medio de la pandemia

A pesar de que sus canciones estén producidas hace meses, grabar los videoclips que las acompañan ha sido todo un desafío. En medio de la pandemia y sin poder salir a producirlos, el músico junto a su equipo debieron ingeniárselas para adaptar los videos a las nuevas reglas.

Ambos casos son los de sus últimos temas “Dime si hoy” y “Nuestra historia”, ambos grabados durante el aislamiento aunque resueltos de una forma muy particular y diferente.

-¿Cómo surgió la idea de incluir a personas de diferentes lugares en el video de “Dime si hoy”?

- Me puse a pensar una idea para este video porque no iba a ser nada parecido a esto, este tema no lo iba a sacar ahora pero como se dio el tema de la cuarentena, es movido y alegre, pensé que había que sacarlo ahora. Y como no se puede hacer ‘la producción’, salió la idea de conectar a diferentes países del mundo.

Lo empecé a hablar con mi papá y empezamos a mover contactos, logramos conseguir los videos y no sólo fui el productor sino también lo edite. Quedé conforme, creo que la idea se llegó a mostrar bien, más allá del encierro estamos todos unidos.

-¿Cómo te llevás con las redes?

- La verdad es que siempre me llevé bien, entiendo y me gusta pero este último mes estuve más activo, mostrando contenido propio, hice covers de otros artistas y lo hacía para generar contenidos. Yo quiero apostar a mi música pero si es por eso sólo saco música una vez al mes.

-¿Hay planes de algún concierto por streaming para promocionar?

- Lo pensé pero aún no hay nada definido. Este viernes para presentar el tema voy a hacer un vivo mostrando mi reacción con la gente que lo vea conmigo. Después quiero esperar a sacar unos temas más y ahí preparar un pequeño concierto desde mi casa, preparar un acústico, estoy armando un cuarto en mi casa para eso.

-¿Qué se espera para los próximos meses?

- El próximo mes se viene algo especial, en las redes estoy dejando intriga, se viene con algo copado pero no me dejaron decirlo. Es un tema muy movido, muy arriba y viene con un sentido especial.

Una herencia familiar

Tanto Benjamín como su prima Ángela han sido noticia las últimas semanas. Los jóvenes están en pleno comienzo de su carrera musical y las expectativas son muy altas. Pero aunque esté rodeado de músicos, Benjamín no dejó que esto fuera un pase libre, sino más bien una presión extra en ganarse su lugar en la industria.

-¿Qué artistas te inspiran o son ejemplos para vos?

- Siempre nombro a David Bisbal porque me gusta cómo armó su carrera, cercano yo me crie viendo la carrera de mi tío Diego y fue lo que siempre tuve al lado, él y mi hermano que toca la guitarra. Me crié viéndolos a ellos dos, mi hermano desde mi casa y mi tío también me motivaron, los admiro muchísimo. A Diego cómo manejó su carrera, llegar, posicionarse y mantenerse tantos años.

-Algún consejo que recuerdes de Diego cuando le contaste que querías dedicarte a la música…

- El que más recuerdo es que cuando pensé en empezar hace poco más de cuatro años, primero llamé a mi mamá, después a mi papá y después a Diego. Tanto él como mi mamá me dijeron “No te confíes por un apellido, las cosas no van a llegar más fácil. ¿Querés cantar? Bueno anda a estudiar, hay que prepararse, no te confíes por ser ‘sobrino de…’ o ‘nieto de…’. No te confíes, eso sacatelo de la cabeza”.

Fue lo mejor porque desde un principio yo pensaba que teniendo familia de artistas iba a ser más fácil y fue como ubícate, no es así. De alguna manera, no sé si en todas las familias les dirán eso pero a mí me hizo más fuerte, miro para atrás y logré hacer mis temas, logré un montón de cosas sin que me las regale nadie. Me siento contento y tengo la conciencia tranquila de ir ganando mi lugar yo.

-¿Te ves haciendo algún tema con Diego o Ángela?

- Como deseo para mí lo tengo muy presente, me encantaría hacer algo con ellos. Con Diego hablarlo no lo hablé, pero hemos conversado de invitarme a hacer algún show o algo así, en algún momento se lo dije pero nunca quedó nada concreto.

Con Ángela no hemos hablado de hacer un tema, ella participó en uno de mis videos y cuando hicimos eso quedamos en hacer un cover, yo creo que en algún momento se va a dar. Pero conectado con lo anterior, hoy ellos dos están posicionados por su laburo detrás que a mí todavía me falta para llegar y sé que me lo estoy ganando. Una vez que llegué me plantearé hacer algo con ellos.