Benito Fernández, la estrella de los jurados en “Corte & Confección Famosos”

Sin filtros, exigente, pero sin perder el humor, Benito Fernández será nuevamente uno de los jurados del reality “Corte & Confección”. En marzo del año pasado tuvo que abandonar el siglo debido a la pandemia, pero ahora vuelve con su implacable mirada del diseño y la alta costura en la versión famosos del programa conducido por Andrea Politti, que debuta el lunes 8 de febrero, a las 16, por la pantalla del Trece.

“Tengo mucha expectativa, es un programa que me encanta. Esta versión es una mezcla de la primera versión original pero con famosos. Y poder volver hacerlo con todos los recaudos, pero con modelos. Es un programa que quiero mucho pero tuve que abandonar por la pandemia en marzo. Lo principal es que pueda estar al aire y creo que es una propuesta que educa, entretiene, que reivindica un oficio que es la cultura y el diseño”, dice al teléfono antes del estreno de la cuarta temporada del ciclo televisivo de LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli.

Recocido en el mundo de la moda por vestir a personalidades del espectáculo, modelos y hasta la reina de Holanda Máxima Zorreguieta, Benito Fernández será uno de los encargados de elegir al mejor diseñador famoso junto a Verónica De La Canal y Fabián Zitta. Mientras que Matilda Blanco seguirá desempeñándose como jefa de taller.

En esta edición de “Corte & Confección Famosos” quienes se someterán al reto de la aguja, el hilo, el diseño y la costura son Nora Cárpena, Aníbal Pachano, Pachu Peña, Adriana Salgueiro, Bicho Gómez, María Fernanda Callejón, Anita Martínez, Tucu López, Mario Guerci, Barbie Vélez, Ximena Capristo y Miriam Lanzoni.

-¿Tenés algún favorito?

-Los perfiles los vi al comienzo y muchos no entendí porqué estaban ahí. Pero todos antes hicieron un curso, y cuando vi los videos me sorprendí gratamente de lo involucrados que están todos, que no se lo tomaron como un reality más. Con el compromiso de querer coser, de armar las prendas, de tener ideas propias. Después vamos a ver a lo largo del concurso quienes pueden sacarle provecho, porque es un gran aprendizaje. Ojalá yo hubiese tenido gente que te ayuda, jurados que te dan devoluciones. Creo que de acá algunos se van a animar a hacer una cápsula o proyecto con la moda. Hay gente de teatro y televisión que no ha podido trabajar durante todo el año pasado. Entonces es abrir la puerta para que la gente se reinvente.

-Es llamativo como el interés por la costura crece entre los más jóvenes y era un oficio casi olvidado.

-Siempre pensé y creí en los oficios, tal vez por ser disléxico. Y les inculqué a mis chicos que los oficios se pueden practicar en cualquier lugar del mundo y que son necesarios. Por eso son necesarios los oficios, mi hijo es músico y mi hija diseñadora. Siempre reivindico eso, porque las grandes profesiones son importantes, pero últimamente se les dio un lugar de segunda. Y este programa reivindicó el oficio de la costura además del diseño, que ya es una carrera que está en todas las universidades. Pero necesitamos gente que cosa, que borde, que intervenga telas.

Hoy está comprobado que los chicos de 18 años compran máquinas de coser. Me encanta que la gente joven apueste por los oficios. Además te da armas para lo personal y los emprendimientos, que en países como los nuestros, la pyme es fundamental para generar fuentes de trabajo y recursos para que la gente pueda crecer. Además para que no se pierdan muchas técnicas autóctonas y manuales.

-¿Cómo ves el éxito de este tipo de reality?

-La realidad es que estos realities son programas que tienen una fortaleza tremenda. Porque entretienen, educan, toman temáticas de la actualidad. Lo que sucede es que a veces te quedas con las peleas o el escándalo, las discusiones. Pero son programas que toman temáticas del hoy, que son solidarios, que son inclusivos y entretienen. Y eso es muy fuerte.

-¿Le tomaste el gusto a trabajar en la televisión?

-Sí, me encanta. Me gustaría hacer radio, teatro, pero hoy con esto es suficiente. Tengo mi empresa que llevar adelante, mi familia y no me dan los tiempos. Creo que pude traspasar el miedo de la televisión, porque no es algo que uno elige. Como diseñador yo elegí hacer ropa y que saliera mi ropa en la tele. Pero fue gracias a Jorge Guinzburg en un programa que hice con él hace muchos años, que encontré un lugar diferente, donde no era solo Benito Fernández y su ropa. Y ahí me di cuenta que tengo cosas para dar, para transmitir. Y empecé a trabajar sobre eso y siento que es un lugar donde me puedo expresar, donde no se me pone en un lugar de la grieta. En la tele encontré un lugar donde no se me encasilla.

Al comienzo protestaba un poco, sobre todo con las redes sociales porque uno termina expuesto y voy privándome de momentos íntimos, como desayunar solo un domingo en un bar y no sentir la mirada del otro. En un momento pensé en abandonar las redes sociales y hoy digo por suerte no lo dejé. No me hice el cool porque hoy desde ahí puedo ayudar a un montón de gente. Trabajo como Mamis solidarias, con el hospital de niños. Y hoy agradezco tener las redes no solo desde lo comercial, sino participar en experiencias de vida y ayudar a un montón de gente.

Benito Fernández: deconstrucción a los 60 años

En las últimas entrevistas y apariciones, Benito Fernández sorprendió por varias confesiones sobre su vida privada y hoy se muestra abierto y dispuesto a no guardarse nada. Desde la dislexia, un trastorno que lo acompaña desde la infancia hasta confesar su homosexualidad y enfrentar los parámetros del mundo de la moda y empresarial son parte de su realidad, donde dejó atrás prejuicios y creencias.

-¿Te cambió el chip después de la pandemia como diseñador?

-Yo lo divido en dos. Uno es la tragedia de la enfermedad, la muerte, el encierro, las economías devastadas y lo que nos toca vivir. Pero por otro lado a mí me cambió la cabeza, yo vengo de una generación donde todo se ocultaba y cuando empezó todo esto dije: “Llegamos acá porque ocultamos cosas”. En mi época se ocultaba las inclinaciones sexuales, las discapacidades de un familiar, las creencias políticas. Y me di cuenta que todo eso no llevó a este lugar. Hoy las grandes potencias han ocultado información al respecto. Cambié mi cabeza en esa perspectiva, de no ocultar, no ponerme en un lugar de grietas, sino decir las cosas. Y me ayudó a cambiar mi empresa, a tocar temáticas como la inclusión, cambié desde el tipo de ropa que hago hasta los puntos de venta, el marketing, las alianzas comerciales. Pero el punto de partida fue ese, de no ocultar nada.

Benito Fernández

Soy una persona que me gustan los cambios, me genera adrenalina, no me paralizo, no hay que tener miedo al cambio.

-De todas las personalidades y mujeres que has vestido, ¿quién te sorprendió?

-Tengo dos personas que no conocía y al conocerlas me encanta vestirlas. Una es Priscilla Presley, la esposa de Elvis que la vestí hace un año y medio. Es una mujer maravillosa, su personalidad, su carácter. Fue increíble, porque una clienta mía que vive en Estados Unidos le organiza las giras a ella con sus charlas. Y cuando llegan a Chile, para el evento se pone una camisa y un pantalón, entonces le sugiere que cuando venga a Buenos Aires tiene que vestir un look más distinguido. Y como Priscila no conocía a nadie, a ella se le ocurrió que yo podía vestirla. Me ubicó por medio de una amiga, me llamó y a los dos días estaba en mi oficina y le hice tres trajes que los usó para la presentación en el Luna Park y su gira en Italia.

Eso surge porque uno trabaja y siembra. Es increíble que una persona que me conocía hace 20 años me localizó y me recomendó. Otra de las mujeres es Máxima Zorreguieta. Pero no las elijo por la magnitud de su popularidad, sino porque son las mujeres que me gusta vestir, que son femeninas, que trabajan, que se comprometen. Lógico que tienen una realidad socioeconómica privilegiada, pero creo que representan la marca, porque son mujeres fuertes, auténticas, del hoy, que no quedaron en el tiempo.

“Corte & Confección”: Los famosos se animan a la costura

“Corte & Confección” es uno de los ciclos más exitosos de canal Trece, y mañana lunes comienza su cuarta temporada con la edición Famosos.

El ciclo que conduce Andrea Politti pondrá a prueba a doce personalidades de la televisión y el espectáculo, que tendrán que diseñar y trabajar en equipo con sus asistentes, para lograr el mejor look y diseño.