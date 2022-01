“Babil” y “Fugitiva”: cómo son las dos ficciones turcas que emocionarán en este 2022

Las novelas turcas siguen, y seguirán, ocupando el aire televisivo. Cuando unas no terminan, otras ya forman fila para entretener y emocionar a las familias argentinas. Los primeros días del 2022 también traen novedades en este segmento. Para empezar, “Babil”.

Una historia al límite

“Babil” estrenó el lunes pasado en TNT Series (14.35 hora argentina), y es protagonizada por Halit Ergenç quien interpreta a un honorable profesor universitario caído en desgracia. Sigue transmitiéndose de lunes a viernes.

La presencia de Ergenç en el papel de Irfan no es menor: es reconocido por interpretar a Onur en “Las mil y una noches”, lo que lo llevó al estrellato internacional y especialmente en los países latinoamericanos donde esa ficción, que sirvió para posicionar en la región este tipo de ficciones, se transmitió. Lo acompañan en el elenco Asli Enver (Ayse), Nur Fettahoglu (Eda), Ozan Güven (Egeman), Birce Akalay (Ilay) y Mesut Akusta (Süleyman), entre otros.

El argumento va así: La vida de Irfan, un idealista profesor de Economía, sufre un brusco cambio cuando es despedido injustamente y descubre que Deniz, su hijo de siete años, está gravemente enfermo. Al ver que se quedan sin opciones, él y su esposa Eda toman una serie de decisiones que los irán arrastrando a una oscura aventura de innumerables desafíos y en donde deberán cruzar esos límites que jamás pensaron atravesar.

Si bien era un profesor con una ética intachable y responsable, y se dedicaba con tranquilidad a su trabajo y su familia, sufre la trampa de un oponente que lo acusa de ladrón y corrupto. Después, al descubrir que su hijo tiene una enfermedad terminal piensa en agotar todas las instancias éticas para conseguir recursos, pero la historia irá muy lejos.

Las cosas se complican un poco más cuando Eda, su esposa, pide ayuda a su amigo Egemen, quien está en la ruina a pesar de llevar una vida de rico. Durante su vida hizo diferentes cosas para ganar dinero, incluso un fraude. Pero no pudo llevar a cabo un homicidio y perdió todo lo que había conseguido. Egemen no puede decirle a Eda que está endeudado, porque hace tiempo tuvieron un romance y él aún la ama. Contra todo pronóstico promete que su ayuda y lleva a İrfan con Süleyman, un ex prestamista cuyos negocios incluyen el tráfico de armas y el lavado de dinero para la mafia. A partir de ese momento, Irfan entra en un peligroso mundo delictivo, se ve en medio triángulos amorosos impensados y enfrenta el peligro latente de que una verdad oculta por años haga estallar aún más su antigua vida apacible.

Al término de “Doctor Milagro”...

Si bien en la televisión argentina lo más visto del 2021 fueron los realities de “La Voz argentina” y “MasterChef Celebrity”, que entre sus distintas temporadas y sus galas ocuparon los seis primeros puestos de la tabla general, el séptimo lugar fue para “Doctor Milagro”.

Para aprovechar ese público fiel de los culebrones turcos, el canal ya está desempolvando la lata de “Fugitiva” para dentro de unas semanas.

La telenovela, que se verá en la Argentina entre fines de febrero y comienzos de marzo, irá al prime time, franja en la que “Doctor Milagro” ha sabido mantener bien alta la vara del rating. Estrenada en su país de origen en enero de 2018, dio vuelta por varios países (alrededor de 30), con muy buenos números de audiencia. Si bien “Doctor Milagro” contaba la historia de un médico que padecía un trastorno de espectro autista, había en la trama, de fondo, situaciones socioculturales que identifican a Turquía. Tal vez no tanto como en sus típicos culebrones.

Ahora, en “Fugitiva”, sí se verá en primer plano cómo se piensa y se vive mayoritariamente en Turquía, en círculos en los que las mujeres no intuyen siquiera lo que es el empoderamiento del que tanto se habla. El guion gira en torno a Nefes, una joven que fue vendida a un empresario y encerrada en una mansión. Y se casó no por amor, precisamente.

Durante años, ella intentó huir de esa opresión y esclavitud, pero nunca logró traspasar el umbral de ese infierno.

"Fugitiva", la apuesta de Telefe para mantener la audiencia de "Doctor Milagro".

Víctimas de violencia constante, ella y su hijo resistieron de acuerdo a un plan que ideó la protagonista para protegerlo: le hizo creer al niño que vivían en una suerte de juego, en un mundo imaginario. De un modo un tanto forzado, se ve cómo ella se las rebusca para justificar los golpes que recibía de parte de su marido.

Los libros de esta historia, a la que en muchos países se la conoce como “Mar Negro”, le cruzan un día su camino con el de Thair (Ulas Tuna Astepe), el hombre que le abre las puertas para poder empezar -o intentarlo, al menos- una nueva vida. Thair aparece en la mansión como el hermano menor de un personaje de los pesados, que hace negocios con el dueño de casa. La camioneta de Thair será la llave que destrabe la asfixia y el peligro de Nefes y su hijo.

Entre miedos, ruegos, estrategias, mentiras y peligros, Thair se anima a ayudarlos. Sin embargo, juntos descubrirán que la libertad no será la única opción. Y que habrá varias batallas por librar, con muchos rivales.

Con el correr de los capítulos, se verá que el enemigo y sus secuaces no les harán la vida tan fácil. Grabada casi íntegramente en Estambul, con las bellezas arquitectónicas y paisajísticas de fondo, la tira está protagonizada por İIrem Helvacıoğlu (Nefes), Ulaş Tuna Astepe (Thair), Sinan Tuzcu y Öykü Gürman.

Todo el relato se extiende a lo largo de tres temporadas, con idas y vueltas, y más sufrimiento que amor. Pero en una síntesis se puede adelantar que, sin proponérselo de entrada, Thair se convierte en la salvación de esta heroína turca.