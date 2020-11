Lucía y Joaquín Galán darán el sábado 28 de noviembre su primer streaming. Se trata del show “2020, el año que se detuvo el tiempo”, un espectáculo que combinará sketches y canciones donde Pimpinela estrenará temas camino a sus 40 años de carrera.

“Nos tomamos el tiempo para investigar acerca de las plataformas y garantizar una buena transmisión, porque lo que haremos será para toda Iberoamérica y también trabajamos una idea y un concepto diferente para que no sea una canción atrás de otra”, señala Lucía Galán en una charla con Télam.

La cantante, de 59 años, especifica que “lo que queríamos es despegarnos del concierto tradicional presencial, porque sino se convierte en un especial de televisión. Lo nuestro también pasa por lo actoral y queríamos recalcar más esa faceta”.

Su hermano Joaquín, compositor de las piezas que se hallan en los más de 20 álbumes de la dupla y responsable del guion de “2020, el año que se detuvo el tiempo”, agrega que “no queremos solamente pararnos a cantar canciones, sino recrear lo que es este momento a partir de las experiencias que compartimos con la gente y donde cada tema es un disparador de las situaciones vividas”.

En esa descripción, el autor y vocalista, de 65 años, consigna que “la idea es tomar desde esta herramienta del streaming para tratar de hacer lo que intentamos hacer siempre, que es proponer algo diferente”.

Pimpinela promete aprovechar el espectáculo virtual y online al que el sábado 28 desde las 21 podrá accederse a través de www.entradauno.com, para cantar por primera vez sobre un escenario sus nuevos éxitos “Traición” y “Payaso” (lanzados como videos durante la pandemia y que respectivamente en YouTube alcanzaron más de 18 millones de visitas y más de 2 millones de reproducciones).

Justamente para recrear la trama de “Traición”, en la puesta se sumarán a los hermanos Galán una dupla de intérpretes: Carina Zampini y Gabriel Corrado (protagonistas del clip) y también se agregará la actriz y cantante Giannina Giunta, habitual partícipe de los shows de Pimpinela, para otros pasos de comedia previstos.

Pero las novedades no evitarán clásicos del dúo como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Valiente”, “Hermanos” y “La Familia”, por citar apenas algunos de los grandes e imperecederos éxitos que generaron más de 30 millones de discos vendidos y el Premio a la Excelencia Musical que en 2019 le concedió la Academia Latina de Grabación en el marco del 20° aniversario del Grammy Latino.

Acerca del estilo Pimpinela, Galán recuerda que “empezaron a salir historias mezclando el teatro que estudiaba Lucía en el colegio Santa Rosa con mis canciones y ese juego nos divirtió y ahí sentí que había algo diferente que podía llegar a gustar”.

“Desde entonces -abunda- el hecho de cantar sin mirar a la cámara ni mirar a la gente es un juego que se recrea y un ‘acting’ que se fue profesionalizando y nos sigue ayudando mucho para acompañar un repertorio siempre muy atemporal y fuera de moda”.

Justamente el año próximo se cumplirán cuatro décadas del estreno en vivo de los hermanos que, revela el mayor de la dupla, “fue en noviembre de 1981 en la disco Macondo de La Plata después de habernos lanzado con el disco ‘Las primeras golondrinas’. Los pibes en el lugar nos miraban como si fuéramos marcianos porque cantábamos actuando”.

Al respecto revela que “estamos preparando con Jorge Maestro y Sergio Vainman la ‘biopic’ de Pimpinela basada en el libro ‘Hermanos, la verdadera historia’ que se publicó en 2017. Esas cosas que son diferentes son las que nos gustan y nos empujan a seguir adelante”.

Lucía y Joaquín junto a su madre.

-Al margen del streaming y de estos proyectos ¿Cómo están viviendo la pandemia?

-Lucía: Nosotros somos unos bendecidos al lado de tanta y tanta gente que se ha quedado sin trabajo y sin sustento y por lo tanto nos afecta lo que le pasa al otro. Por ejemplo, la emoción y la conmoción por gente que ha partido sin poder ser acompañada.

-Joaquín: Siento que aprendimos a conectarnos desde el lugar del sufrimiento de mucha gente y estar muy atentos a todo, a todos los demás.

-¿Qué mirada tienen sobre este contexto para el mundo artístico?

-Lucía: Hay una gran incertidumbre y una gran soledad, porque los artistas hemos animado a las personas en estos momentos y nos hemos sentido un poco dejados de lado sin ver qué protocolos se generan para ayudar a todas las personas que trabajan alrededor de un actor, de un cantante. Hay un montón de rubros que están desamparados y estamos en un momento que es como el agujero negro de nuestra profesión que no sabemos qué va a pasar. Y no lo digo por nosotros, pero hay que seguir pagando los impuestos y no se ve ninguna iniciativa para colaborar con el sector. Cuando hay alguna catástrofe los artistas siempre estamos presentes y estaría bueno recibir el mismo apoyo y la ayuda de tanta gente que la está teniendo sin quizá necesitarla tanto.

-Tratando de dejar de lado la incertidumbre que signa este tiempo, ¿hay Pimpinela para rato?

-Joaquín: ¡Sin duda! A mí como autor me pasa que desde los ’80 me piden canciones para otros artistas pero no puedo componer a medida y cada vez que aparece una canción que me gusta la quiero cantar con Pimpinela.

-Lucía: El entusiasmo y las ganas están como el primer día. Podemos tener otros proyectos, como en mi caso ocurre con la actuación, pero a nivel música seguiremos con Pimpinela.